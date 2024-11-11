¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11/24½ÐÈ¯¡Û Ì´¤Î¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/77507/311/resize/d77507-311-d38309a4843104f04ce9-0.jpg ]¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡¥ÊõÄÍOG ½éÎæ¡¡ËûÂå¡Ê¤Ï¤Ä¤Í¡¡¤Þ¤è¡ËÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃËÌò¥¹¥¿ー¤Î½éÎæËûÂåÀèÀ¸¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡££²¡¥½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¤ª»ÒÍÍÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ì¥¨Ì¤·Ð¸³¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â³Ú¤·¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡££³¡¥ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Î¤´¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Î¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/77507/311/resize/d77507-311-8964130c5f124bbc114a-3.png ]½éÎæ ËûÂåÀèÀ¸¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨Ž¤À¼³Ú¤Ê¤É¤ò½¬¤¤Ž¤1992Ç¯Ìó40ÇÜÎ¨¤òÆÍÇË¤·ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¡£1994Ç¯～2007Ç¯¤Þ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈŽ¤ÃèÁÈ¤ÎÃËÌò¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºßÃÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ùー¥È¡×¥ë¥É¥ë¥Õ¾¯Ç¯Ìò¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×²¦ÂÀ»ÒÌò¡ÖÉ÷¤È¶¦¤Ëµî¤ê¤Ì¡×¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥ÈIIÌò¤Ê¤É¡¢ÃËÌò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½÷Ìò¡¢¾¯Ç¯Ìò¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÃæÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢CSÊüÁ÷½éÂåÃèÁÈ¥¹¥«¥¤¥ì¥Ýー¥¿ー¡¢³¤³°¸ø±é¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー½Ð±é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é2014Ç¯µ¯¶È¡£2018Ç¯£±·î¡ÖDance&Fitness StudioHatsuNe ÃÓÂÞ¡×³«¹»¡£¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤äÏÃÂê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/77507/311/resize/d77507-311-ea4f34a83114319c7516-4.png ]¡Ö ¡Ú11/24½ÐÈ¯¡Û Ì´¤Î¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó ¡×¡¡³µÍ×¡Ú11/24½ÐÈ¯¡Û Ì´¤Î¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¡¡¦Î¹¹Ô·ÀÌó·ÁÂÖ¡§Êç½¸·¿´ë²èÎ¹¹Ô¡¡¡¦ÆüÄø¡§2024Ç¯11·î24Æü ¡ÊÆü¡ËÆüµ¢¤ê¡Ê¿½¹þÄùÀÚÆü¡§2024Ç¯11·î19Æü(²Ð)¡Ë¡¡¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ç¯Ä¹～¾®£¶¡ÊÃË½÷¡Ë¡¡¢¨¥Ä¥¢ー½ÐÈ¯Æü¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¹¡¡¡¦³«ºÅÃÏ¡§¥À¥ó¥¹¡õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖHatsuNe¡×ÃÓÂÞ¡¡¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¡§¡ÚÇ¯Ä¹～¾®³ØÀ¸¡Û19,800±ß¢£ Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¸òÄÌÈñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÎ¸³ÎÁ¡¦Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±ÎÁ¡¦Äê°÷30Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷10Ì¾¡Ë¢¨Åº¾è°÷¤¬Á´¹ÔÄøÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÄÌ¾ï¤Ï°úÎ¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÀ¸ÅÌ£µ～£¸Ì¾¤Ë¤Ä¤£±Ì¾Æ±¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¡Åö¥Ä¥¢ー¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Î¿Í¿ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢°úÎ¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£²Ì¾Æ±¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¸òÄÌ¼êÃÊ¡§¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶¡¦¾ÜºÙURL¡§https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/863¥¹¥±¥¸¥åー¥ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/77507/311/resize/d77507-311-985ae816f228e3468df8-5.jpg ]11¡§30 ¸½ÃÏ½¸¹ç¡üÊõÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä²ñ¡üÊõÄÍ¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ü¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±Îý½¬¡üÈ¯É½²ñ¸½ÃÏ²ò»¶ 14¡§30STS¡Ê¥¹¥¯ー¥ë¥Ä¥¢ー¥·¥Ã¥×¡Ë¤È¤Ï¡¡ÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç½Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬À¸¤¤ë¾å¤ÇËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê²»³Ú¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£²¿¤«¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¸«¤Ä¤±¡ØÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¡Ù¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/77507/311/resize/d77507-311-ec6db509b57230fe3752-6.jpg ]¡ú11·î¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥Ä¥¢ー¾Ò²ð¡úURL¡§https://x.gd/dKh4v11/17½ÐÈ¯ ¡Ú10Ì¾¸ÂÄê¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«Å¾¼Ö¶µ¼¼¡Ú¸áÁ°¡¦¸á¸å¡Û11/17½ÐÈ¯ ¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥óÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡Ú¹âÈø»³¤Î¹ÈÍÕ¤ò°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ÇåºÎï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Û11/17½ÐÈ¯ ¥Õ¥¡ー¥Ö¥ëº«Ãî¶µ¼¼inÆó»Ò¶ÌÀî¡Úº«Ãî¸¦µæÊÔ¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥³ー¥¹¡Û11/17½ÐÈ¯ ½©¤Î1day¥¥ã¥ó¥×¡Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Ë¥¸¥Þ¥¹Äà¤ê¡õÆæ²ò¤Î©ÂÎÌÂÏ©ÊÔ¡Û11/17½ÐÈ¯ Áª¤Ù¤ë¥ª¥ë¥´ー¥ë¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢ºî¤êÂÎ¸³¥¹¥¯ー¥ë11/22½ÐÈ¯ SAJ´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥ー¡¦¥Üー¥É¡Ú2Çñ3Æü¡Û11/23½ÐÈ¯ STSÂßÀÚ¡ª¥ï¥«¥µ¥®¥Éー¥àÄà¤ê¥¥ã¥ó¥×11/23½ÐÈ¯ ½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸¤¥¥ã¥ó¥×11/24½ÐÈ¯ ¥Þ¥¤¥¯¥é¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼11/24½ÐÈ¯ STS¥¹¥ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ú½é¿´¼Ô¡¦½éµé¼ÔÊÔ¡Û11/24½ÐÈ¯ Ì´¤Î¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥ÌÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó11/24½ÐÈ¯ ¥Þ¥¤¥¯¥é¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼11/24½ÐÈ¯ STS¥¹¥ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ú½é¿´¼Ô¡¦½éµé¼ÔÊÔ¡Û²ñ¼Ò³µÍ×¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥ï¥ó¶µ°é½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¹âÅÄ3-32-1ÂçÅì¥Ó¥ë5FÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ãÌÜÅÄÁÔ»Ö´ë¶ÈURL¡§https://riso-plus1.co.jp/»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¡¦¾ðÁà¶µ°é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¡£³Æ¼ï½¬¤¤»ö¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¡¢¤ª¤è¤Ó³Ø¹»¸þ¤±¶µ°éÎ¹¹Ô¶È¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§´ë¶ÈURL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«¡¢£¶¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóÃ´Åö¡¡Â¼Èø¡¦Ä¹Ìî£Ô£Å£Ì¡§03-5996-3701Email ¡§ info@mail.tomas.co.jp