»æÍÆ´ï¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー µþÇµ¿å Âè»°ÃÆ¡ØÀ¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡Ê¤»¤¤¤ê¤å¤¦¤µ¤¯¤é¤¢¤¤Î¤«¤¼¡Ë¡Ù¿·È¯Çä¡¡²è²È¡¦³¨»Õ¡¿ÀÐÀî¿¿À¡»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー À¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡×¤Ï¡¢1200Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êµþÅÔÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃÏ²¼¤ÎÌ¾¿å¤òÌµ¶Ý½¼Å¶¤·¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤»æÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÉâÀ¤³¨É½¸½¤Î²è²È¡¦³¨»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÐÀî¿¿À¡»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÂè»°ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µþÅÔ¡¦Éú¸«¤Î¿å¤È¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ë¹¾¸Í¤ÎÉâÀ¤³¨¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
¢¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¡¼ò¤É¤³¤í¡ÖÉú¸«¡×¤ÎÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ
¡¡µþÅÔÉú¸«¤Ç¤Ï¡¢20¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¢¸µ¤¬Å·Á³¤ÎÎÉ¿å¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ò¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµþÍ§Áµ¡×¤Ê¤É¤ÎÃåÊª»º¶È¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¸Å¤¯¤è¤ê¡ÖÉú¿å(¤Õ¤·¤ß¤º)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉú¸«¤Î¿å¤ÏÄø¤è¤¯¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë1200Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êµþÅÔÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃÏ²¼¤ÎÌ¾¿å¤Ç¤¹¡£
¢¢Âè»°ÃÆ¡¡ÀÐÀî¿¿À¡»á¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡ÖÀ¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡×¤Ï¡¢²è²È¡¦³¨»Õ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀÐÀî¿¿À¡»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÂè»°ÃÆ¤Ç¤¹¡£Âè°ìÃÆ¡ÖÀ¶Î®ºéÎÉÇ·Éñ¡Ê¤»¤¤¤ê¤å¤¦¤µ¤¯¤é¤Î¤Þ¤¤¡Ë¡×¡¢ÂèÆóÃÆ¡ÖÀ¶Î®ºéÎÉÇ¼ÎÃ¿Þ¡Ê¤»¤¤¤ê¤å¤¦¤µ¤¯¤é¤Î¤¦¤ê¤ç¤¦¤º¡Ë¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ²Æ½©Åß¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÉ÷¾ð¤¢¤ëÏ¢ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî»á¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢¿å¤È¤¤¤¦°ì¸«Ê¿ËÞ¤ÇÆÃÄ§¤òºî¤ê¤Å¤é¤¤¾¦ÉÊ¤ò¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¡ØÀ¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Ò²ð
¡¡ÍõÀ¢³¨¡Ê¤¢¤¤¤º¤ê¤¨¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÉâÀ¤³¨Èþ¿Í¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ï¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤ëÈþ¿Í¿Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÉ÷¤Ïµ¨¸ì¤Ç¡Ö¶âÉ÷¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢²«¶â¿§¤Î°ðÊæ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¤ß¤Î¤ê¡É¤ÎÉ÷¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÀÞ¿á¤¯¤³¤Î»þ´üÆÃÍ¤ÎÉ÷¤ÏÀîÌÌ¤òÍÉ¤é¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¤½¤è¤°Áð¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï½©Ãî¤ÎÀ¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢ÃåÊª¤Î²û¤Ç»ØÀè¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤«¤é»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤É÷¤Ë¾è¤Ã¤¿éñéÙ¡Ê¤È¤ó¤Ü¡Ë¤¬¶õ¹â¤¯Éñ¤¤¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯Çö¡Ê¤¹¤¹¤¡Ë¤Î²»¤µ¤¨¡È¤ß¤Î¤ê¡É¤È¤Ê¤ë--ÆüËÜ¤Î±ü¾²¤·¤¤É½¸½¤Ê¤¬¤é¤â±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢Æ³Æþ»öÎã
¡¡Âè°ìÃÆ¤Î¡ÖÀ¶Î®ºéÎÉÇ·Éñ¡×¤Ï¡¢G7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È¤äG7Âçºå¡¦ºæËÇ°×Âç¿Ã²ñ¹ç¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»æÍÆ´ï¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»æÍÆ´ïÁ´ÌÌ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ò³è¤«¤·ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿ÆÈ¼«À¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ²ñµÄ°Ê³°¤Ë¤âË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ½Â¤
¡¡Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯12·î¤ËÌµ¶Ý½¼Å¶¥é¥¤¥ó¤ÇÆüËÜ¥¤¥¹¥éー¥àÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î´Æºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý²Ã¤¹¤ë¥à¥¹¥ê¥àÎ¹¹Ô¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥é¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー À¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡Ù¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ª¤è¤ÓÅÚ»ºÊªÅ¹¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¥µ¥¯¥é¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÂÐ±þ¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§ ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー À¶Î®ºéÎÉ½©É÷
²Á ³Ê ¡§ É¸½à¾®Çä²Á³Ê256±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡237±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Æâ ÍÆ ÎÌ ¡§ 330ml
¾Þ Ì£ ´ü ¸Â ¡§ 1Ç¯
ÊÝÂ¸²¹ÅÙÂÓ ¡§ ¾ï²¹
È¯ Çä Æü ¡§ 2024Ç¯11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£¡ØÀ¶Î®ºéÎÉ½©É÷¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.sakurasyokuhin.jp/sakura-water/
¢£¥µ¥¯¥é¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ´ë¶È¾ðÊó
https://www.sakurasyokuhin.jp/about/