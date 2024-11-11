¥¢¥Ë¥á¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤È¡Ø¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡Ù4Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªÂè£µÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤âºÆ¸½¡£
2024Ç¯10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ë¤Æ¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¤È¡Ø¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡Ù4Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³«ºÅ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2024/11/19～12/9
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡ÎÅìµþ¡Ï
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹Å¹
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥éAKIBA¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅ¹
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¾¼ÏÂÄÌ¤ê´Û
¡ÎÂçºå¡Ï
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¤Ê¤ó¤ÐÆ»ÆÜËÙÅ¹
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/5227/
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè5ÏÃ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥·ー¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö±ÛÃ«¤Î¹¥¤¤Ê¥Ï¥Ë¥Èー¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¡ß¡Ø¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡Ù¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー²èÁü
ÆÃÅµ¤Î¤´°ÆÆâ
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´10¼ï/¥é¥ó¥À¥à)¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨¡Ù¡ß¡Ø¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡Ù¥³ー¥¹¥¿ー³¨ÊÁ°ìÍ÷
³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Î¤´°ÆÆâ
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹Å¹
½»½ê:¢©101-0021¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ£±ÃúÌÜ£±£³-£²
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é(https://www.tablecheck.com/shops/akiba-denkigai/reserve?menu_lists%5B%5D=66fd289d6985f7cbc368babb&_gl=1*12mx27d*_ga*MTYyMzA4MDM2Mi4xNzEzMzM0ODk1*_ga_M6BS5LQQLG*MTczMDc4OTc1My4xOC4xLjE3MzA3OTExNTIuMC4wLjA.)
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥éAKIBA½©ÍÕ¸¶¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅ¹
½»½ê:¢©101-0021 ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ£±ÃúÌÜ£±-£±£°
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é(https://www.tablecheck.com/shops/multientame-akiba/reserve?menu_lists%5B%5D=6723858028791107af262ed4&_gl=1*1ubj4qb*_ga*MTYyMzA4MDM2Mi4xNzEzMzM0ODk1*_ga_M6BS5LQQLG*MTczMDc4OTc1My4xOC4xLjE3MzA3OTExNTIuMC4wLjA.)
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¾¼ÏÂÄÌ¤ê´Û
½»½ê:¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£²ÃúÌÜ£±£°
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é(https://www.tablecheck.com/shops/pasela-akihabara/reserve?menu_lists%5B%5D=672388c391371698aaae3c98&_gl=1*1ubj4qb*_ga*MTYyMzA4MDM2Mi4xNzEzMzM0ODk1*_ga_M6BS5LQQLG*MTczMDc4OTc1My4xOC4xLjE3MzA3OTExNTIuMC4wLjA.)
¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¤Ê¤ó¤ÐÆ»ÆÜËÙÅ¹
½»½ê:¢©542-0071 ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»ÆÜËÙ£±ÃúÌÜ£´-£²£·
¤´Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é(https://www.tablecheck.com/shops/pasela-doutonbori/reserve?menu_lists%5B%5D=66fd2a9a486202089b689fc3&_gl=1*1ubj4qb*_ga*MTYyMzA4MDM2Mi4xNzEzMzM0ODk1*_ga_M6BS5LQQLG*MTczMDc4OTc1My4xOC4xLjE3MzA3OTExNTIuMC4wLjA.)
³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¡¹¡¢50¼ïÎà°Ê¾å¤Î»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ØÊ£¹ç¥¹¥Èー¥êーÀïÎ¬¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ö¶È/¥Ö¥é¥ó¥É¡ä¢¨°ìÎã
¡¦¥Ð¥êÉ÷ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¡×
¡¦¥Ï¥Ë¥Èー¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡×
¡¦ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥ó¥À¥ê¥¾ー¥È¡×
¡¦¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö°Â¿´¤ª½É¡×
¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー¡×
¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ð¥È¥¥ー¥ë¡×¡Ö¥°¥ìー¥¹¥Ð¥ê¡×¤Ê¤É
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥È¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¶¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²®Ìî²ÂÆà»Ò
½êºßÃÏ¡§¢©160-0021¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2ÃúÌÜ4-10¡¡KDXÅì¿·½É¥Ó¥ë7F
ÀßÎ©Æü¡§1986Ç¯9·î19Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ê¥¾ー¥È¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ðー¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¤òÃæ¿´¤ËÌó20¶ÈÂÖ100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«
URL¡§https://www.nsgrp.co.jp/