¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¡ß¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡ÙPOP UP SHOP ¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社KThingS

株式会社KThingSより『ケロロ軍曹』×『サンリオキャラクターズ』POP UP SHOPの開催情報及び新商品情報のお知らせです。

『ケロロ軍曹』×『サンリオキャラクターズ』 新商品ラインナップ

むにゅぐるみパティオ 店頭購入特典

対象店舗

【ルミネエスト新宿 B1 新宿駅中央東改札外 青山フラワーマーケット前】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/100_1_94cb294c121aa08f06dfaa9195a5ec6b.jpg ]

【アミュプラザ博多4F】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/100_2_6dbb75df41cd5a26449a9446c98e6f97.jpg ]

【むにゅぐるみパティオ EC】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/100_3_f1e48dbef5400d7b662780b3e2a31eec.jpg ]

【株式会社KThingSのオフィシャルX】

★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(@KTS__official)

★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(@KTS__hobby)

★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(@KTS__creators)

株式会社KThingS

【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】

電話番号:03-6231-0379

(平日:10:00~18:00、土日祝は除く)

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)吉崎観音/KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

(C)︎2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652155