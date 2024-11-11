³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¤¬Ì¾»É´ÉÍý¡¦±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÆ³Æþ
Ë¡¿Í¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ã»³ ÂçÅµ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§173A¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÅÄ ¼é¹§¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7259¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥·¥ó¡×¡Ë¤¬¡¢Ì¾»É´ÉÍý¡¦±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇä¾å¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ëー¥×±Ä¶ÈËÜÉô¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ë¿ÍÌ®¤Î²Ä»ë²½¤ª¤è¤Ó¡¢±Ä¶È¤Î³èÆ°¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤Ø¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÀÇ½¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¤¬µá¤á¤ë¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÌ¾»É´ÉÍý¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Æ³Æþ¤Î·èÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥¥ã¥Êー¤ÇÌ¾»É¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¡¢Ì¾»É¤ËÉ³¤Å¤±¤Æ°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÊñ³çÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¥Ë¥åー¥¹¡¦¿Í»ö°ÛÆ°¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¤·¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ØÉ³ÉÕ¤±¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ø¼«Æ°ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤ÎÆ°¤¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¢¤ë±Ä¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ä¶È³èÆ°¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.aisin.com/jp/
¢£¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤ò¶¯¤¯¤·Çä¾å¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Ì¾»É´ÉÍý¡¦±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·µ¬³«Âó¡×¡ÖÌ¾»É´ÉÍý¡×¡Ö±Ä¶È»Ù±ç¡×¤Þ¤Ç¼õÃí¤ËÉ¬Í×¤Ê±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¹Ô¤·¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê±Ä¶È»Üºö¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇÁ°Àþ¤Î±Ä¶È¡×¤È¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¡×¤É¤Á¤é¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬Â·¤¤¡¢±Ä¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¾ÜºÙ :
https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241111
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡ÖÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëIT´Ä¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¡¢¥Ëー¥º¡¢º¤¤ê¤´¤È¤òIT¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-3-21 ¥ëー¥·¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É¥¤ー¥¹¥È3F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ã»³ ÂçÅµ
Àß¡¡Î© ¡§ 1994Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â ¡§ 8,386Ëü±ß
URL ¡§ https://www.hammock.jp/
À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹
¡¦¡Ö¥Ò¥È¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡ØAssetView Cloud ¡Ü ¡Ù
https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/
¡¦Ì¾»É´ÉÍý¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù
https://www.hammock.jp/hpr/
¡¦Ä¢É¼Àß·×ÉÔÍ×¤ÎAI-OCR¥µー¥Ó¥¹¡ØDX OCR¡Ù
https://www.hammock.jp/dxocr/