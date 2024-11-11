Horipro Actors Live～episode4～³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª
¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¼ã¼êÇÐÍ¥¤é¤Ë¤è¤ëÂè4²óÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHoripro Actors Live～episode 4～¡Ù¤¬2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
2022Ç¯3·î30Æü¤ËÂè1²óÌÜ¡¢2023Ç¯1·î22Æü¤ËÂè2²óÌÜ¡¢2024Ç¯2·î17Æü¤ËÂè3²óÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¼ã¼êÇÐÍ¥¤é¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHoripro Actors Live¡Ù¡£
Âè4ÃÆ¤¬2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¤ËLINE CUBE SHIBUYA (½ÂÃ«¸ø²ñÆ²) ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐ¸¶ñ¥Ìé / ¸¾À¥ Áï°ì / ³§Æ£¶õÎÉ / ³ßÈøÆÆµª / ¶â»ÒÈ»Ìé
¾®À¾±ÓÅÍ / ¶ðÌÚº¬°ªÂÁ / ÅçÂ¼Î¶Çµ²ð / µÌ Í¥µ± / À¾ÌîÎË
¥Ñー¥¹¡¦¥Ê¥¯¥ó / Èõ¸ý¹¬Ê¿ / Æü¸þÏË / Æ£ÅÄÍª
WATWING (¹â¶¶ñ¥ / Ê¡ß·´õ¶õ / ·¬»³Î´ÂÀ / È¬Â¼ÎÑÂÀÏº / ÎëÌÚÚü / ¸ÅÈ¨Î¼)
¢¨50²»½ç
Æü»þ:2025Ç¯2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)
Ãë¸ø±é13:30³«¾ì / 14:30³«±é
Ìë¸ø±é18:15³«¾ì / 19:15³«±é
¢¨ÀÐ¸¶ñ¥Ìé¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î°Ù20:00¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì:LINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È:9,500±ß(ÀÇ¹þ)¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ:11·î²¼½ÜÍ½Äê
¼çºÅ¡§¥Û¥ê¥×¥í / ¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ìー¥¸
À©ºî¡§¥¹¥Æ¥é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¶¨ÎÏ¡§¥Û¥ê¥×¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
HP¡§https://stellacasting.jp/news/2818
Instagram¡§https://www.instagram.com/horiproactorslive/
X¡§https://x.com/horipro_hal
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@horiproactorslive