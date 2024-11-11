Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Î¡ÖËÒ¾ì¼êºî¤ê½ÏÀ®¥´ー¥À¥Áー¥º¡×¤¬¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Áー¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÈJapan Cheese Awards 2024¡É¤ÇÆ¼¾Þ½é¼õ¾Þ¡ª
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó²ñÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§»ûËÜÉÒÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Japan Cheese Awards 2024¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÒ¾ì¼êºî¤ê½ÏÀ®¥´ー¥À¥Áー¥º¡×¤¬¡ÖÈó²ÃÇ®¡¿½ÏÀ®4¤«·îÌ¤ËþÉôÌç¡×¤ÇÆ¼¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¡¢ËÜ½£Âè£±°Ì¤ÎÀ¸ÆýÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÍïÇÀ¡¦´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¤ÇÀ¸»º¤·¤¿À¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡§
¡ÖËÒ¾ì¼êºî¤ê½ÏÀ®¥´ー¥À¥Áー¥º¡×¤Ï¡¢Æá¿Ü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢ËÒ¾ì¼«¤é¤¬°é¤Æ¤¿µí¤«¤éºñ¤Ã¤¿¿·Á¯¤ÊÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢´±Ç½É¾²Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤äÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡¡ËÒ¾ì¼êºî¤ê½ÏÀ®¥´ー¥À¥Áー¥º¡Ê100g¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û¡¡¡¡1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼è°·¾ì½ê¡ÛÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìÇäÅ¹Â¾
¡¦ Æá¿Ü¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎËÒÁð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ
°é¤Ã¤¿Æýµí¤«¤éºñ¤Ã¤¿¿·Á¯¤ÊÀ¸Æý¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ½ÏÀ®²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¿©´¶¡¢¤½¤·¤Æ
¥ß¥ë¥¯¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦ Á°¡¹Æü¤ÎÍ¼¹ï¤Þ¤¿¤ÏÁ°Æü¤ÎÄ«ºñ¤Ã¤¿¿·Á¯¤ÊÀ¸Æý¤ò100¡ó
»È¤Ã¤ÆÀ¸»º¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤¿»ÝÌ£¤Î¤¢¤ë¥Áー¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Japan Cheese Awards 2024¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Japan Cheese Awards ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñ»º¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Áー¥º¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Áー¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¡¢34¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é½é»²²Ã¤Î25¹©Ë¼¤ò´Þ¤á¤Æ121¹©Ë¼¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢24¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¶¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¥Áー¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¶¨²ñ¡ÊC.P.A.¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥Áー¥º¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ä¡¢À¸»º¡¦Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤Î¥×¥í¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡ÖCheese Fun! Fan! Fun!¡×(https://cheese-fun.jp/funfanfun/)¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹ñ»º¥Áー¥º¤Î»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè9²ó ÆüËÜ¤ÎÌÃ¥Áー¥ºÉ´Áª¡×¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Áー¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.senbonmatsu.com/(https://www.senbonmatsu.com/)
£±.¼«Á³¤È130Ç¯°Ê¾å¶¦À¸¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢¼«¼ÒÈª¤ÎËÒÁð¡¦¥³ー¥ó¤Ë¤è¤êÆýµí¤ò°é¤Æ¡¢ËÒ¾ìÆâ¤ÎËÒÁð¤ò¿©¤Ù¤¿µí¤ÎÇÓÝõÊª¤Ï¤¿¤¤Èî¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤È¤·¡¢ºÆ¤ÓÅÚ¤Å¤¯¤ê¡¢ËÒÁð¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´Ä¶Éé²Ùºï¸º¡¢¿©¤Î°ÂÁ´¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ËÂÐ¤·¤Ò¤È¤Ä¤Î²óÅú¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥Õ¥êー¥¹¥Èー¥ëµí¼Ë¤Ç¡¢Êâ¤²ó¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢ºñÆý¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞ¤¨¤Æ¹Ô¤¤¡¢ËÜ½£¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó500Æ¬¤ÎÆýµí¡Ê¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.400¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ËµÚ¤Ö¹Âç¤Ê¿¹ÎÓ¤ò·×²èÅª¤Ë´ÉÍý¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍïÇÀ¤Ë¤è¤ëÈ¯À¸ÎÌ¤ÎÌó2/3¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÊËÒ¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´.1Æü¤ÎÀ¸ÆýÀ¸»ºÎÌ¤Ï¡¢Ìó7～9¥È¥ó¡£À¸Æý¤ÎÀ¸»º¤«¤éÆýÀ½ÉÊ¤Î²Ã¹©¡¢¤µ¤é¤Ë´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿À¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¿©¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î35¡ó¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ØÆýÀ½ÉÊÅù¤ò¶¡µë¤¹¤ëËÒ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÉÜ¸©ÍïÇÀ¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£µ.¼«¼Ò¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿µí¤«¤éºÎ¤ì¤ëµíÆý¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¡×Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£¶.130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢Ä»½ÃÊÝ¸î¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¹Âç¤Ç¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Î²¼¡¢¡ÖPURE MILK FARM¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦ÇäÅ¹¡¦¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¦¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡¦Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¦¾èÇÏ¤«¤é²¹Àô¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍïÇÀ¡¦´Ñ¸÷ËÒ¾ì¤Ç¡¢2024Ç¯10·î25Æü¤ËÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡ー¥à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÇäÅ¹¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£