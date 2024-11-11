¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡ÛUmee Technologies¡¢¾®Ä¹Ìî²ñ·×»öÌ³½ê¤Ë¡ÖFront Agent¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢AI ¡ß kintone¤Î¸ÜµÒ´ÉÍý¤ò¶¯²½
¼ÒÄ¹¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¡¢¾®Ä¹Ìî¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¡¾®Ä¹Ìî ¿Î»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¾®Ä¹Ìî²ñ·×»öÌ³½ê¡×¡Ë¤Ï¡¢Umee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·Ç¼ ¹°¿ò¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥ßー¡×¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¿·¿Í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à*¡ÖFront Agent¡×Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Î³ÆÎÎ°è¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä³èÍÑ¡¦¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥Í¥¯¥È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤Î¤³¤È
¾®Ä¹Ìî²ñ·×»öÌ³½ê¡¡ÁíÌ³Éô
À¥ÎÉ ²íÀë»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡
¢£ÇØ·Ê¤È·Ð°Þ
Åö»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë·Ç¤²¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖFront Agent¡×Æ³Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Çkintone¤òÍøÍÑ¤·¤ÆµÄ»öÏ¿¤ò¼êÆþÎÏ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜ1ÂÐ1¤ÎÌÌÃÌ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÁ´ÍÆ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Í×ÅÀ¤ÎµÏ¿¤¬Ï³¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFront Agent¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÃÌµÏ¿¤¬¼«Æ°Í×Ìó¤µ¤ì¡¢Í×ÅÀ¤ÎµÏ¿Ï³¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢Êó¹ð¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¡¢Æ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì
ÌÌÃÌ¸å¤ÎµÏ¿¡¢Ï¿²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÌÌÃÌ»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÁ°²ó¤ÎµÏ¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤â¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Front Agent¤Èkintone¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê´ÉÍý¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¡¦°éÀ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯Æþ½ê¤·¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÌÃÌÆ±ÀÊ¤ä¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤¬³ä¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÄ»öÏ¿¤Î½¤Àµºî¶È¤äÌÌÃÌÆâÍÆ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤¬°ÊÁ°¤è¤êÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î°ú·Ñ¤®¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÜµÒ¤ò´ð¼´¤È¤·¤Æ¡¢µÏ¿´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú·Ñ¤®¤Î»öÌ³ÉéÃ´¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¡ÖFront Agent(R)¡×¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃ´Åö¼Ô¤¬³Æ¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¸ÜµÒ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÅ¬¤·¤¿ÌÌÃÌÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖFront Agent¡×¤òÆ³Æþ¤·»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Í²½¤¬¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â°¿Í²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ä»ë²½¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÁ´ÂÎ¤Ø¶¦Í¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â³èÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤â¤¢¤ë¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¼ê½ç½ñ¤Ï¤è¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃ´Åö¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å»öÌ³½ê¤Î·¿²½¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ëー¥ºÅý·×²òÀÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÎÏ¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·¿²½¤ÎÀè¤Ë¸Ä¿Í¤´¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊ¿½à²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://frontagent.umeecorp.com/case/case-onagano/
Front Agent¤È¤Ï
¿·¿Í¤«¤é¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Web²ñµÄ¡¦ÅÅÏÃ¡¦ÂÐÌÌ¤Î²ñÏÃ¤«¤éAIµÄ»öÏ¿¤¬kintone¤äsalesforce¤Ê¤ÉCRM¤Ø¤ÎÊó¹ðºî¶È¤ò¥¼¥í¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²ñÏÃ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤äÏÃ¼Ô¿´ÍýÊ¬ÀÏ¡¢²ñÏÃÊ¸Ì®¤Î²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¡£¾¦ÃÌ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¤¬¾¡¤Á¶Ú¤ò²òÀÏ¤·¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤¿¤Ã¤¿6¥ö·î¤Ç¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ñー¥È¥ÊーÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Æ2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§Umee Technologies³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿·Ç¼ ¹°¿ò
URL ¡§https://umeecorp.com/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÄ´ÉÛ¥öµÖ1-5-1¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÆâ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://frontagent.umeecorp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖÏÃ½Ñ¤Î»ë³Ð¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë»þÂå¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢²ñÏÃ¤«¤é¿Í¤Î¿´Íý·¹¸þ¤ò²òÀÏ¤¹¤ëDeep Insight Engine(TM) ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØÇ§Äê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ÈAI¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¾¦ÃÌ¥¢¥·¥¹¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFront Agent(R)¡×¤Ï¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î¸øÇ§¥Äー¥ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¾®Ä¹Ìî¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¡¾®Ä¹Ìî¡¡¿Î»Ö
URL ¡§https://cpa-konagano.tkcnf.com/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£²ÃúÌÜ£¶ÈÖ£´¹æ ¿·½ÉÄÌÅìÍÎ¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¼ÒÄ¹¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë·Ç¤²¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£