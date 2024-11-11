·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¼«Âð¤Ç²ð¸î¤¹¤ë¤È¤¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡©¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー½»Âð¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
¡ãËÜÄ´ºº¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒMEMOCO(https://memoco.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§·§ÅÄ µ®¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤Óµ»öÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù(https://www.zerorenovation.co.jp/)¤È¹çÆ±¤Ç²ð¸î¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡¦²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤ÎÃË½÷140Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ð¸î¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡¦²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö²ð¸î¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦²ð¸î¼Ô¡¦²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î7Æü(Æü)～7·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ë
Ä´ºº¿Í¿ô¡§140¿Í
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÃËÀ50¿Í¡¢½÷À90¿Í
²óÅú¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤Þ¤º¤Ï²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤ÈÃË½÷¤Î³ä¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå
20Âå¡§Ìó12%
30Âå¡§Ìó29%
40Âå¡§Ìó29%
50Âå¡§Ìó25%
60Âå°Ê¾å¡§Ìó5%
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
²óÅú¼Ô¤ÎÀÊÌ
ÃËÀ¡§Ìó36%
½÷À¡§Ìó64%
¼«¿È¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾õ¶·
½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù
- ¤´¼«¿È¤Ï¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦²ÈÂ²¤äÂ¾¼Ô¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó66%
- ¤´¼«¿È¤Ï¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦²ÈÂ²¤äÂ¾¼Ô¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¡§Ìó22%
- ²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¦²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó6%
- ¤´¼«¿È¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦²ÈÂ²¤äÂ¾¼Ô¤«¤é²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó4%
- ¤´¼«¿È¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡§Ìó2%
¡Ö¤´¼«¿È¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
- ²È»ö¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡Ê½÷À 50Âå¡Ë
- ¥´¥ß½Ð¤·¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÌÌÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
À¸³è¤ÎÃæ¤Ç²È»öÁ´ÈÌ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´¼«¿È¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦²ÈÂ²¤äÂ¾¼Ô¤«¤é²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¡Ö¤³¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤é²ð¸î¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
- ¤â¤¦¾¯¤·Éô²°¤¬¹¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ö°Ø»Ò¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¡Ê½÷À 50Âå¡Ë
- Ê¿²°¤¬¤è¤¤¤¬¡¢¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áû²»¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È½¸¹ç½»Âð¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
- ³¬ÃÊ°ÜÆ°¤¬Æó¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬Íß¤·¤¤¡Ê½÷À 40Âå¡Ë
¡Ö²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÆ°Àþ¤Î³ÎÊÝ¡×¤ä¡Ö²ð¸î¼Ô¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥¹¥Úー¥¹¡×¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤´¼«¿È¤Ï¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦²ÈÂ²¤äÂ¾¼Ô¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¡×¤òÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤¬¡Ö½»´Ä¶¤Î¤³¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤é²ð¸î¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È
- Æ±¤¸¼ê¤¹¤ê¤Ç¤â²ÄÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÍÆñ¤¤¡Ê½÷À 50Âå¡Ë
- ¾¯¤·¤ÎÃÊº¹¤Ç¤â¼Ö°Ø»Ò¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾²¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ê½÷À 50Âå¡Ë
- ¾®¤µ¤ÊÃÊº¹¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¹¤¯¤·¤¿¤¤¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤«¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀßÈ÷¤äÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê¤â²ÄÊÑÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Î¤´¼«Âð¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¤«
- Ê¿²°·ú¤Æ¤Ë¤·¤ÆÃÊº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢³ÆÉô²°¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ¸¼´Ø¥É¥¢¤ò¥¹¥é¥¤¥É¼°¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Ï²¼¤ÎÉý¤äÆþ¸ý¥É¥¢¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
- ¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¿âÄ¾¤Î°ÜÆ°¡Ê¾å³¬¤È¤Î¾º¹ß¡Ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤¤¡ÊÃËÀ 50Âå¡Ë
- ²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÊÍ×²ð¸î¼Ô¤Î¡ËÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°²£¤ËÉô²°¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ÊÃËÀ 30Âå¡Ë
- ¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ê²È¤Ë¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
- °ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¥í¥Ã¥¯¤äËÉ²»¡¢½¢¿²»þ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
¥È¥¤¥ì¤È¿²¼¼¤ò¶á¤¯¤·¤¿¤¤¡ÊÃËÀ 40Âå¡Ë
- ÃÊº¹¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ¡¢À¸³è¶õ´Ö¤ò°ì³¬¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤¿¤¤¡Ê½÷À 30Âå¡Ë
¡Ö²ð¸î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê²È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë²ð¸îÍÑ¤Î½»Âð¤Ë¤·¤Æ´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê½»Âð¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー»öÎã
2023Ç¯¤Ë¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù¤¬¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ç¡Ö1500Ëü±ß°Ê¾åÉôÌç¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Î»öÎã¡¡¡Ê½ÐÅµ¡§¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù»Ü¹©»öÎã¡Ë
¸¼´Ø¤«¤é·Ò¤¬¤ëÄ¹¤¤¥¹¥íー¥×¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤Î°ÜÆ°ÍÑ¤Ë¡£¥·¥ó¥¯²¼¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ë¡¢´¹µ¤Àð¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥³¥ó¥í²¼¤ËÀß¤±¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÉÕ¤¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡£Ä¹¤¯½»¤à¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤äWIC¤Ø¤Î¥Ù¥Ã¥ÉÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢´Ö¼è¤ê¤Î½ÀÆðÀ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÎã¤ò¸«¤ë :
https://www.zerorenovation.co.jp/works/f447-case86
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸½ºß¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¡×¤È¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×¤¬¼ç¤Ê¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Î½»ÂðÀßÈ÷¤ÏÊ¡»ã¿§¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー½»Âð¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»¤à¿Í¤Îµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¾¢Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¼¥í¥ê¥Î¥Ù¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½»Âð¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¹½Â¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤âÂÅ¶¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤âÊªÍýÅª¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£