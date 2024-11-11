´Ú¹ñ¥¹¥È¥êー¥È¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWOOALONG(¥¦¥¢¥í¥ó)¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
³ô¼°²ñ¼ÒMXN JAPAN(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÖÃ ßËÍ§)¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWOOALONG¡Ê¥¦¥¢¥í¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î½é¾åÎ¦¤òµÇ°¤·¤ÆºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
WOOALONG(¥¦¥¢¥í¥ó) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
wear actual life¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤òÃå¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë°áÁõ¤À¤±¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¿Þ¤È¿¿ÀµÀ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡÷ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ü´Ö
2024Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö
¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 3³¬ ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹32
¥¤¥Ù¥ó¥È
1. ËèÆü¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢ÀèÃå10Ì¾ÍÍ¤Ëmellow logo keyring¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
(¹ØÆþ¶â³ÛÀ©¸Â¤Ê¤·)
2. ÀÇ¹þ\10,000°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ïcomfortable nir hairband¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
(ivory, navy, charcoal¤«¤éÁªÂò)
3. ÀÇ¹þ\20,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏCargobag¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨Á´¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð
Signature Logo ball cap¡¡\6,524(ÀÇ¹þ)
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Î»É½«¤ÈËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ
¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥éー¤òÁª¤ó¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ª
Hand spray washing hood\19,470(ÀÇ¹þ)
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤â²ÄÇ½(ÊÌÇä¤ê)
Cloud short padding vest¡¡\26,400(ÀÇ¹þ)
¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È
¥Õー¥ÉÉÕ¤¡¢¥É¥íー¥³ー¥É¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
Slim soft warmer hood T-shirt¡¡\11,440(ÀÇ¹þ)
Ã»¾æ¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë1Ãå
¥¢¥¦¥¿ー¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤È
V-neck Damage Knit¡¡\15,840(ÀÇ¹þ)
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢V¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼ó²ó¤ê¤È¡¢¥ê¥Ö¤Î¥À¥áー¥¸²Ã¹©¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È/SNS¤Î³µÍ×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://wooalong.co.kr/
¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/wooalong_official/
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ãhttps://x.gd/OkCqI
¿·À¤³¦É´²ßÅ¹HYPER GROUND ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¡Ö¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë¸·Áª¤·¤¿´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢Â³¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¿·À¤³¦É´²ßÅ¹¤ÎMZÀ¤Âå¡Ê1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸þ¤±¥Õ¥í¥¢¡ÖHYPER GROUND¡×¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢
2024Ç¯10·î16Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ë¤ÆÌó14¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³POPUP¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î³¹¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶õ´ÖÀß·×¤ÈËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊÎÌ¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆÅù¤Ï²¼µInstagram¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹HP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SNS¡ÊInstagram¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/interculture_space/(https://www.instagram.com/interculture_space/)