¼¡À¤ÂåUK¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×dearALICE¡¢OST¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª

株式会社インタラクティブメディアミックス英BBCの生放送番組「Strictly Come Dancing: The Results」に出演したdearALICE

次世代UKボーイズグループdearALICEによるオリジナルサウンドトラック『Made in Korea: The K-Pop Experience (Original TV Soundtrack)』が、現地の音源ランキングで1位を獲得しました。

カカオエンターテインメントは「イギリスのボーイグループdearALICEが今月1日にリリースしたOSTアルバムが、リリース初週にイギリスのオフィシャルサウンドトラックアルバムチャートにおいて、1日から7日までの週間ランキングで1位を獲得した」と発表しました。dearALICEは、カカオエンターテインメントとSMエンターテインメントの北米合同会社によって企画されたアーティストグループで、5人の男性メンバーで構成されています。

今回1位を獲得したアルバムは、dearALICEの成長過程を描いたイギリスBBCのテレビシリーズ「MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE」のOSTで、全6曲が収録されています。エド・シーランの楽曲を手がけ、2018年のブリット・アワードで「英国プロデューサー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したスティーヴ・マックや、イギリスのシンガーソングライターであるトム・グレナンらが作曲やプロデュースに参加しました。

dearALICEは年内にシングルアルバムもリリースし市場での地位を固める予定。今月3日にBBCの人気サバイバルバラエティ番組『Strictly Come Dancing: The Results』に出演し、タイトル曲「Best Day of Our Lives」を披露し、視聴占拠率48.04%を記録。dearALICEをイギリスに広く知らせるきっかけとなり、同番組内で「世界で最も注目されている新人ボーイズバンド」として紹介されました。

『Made in Korea: The K-Pop Experience (Original TV Soundtrack)』リリース情報

発売元:株式会社インタラクティブメディアミックス

ⓟ&(C) 2024 MADE IN KOREA MEDIA LIMITED

配信サイト:https://linkco.re/E2FTuprU

※対応配信サービス:Apple Music, Spotify, LINE MUSIC, YouTube Music, Amazon Musicなど

◎収録楽曲

1. VibesBest Day of Our Lives

2. Solar

3. Life is a Movie

4. Classic

5. Time With You

6. Best Day of Our Lives

■dearALICE Japan公式X:https://x.com/dearaliceJP

■dearALICE公式Instagram:https://www.instagram.com/dearaliceofficial

■dearALICE公式TikTok:https://www.tiktok.com/@dearalice_official

『MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE』配信情報

タイトル:「MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE」

配信先:Prime Video「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」

話数:1話 約45分(全6話)

出演者:ブレイズ・ヌーン、デクスター・グリーンウッド、ジェームズ・シャープ、オリバー・クイン、リース・カーター ほか

■配信ページ:https://amzn.to/3z2YU13

■MADE IN KOREA日本公式X:https://x.com/madeinkorea_jp