¡ÒÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¡¢Âç¿Í¤Î±£¤ì²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ó°ìÅïÂßÊÌÁñ¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é Ç¦ÌîMt.FUJI¡×¤¬11·î30Æü³«¶È
¡¡¥ê¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ÇÂßÊÌÁñ»ö¶È¡Ö¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥½¥ëÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅòÅÄ ¹¬¼ù¡¢°Ê²¼¡¢¥ê¥½¥ëÉÔÆ°»º¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é Ç¦ÌîMt.FUJI¡×¤ò2024Ç¯11·î30Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢11·î11Æü¤è¤ê³«»Ï¡Ë
¡¡¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é Ç¦ÌîMt.FUJI¡×¤Ï¡¢Ç¦ÌîÈ¬³¤¤ÇÍÌ¾¤Ê»³Íü¸©Ç¦ÌîÂ¼¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÐÊ¤à¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµéÂßÊÌÁñ¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡¢Íá¼¼¤«¤é»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈÉÙ»Î»³¤ÎÀä·Ê¤¬¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ï4LDK¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¹â¸¶¤Î¥ê¥¾ー¥È¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«Á³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ºÇÂç7Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤Î½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤òÏ¢¤ì¤Æ¡È²ÈÂ²¡ÉÂ·¤Ã¤Æ¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹µÙÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åßµ¨¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é·Ò¤¬¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÈÉÙ»Î¤ò¸«À²¤é¤¹·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ÎBBQ¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥½¥ëÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂÚºß¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡È¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤¡É¡¢¤½¤ÎÆ´¤ì¤Î»þ´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶õ´Ö¤ò¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÊÌÁñ¥·¥§¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ²Ë¤ÎÊ¬»¶Ä¹´ü²½¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÂßÊÌÁñ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼«¼Ò»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¸º¤êÊÌÁñ°Ý»ý¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¥ªー¥Êー¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¶È½àÈ÷¤«¤é±¿±Ä¡¦´ÉÍý¡¢½¸µÒ¤Ë»ê¤ë¶ÈÌ³¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌÁñËÜÍè¤ÎÎÉ¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÂÚºß·¿ÂßÊÌÁñ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹´ü°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÌÁñ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢ÍÎÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤ë´¶³Ð¤ÇÊÌÁñ¤òÁª¤Ó¡¢¹¥¤¤Êµ¨Àá¤Ë¹¥¤¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤»ö¶È¡×¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é Ç¦ÌîMt.FUJI¡×
¢£³°´Ñ
¢£Íá¼¼
¢£¥ê¥Ó¥ó¥°
¢£¥Ð¥ë¥³¥Ëー
¢£¿²¼¼¡¦ÏÂ¼¼
¢£¿Å¥¹¥Èー¥Ö¡¦¿á¤È´¤±¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¦²°³°¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡¦¸¼´Ø¡¦¥Ú¥Ã¥È¡Ë
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
¢£»ÜÀßÌ¾¾Î¡§¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é Ç¦ÌîMt.FUJI¡×
¢£½êºßÃÏ¡§¢©401-0511 »³Íü¸©ÆîÅÔÎ±·´Ç¦ÌîÂ¼Ç¦Áð»ú±±µ×ÊÝ3162-63
¢£¹¤µ¡§247.10Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ú4LDK¡Û
¢£Êª·ï¥¿¥¤¥×¡§°ìÅïÂß¤·
¢£Äê°÷¡§7Ì¾¡Ú¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡ß2¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ß2¡¦ÉÛÃÄ¡ß3¡Û
¢£Ãó¼Ö¾ì¡§Í¤ê ¡Ú2Âæ¡Û
¢£ÎÁ¶â¡§Daily ¡Ê1Çñ¤«¤é¤Î¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Æ¥¤¡Ë \103,800～/1Çñ
¢£È÷ÉÕÈ÷ÉÊ¡§
¡Ú²È¶ñ¡Û ¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡¦¥½¥Õ¥¡ー°ì¼°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë
¡Ú²ÈÅÅ¡Û ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¦¿æÈÓ´ï¡¦ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡¦ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¦ÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¡¦ÃÈË¼ÀßÈ÷¡ß3¡¦
ÎäÃÈË¼¥¨¥¢¥³¥ó¡¦ÀðÉ÷µ¡¡¦¥É¥é¥¤¥ä―
¡Ú¿©´ï¡Û ¥¹¥×ー¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥¯¡¦È¤¡¦¥ì¥ó¥²¡¦¥³¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥¹¡¦Âç»®¡¦¾®»®¡¦ÃãÏÒ¡¦½ÁÏÐ
¡ÚÄ´Íý´ï¶ñ¡Û ÊñÃú¡¦¤Þ¤ÊÈÄ¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¦Æé¡¦ºÚÈ¤¡¦¥Ü¥¦¥ë
¢¨Ä´Ì£ÎÁ¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥ê¥Í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¥ê¥Í¥óÎà¡Ê¥·ー¥Ä¡¢¥Þ¥¯¥é¥«¥Ðー¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¿Í¿ôÊ¬¤ò¥»¥Ã¥È¢¨ÍøÍÑ³«»ÏÆü¤Î7ÆüÁ°¤è¤ê¥»¥Ã¥È¿ô¤ÎÁý¸º¤ÏÉÔ²Ä
¡Ú¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥½ー¥×¡¢»õ¥Ö¥é¥·
¢£¥Í¥Ã¥È´Ä¶¡§Wi-FiÀßÈ÷¤¢¤ê
¢£¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹
¡ÒÅÅ¼ÖÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ó ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡Ö²Ï¸ý¸Ð±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó18Ê¬
¡Ò¼«Æ°¼ÖÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡ÓÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄÇ¦Ìî¥¹¥Þー¥ÈIC¤è¤êÌó16Ê¬
¡ÚÇ¦ÌîÈ¬³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ç¦ÌîÈ¬³¤¤Î¿å¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆ©¤ÄÌ¤ê¡¢¿¼¤ß¤òÇÁ¤¯¤È¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÄ¤¤¡£ÉÙ»Î»³¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«Àã¤¬20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÂçÃÏ¤Ë¤·¤ß¹þ¤ß¡¢Í¯¤½Ð¤·¡¢È¬¤Ä¤Î¾®¤µ¤Ê³¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ë¤·¤¨¤«¤éÀ¶¾ô¤«¤ÄÎîÎÏ¤Î¤¢¤ë¿å¤È¤·¤Æ¡¢ã´(¤ß¤½¤®)¤È¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿À»¤Ê¤ëÍ¯¿å¡£¼Â¤ÏÇ¦ÌîÂ¼Á´ÂÎ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï±§ÄÅ¸Ð¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµðÂç¤Ê¸Ð¤À¤Ã¤¿¡£±äÎñ19Ç¯(À¾Îñ800Ç¯)¤ÎÉÙ»Î»³ÂçÊ®²Ð¤Ç±§ÄÅ¸Ð¤ÏÍÏ´ä¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢Ç¦Ìî¸Ð¤È»³Ãæ¸Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åÇ¦Ìî¸Ð¤Ï½ù¡¹¤Ë¿å¤òÞÁ¤é¤·¡¢¤½¤Î¸ÐÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËßÃÏ¤¬º£¤ÎÇ¦ÌîÂ¼¡£¤½¤·¤Æ±§ÄÅ¸Ð¤ÎÌ¾»Ä¤¬¡¢Ç¦ÌîÈ¬³¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÉÙ»Î»³¿®¶Ä¤Î³«ÁÄ¡¦Ä¹Ã«Àî³Ñ¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¹¾¸ÍÈ¬É´È¬¹Ö¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¹¶·¤ò¶Ë¤á¤¿ÉÙ»Î¹Ö¤ÎÎî¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ç¦ÌîÈ¬³¤¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¹¾¸ÍËö´ü¤Ë¤Ï¤¹¤¿¤ì¡¢¤½¤ì¤òÃ²¤¤¤¿Âç²æ¹Ö¤Î³«ÁÄ¡¦Í§±¦±ÒÌç¤¬¡¢È¬³¤¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈ¬ÂçÎµ²¦¤òº×¤ê¡¢Îµ²¦Ì¾¤ÈÏÂ²Î¤ò¹ï¤ó¤ÀÀÐÈê¤ò·úÎ©¤·¤¿¡£¡ÊÇ¦ÌîÂ¼´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¡Ú½ÉÇñÍ½Ìó¡Û
¢£Í½ÌóÊýË¡ ¡§¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤¸ø¼°£È£Ð¤è¤ê
URL▶ https://www.resolstay.jp/details/oshinomtfuji
¢£¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é»öÌ³¶É : Tel.03-3346-8383¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～18:00¡Ï
¥¹¥¤ー¥È¥ô¥£¥é¥·¥êー¥º¤Ï¥ê¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¡ÖRESOL¥Õ¥¡¥ß¥êー¾¦ÉÊ·ô¡×¤ÎÍøÍÑÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¦ÂßÊÌÁñ¡¢Ìó80¥ö½ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é ▶ https://www.resol.jp/ir/kabunushi/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡ÊÂßÊÌÁñÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¡Ë ▶ https://www.resolstay.jp/
¡¦¥ê¥½¥ë¥¹¥Æ¥¤¥ªー¥Êー¥º¥µ¥¤¥È ¡ÊÊÌÁñ¥ªー¥Êー¸þ¤±¡Ë ▶ https://www.resol-fudousan.jp/
¡¦¥ê¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ▶ https://www.resol.jp/
¡Ò ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Ó
¥ê¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊRESOL¥°¥ëー¥×¡Ë
¹Êó¼¼¡¿¹â¶¶ ¹°µ£¡¦Ä¹ÅÄ ÏÂ¾
TEL¡§03¡Ê3342¡Ë0331¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
E-mail : press@resol.jp
URL : https://www.resol.jp
¥ê¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¦¼Ò²ñ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¦ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ https://www.resol.jp/csr/