¾®ÊÁ½÷À¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOHINA¡×¤«¤é¡ÖMickey Mouse Collection¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥ß¥Ã¥ー¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬11/13¤è¤êÈ¯Çä
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cohina.net/collections/mickey-mouse-collection
COHINA¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÉþ¤ò¡¢Äã¿ÈÄ¹¤Ç¤âÈþ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥µ¥¤¥º¤Çºî¤í¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿ÈÄ¹150cmÁ°¸å¤Î¾®ÊÁ½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸½ºßInstagram¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï22Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¾®ÊÁ½÷À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ò¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À½é¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¾®ÊÁ½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥í¥´¤ä¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2024Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë20:00
COHINA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖCOHINA STORE¡×¡§https://cohina.net/
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://cohina.net/collections/mickey-mouse-collection
*¾ÜºÙ¤ÏÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚDisney¡Û¥Öー¥¯¥ì¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ÎM¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ì¥Ã¥¸¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÇÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë1Ëç¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£¾®ÊÁ½÷À¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢Äø¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤ÇÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¯¥ì»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¡¢¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤È·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§\13,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥Ü¥ë¥Éー
¡ÚDisney¡Û¥Õ¥é¥Ã¥×¥í¥´¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
COHINA¤ÇÄêÈÖ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»Ü¤·¤¿M¤È¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î»É½«¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä¥·ー¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡Ö±£¤ì¥ß¥Ã¥ー¡×»ÅÍÍ¤Ë¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÚDisney¡Û¥Öー¥¯¥ì¥í¥´¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂç¿Í¥«¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§\13,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§short - XS¡¢short - S¡¢regular - XS¡¢regular - S
¥«¥éー¡§¥Ùー¥¸¥å¡¢¥°¥ìー¥¸¥å¡¢¥Í¥¤¥Óー
¡ÚDisney¡Û¥Á¥§ー¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¥¨¥ó¥Ü¥¹¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Ê¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£A4¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§ー¥ó¤È¥Ù¥ë¥È¤Î2¼ïÎà¤Î»ý¤Á¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¡¢Äø¤è¤¤¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¹çÀ®Èé³×¤ò»ÈÍÑ¡£½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー3¿§¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§\11,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥éー¡§¥°¥ìー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥¹¤¬´ë²è¡¦À½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖCOHINA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÉþ¤ò¡¢Äã¿ÈÄ¹¤Ç¤âÈþ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥µ¥¤¥º¤Çºî¤í¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÈÄ¹150cmÁ°¸å¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÛ¤¬Åö¤¿¤ëÉþ¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡È¾®ÊÁ½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Æü¡¹¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ëÉþ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï¡¢2024Ç¯8·î»þÅÀ¡¢22Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£¶¦´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤¬ÏÃÂê¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cohina.net/
¸ø¼°Instagram¡§@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)
Director Profile
ÅÄÃæ°¼»Ò Ayako Tanaka
COHINA¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£¿ÈÄ¹148cm¡£1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢¾®ÊÁ½÷À¸þ¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOHINA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÛ¤¬Åö¤¿¤ëÉþ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ÈÄ¹150cmÁ°¸å¤Î¾®ÊÁ½÷À¤òµ±¤«¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¾®ÊÁ½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTRATA¡×¤âÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤è¤ê½é¤ÎÃø½ñ¡Ö148cm¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È³Ø¤Ö ¾®ÊÁ¤¬µ±¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎËÜ¡×¤òÈ¯Çä¡£
Instagram¡§@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)