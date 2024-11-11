¡Ø¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥¦¥§ー¥Ö¡Ù¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ³«ºÅ¡ª5¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥ë¥Õ¥£¥ó³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡ª

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¢£App Store(iOSÈÇ)URL


https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351



¢£Google Play(AndroidÈÇ)URL


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin



¢£DMM GAMESÈÇURL


https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp







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