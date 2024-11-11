TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¹¥É¾ÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ãæ¡ªÂè7ÏÃ¡ÖÍÚ¤È¥Õー¥É¤ÎÃË¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ªËè½µ¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È12½µÏ¢Â³¤Î´¶ÁÛ¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò


¥·¥êー¥ºÎß·×330ËüÉô¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¤¬2024Ç¯10·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±Âè7ÏÃ¡ÖÍÚ¤È¥Õー¥É¤ÎÃË¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£


TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¤ÏTOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍËÆü24»þ¡¢BS¥Õ¥¸¤Ë¤Æ24»þ30Ê¬¤è¤ê¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ªABEMA¤Ç¤ÏËè½µÌÚÍËÆü24»þ～ÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹Ô¡¦Ã±ÆÈºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡ª


2024Ç¯11·î14Æü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÂè8ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AT-X¤Ç¤ÏËè½µ¶âÍËÆü21»þ30Ê¬～¡Ê¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏËè½µÆüÍË24»þ～½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£



Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï°Ñ°÷Ä¹¡ÊCV¡§ÇòÀÐÀ²¹á¡Ë¤òÁÀ¤¤¡¢ÉÔÎÉA¡ÊCV¡§»³¸ýÃÒ¹­¡Ë¤¿¤Á¤òÁà¤ê¥¯¥é¥¹Êø²õ¤ò¾·¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¿ô³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¦ÅÄÃæ¡ÊCV¡§ÍÕ»³æÆÂÀ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÅÝ¤·¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥­¥ë¤ÈÉð´ï¤Î¿ô¡¹¤ò¶î»È¤·¤¿¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Èò¤±¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤ÎÍÚ¡ÊCV¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡Ë¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤æ¤­―¡£



Âè7ÏÃ¡ÖÍÚ¤È¥Õー¥É¤ÎÃË¡×¤¢¤é¤¹¤¸



¿ë¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤òÁÀ¤¦ÈÈ¿Í¡¦ÅÄÃæ¤È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÅÄÃæ¤Î»ý¤Ä¥Áー¥È¥¹¥­¥ë¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÍÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î¼åÅÀ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì·â¤òÊü¤Ä¡ª¤·¤«¤·ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Ï¤¢¤ë¥Áー¥È¥¹¥­¥ë¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÍÚ¤ÏºÆ¤ÓÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê――¡£










¸ø¼°X¤Ç¤ÏÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ËèÏÃ¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡¢´¶ÁÛ¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12½µÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¡ª



TVÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë´¶ÁÛ¥Ý¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª


¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ÆÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³Æ2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª



¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ÊÉÊ¡¦±þÊç´ü´Ö¡Û


¢£¥Ð¥ìーÉô¤ÃÌ¼AÌò¡¦´ä¶¶Í³²Â¤µ¤ó¡¢¥Ð¥ìーÉô¤ÃÌ¼BÌò¡¦»°Àî²Ú·î¤µ¤ó¡¢ÍçÂ²¤ÃÌ¼Ìò¡¦»Ø½ÐÝÜ°¡¤µ¤ó¡¢¥®¥ç¥®¥ç¤ÃÌ¼Ìò¡¦¼®Æþ¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂè6ÏÃÂæËÜ¡¡2Ì¾ÍÍ


±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00～2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59



¢£ÅÄÃæÌò¡¦ÍÕ»³æÆÂÀ¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂè7ÏÃÂæËÜ¡¡2Ì¾ÍÍ


±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00～2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59



¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û


£±.TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


£².ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È


£³.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤Ü¤Ã¤Á¹¶Î¬¡×¤È¡Ö#6ÏÃ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö#7ÏÃ¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥Ý¥¹¥È


¡¦¾åµ­£±.～£³.¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¤¹¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢£².£³.¤Î¤ß¤Ç±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨°úÍÑ¡Ê°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤ー¥È¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢±þÊç¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤½¤ÎÂ¾¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦NEWS¥Úー¥¸¤Î±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡×Blu-ray¥·¥êー¥ºÈ¯Çä·èÄê¡ª



¡Ú¥ê¥êー¥¹¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û


Âè1´¬ 2024Ç¯12·î18ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


Âè2´¬ 2025Ç¯1·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


Âè3´¬ 2025Ç¯2·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê



¡ÚÁ´´¬¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡Û


¡ü¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÃæÌî·½ºÈ ÉÁ¤­²¼¤í¤· ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ü¤Ã¤Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È


¡ü¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥¹¥êー¥Ö¥±ー¥¹


¡ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È ¡Ê¤Ó¤ÓÀèÀ¸¿·µ¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·ÈÖ³°ÊÔ¥Þ¥ó¥¬ ³Æ¼ïÀßÄê¤Ê¤É¡Ë



¡ÚÂè1´¬ ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û


Âè1ÏÃ ～Âè4ÏÃ ¡õ±ÇÁüÆÃÅµ


¡ÚÂè2´¬ ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û


Âè5ÏÃ ～Âè8ÏÃ ¡õ±ÇÁüÆÃÅµ


¡ÚÂè3´¬ ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û


Âè9ÏÃ ～Âè12ÏÃ ¡õ±ÇÁüÆÃÅµ


¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëË¡¿ÍÆÃÅµ¡Û


¡ýÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ


¡¦OVERLAP STORE¡§B2¥µ¥¤¥º¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


¢¨¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯ ¤Ó¤ÓÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È



¡¦¤­¤ã¤Ë¤á¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 3Ëç¥»¥Ã¥È


¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³¨ÊÁ



¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§ÉÛ¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊB2¥µ¥¤¥º¡Ë


¢¨¥¢¥Ë¥á¿·µ¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È



¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA5¥­¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ


¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³¨ÊÁ



¡¦¥²ー¥Þー¥º¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³¨ÊÁ



¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È


¢¨¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡Ê¥®¥ã¥ë¥êー¥Àー/¥®¥ã¥ëA/¥®¥ã¥ëB¡Ë



¡¦amiami¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥ìー¥È¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë


¢¨¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ



¡ý³Æ´¬¹ØÆþÆÃÅµ


¡¦Amazon¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É5Ëç¥»¥Ã¥È


¢¨¾ìÌÌ¼Ì¿¿



¡ÚÈ¯Çä¸µ¡Û ¥Ý¥Ëー¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó


¡ÚÈÎÇä¸µ¡Û ¥Ý¥Ëー¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó



TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó



¹â¹»À¸³è¤ò¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÚ¤Ï¡¢


¼ø¶ÈÃæ¤ËÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¾¤´­¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£



¥Áー¥È¥¹¥­¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥ê¥¹¥È¤«¤é¹¥¤­¤Ê¥¹¥­¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¿ÀÍÍ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë――


¤Ï¤º¤¬¡¢¥Áー¥È¥¹¥­¥ë¤ÏÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç


´û¤Ë¤á¤Ü¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¼è¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿!?



¿ÀÍÍ¤ÎµÕ¥®¥ì¤Ç»Ä¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥É¥¹¥­¥ë¤òÁ´¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍÚ¤Ï¡¢


¥¹¥­¥ë¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£



¥Áー¥È¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Áー¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë――



ºÇ¶¯¡É¤Ü¤Ã¤Á¡É¤Î


°ÛÀ¤³¦HARD¥âー¥É¹¶Î¬ëý¡¢³«Ëë¡ª



ºîÉÊ¾ðÊó



¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó


¸¶ºî¡§ ¸Þ¼¨Àµ»Ê ¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë´©¡Ë


¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§±Ý´Ý¤µ¤¯


¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§¤Ó¤Ó¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë


´ÆÆÄ¡§¼¯½»Ï¯À¸


¥·¥êー¥º¹½À®¡§Ãö¸¶·òÂÀ


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî·½ºÈ


¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÏÉÅÄÉÒÌï¡¢µÆÃÏ²Ú»Ò


Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§´ØÌî¹ä»Ì


¿§ºÌÀß·×¡§Æ£¸¶Æ»Çµ¡¢ÎëÌÚºé³¨


»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ ¹¬»Ê


ÊÔ½¸¡§Ã° ºÌ»Ò


²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ò¤é¤µ¤ï¤Ò¤µ¤è¤·


²»³Ú¡§ÊÒ»³ ½¤»Ö(Team-MAX)¡¢ÎëÌÚ ¶ÇÌé(Team-MAX)


²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ëー¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à¡ß¥Ñ¥Ã¥·¥çー¥Í


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó



¢§¼çÂê²Î¾ðÊó


¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§µÈÇµ¡ÖODD NUMBER¡×


¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§·ßÌÚ¡Ö¥Ï¥íー¤È¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×



¢§¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó


ÍÚ¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯


¡Ú°Ñ°÷Ä¹¥°¥ëー¥×¡Û


°Ñ°÷Ä¹¡§ÇòÀÐÀ²¹á


Éû°Ñ°÷Ä¹A¡§°¤ÉôÎ¤²Ì


Éû°Ñ°÷Ä¹B¡§¹âÈøÁÕ²»


Éû°Ñ°÷Ä¹C¡§¹â¶¶ËãÎ¤


¡Ú¥®¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Û


¥®¥ã¥ë¥êー¥Àー¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà


¥®¥ã¥ëA¡§¿ûÌî¿¿°á


¥®¥ã¥ëD¡§ÃæÅçÍ³µ®


¡ÚÂÎ°é²ñ·Ï½÷»Ò¡Û


¥Ð¥ìーÉô¤ÃÌ¼A¡§´ä¶¶Í³²Â


¥Ð¥ìーÉô¤ÃÌ¼B¡§»°Àî²Ú·î


¿·ÂÎÁàÉô¤ÃÌ¼¡§ÁÒÃÎÎèË±


ÍçÂ²¤ÃÌ¼¡§»Ø½ÐÝÜ°¡


¥®¥ç¥®¥ç¤ÃÌ¼¡§¼®Æþ¤¢¤¹¤«


½â¤ÃÌ¼¡§¸ÅÌÚ¤Î¤¾¤ß


¡ÚÊ¸²½Éô½÷»Ò¡Û


¿Þ½ñ°Ñ°÷¡§»ûÅÄÀ²Ì¾


¼ê·ÝÉô¤ÃÌ¼¡§ÆâÅÄ°¦Èþ


ÎÁÍýÉô¤ÃÌ¼¡§ÃçÅÄ¤¢¤ê¤µ


¡Ú¥ª¥¿¥¯¥°¥ëー¥×¡Û


¥ª¥¿A¡§²ÆÌÜ¶ÁÊ¿


¥ª¥¿B¡§»ÔÀîÂÀ°ì


¥ª¥¿C¡§²¬ÌîÍ§Í¤


¥ª¥¿D¡§ÆÁÎ±¿µÇµÍ¤


¡ÚÇ¾¶ÚÇü²à¥°¥ëー¥×¡Û


Ç¾¶ÚÇü²àA¡§Ê÷ÅÄÂçÌ´


Ç¾¶ÚÇü²àB¡§ßÀ ·ò¿Í


Ç¾¶ÚÇü²àC¡§ÀÐÃ«½Õµ®


Ç¾¶ÚÇü²àE¡§´äÂ¼·½Í¤


¡ÚÉÔÎÉ¥°¥ëー¥×¡Û


ÉÔÎÉA¡§»³¸ýÃÒ¹­


ÉÔÎÉB¡§º£°æÊ¸Ìé


ÉÔÎÉE¡§¾¾²¬ÍÎÊ¿


ÉÔÎÉF¡§¼ò°æ¹­Âç


¡Ú¥â¥Ö¡Û


ÅÄÃæ¡§ÍÕ»³æÆÂÀ


¡Ú°ÛÀ¤³¦¿Í¡Û


¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡§Áá¸«º»¿¥


¥á¥ê¥¨ー¥ë¡§ÂçÀ¾°¡¶êÍþ


¥¬¥Æ¥¯¡§»³¸ýæÆÊ¿


¥ª¥Õ¥¿¡§°Ë´Ý²¬ ÆÆ


¥®¥ë¥ÉÄ¹¡§°ðÅÄ Å°



¢§WEB


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bocchi-kouryaku.com


¸ø¼°X¡§@bocchi_PR(https://x.com/bocchi_PR)¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ü¤Ã¤Á¹¶Î¬¡Ë


¸ø¼°Instagram¡§bocchikouryaku_pr(https://www.instagram.com/bocchikouryaku_pr/)



¢§¸¢ÍøÉ½µ­


(C)¸Þ¼¨Àµ»Ê¡¦¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡¿¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ



¸¶ºî¾ðÊó



¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô330ËüÉô¡Ê»æ¡ÜÅÅ»Ò¡ËÆÍÇË¡ª



¢¡¾®Àâ


¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë´©¡Ë


Ãø¼Ô¡¿¸Þ¼¨Àµ»Ê¡¡ ¥¤¥é¥¹¥È¡¿±Ý´Ý¤µ¤¯


¡ú¾®ÀâºÇ¿·15´¬È¯ÇäÃæ¡ª


¡ú¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È


https://over-lap.co.jp/narou/865543025/



¢¡¥³¥ß¥Ã¥¯


¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡Ù¡Ê¥¬¥ë¥É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë


Ì¡²è¡¿¤Ó¤Ó¡¡¸¶ºî¡¿¸Þ¼¨Àµ»Ê¡¡


¡ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·21´¬È¯ÇäÃæ¡ª


¡ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜ


https://comic-gardo.com/episode/3269754496561200991




¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¹­ÊóÃ´Åö


ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-11-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥²ー¥È¥¿¥ïー


E-mail¡§info-ent@ml.gree.net


URL¡§https://gree-entertainment.com/