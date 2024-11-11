·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç´´Éô¸õÊä¤Î¡ÖÁí¹ç¿¦¡×Åù¤ò¸øÊç³«»Ï¡ª
¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ¹§Æó¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡Êhttps://www.enjapan.com/¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÁí¹ç¿¦¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¡×¡Ö°ìÈÌ¿¦¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¡×¤ò¸øÊç¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¸øÊç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷½Ð¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¼Ô¡¢µÜËÜ»á¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¡ØAMBI¡Ù¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¡£²¼µ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¤È¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢Í¡¡https://en-ambi.com/featured/1437/(https://en-ambi.com/featured/1437/)
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢Í¡¡https://www.enjapan.com/project/meti_2405/(https://www.enjapan.com/project/meti_2405/)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤Î¿·µ¡¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤¿¡ÖGX¿ä¿ÊË¡¡×¤ä¡¢5G¤ÎÆ³Æþ¡¦¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö5GË¡¡×¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß¡¦°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×5¥«Ç¯·×²è¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÅªÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»º¶ÈÀ¯ºö¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¾¾Ê¤ËÀè¶î¤±Ì±´Ö¿Íºà¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¾Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢140Ì¾°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¼Ô¤¬Æþ¾Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢Àè¿Êµ»½ÑÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¡¢AI¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦°ÂÁ´À´ð½à¤ä¥ëー¥ë¤Î¸¡Æ¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢¿Íºà¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´´Éô¸õÊä¤È¤·¤ÆÁá´ü¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¡ÖÁí¹ç¿¦¡×¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ºöÎÎ°è¡¦À¯ºö¥Äー¥ë¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤à¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡Ö°ìÈÌ¿¦¡×¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¤Î2¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊç½¸¡£¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¤Ï²ð¤µ¤º¡¢½ñÎàÁª¹Í¤äÌÌÀÜ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¡£»þ´ü¤Î´Ø·¸¤Ç±þÊç¤¬Æñ¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÄÌÇ¯¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡Êº£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊç½¸ÄùÀÚ¤Ï2024Ç¯12·î¡¦2025Ç¯3·î¡£»þ´ü¤ÏÊÑÆ°²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£
¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤Êý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÈÀ¯ºö¤òµÄÏÀ¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢»º¶È¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¾¦¡¦ËÇ°×¡¢»ñ¸»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢Æü¡¹À¯ºö¤òÁÏ¤ê¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¤â»º¶È¤âÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤ÇÀ¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¿¦°÷¤òºÎÍÑ¤·¡¢À¯ºö¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿¿¤ËË¤«¤ÊÆüËÜ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¸æ±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦À¯ºöÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ～20»þ¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¤´´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.meti.go.jp/information/recruit/career/event.html
Êç½¸Í×¹à
¡¦Êç½¸¿¦¼ï¡§¡ÖÁí¹ç¿¦¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¡×¡Ö°ìÈÌ¿¦¡Ê²ÝÄ¹Êäº´µé¡¦·¸Ä¹µé¡Ë¡×
¡¦±þÊç¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥²ー¥¸¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù
¡¦±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î11Æü¡Ê·î¡Ë～12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¢¨¾åµ¤Ï¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥²ー¥¸¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡ÙÆâ¤Ç¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.enjapan.com/project/meti_2405/
¡¡¢¨»þ´ü¤Î´Ø·¸¤Ç±þÊç¤¬Æñ¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤ÎÊç½¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊç½¸ÄùÀÚ¤Ï2024Ç¯12·î¡¦2025Ç¯3·î¡£»þ´ü¤ÏÊÑÆ°²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
¡¡¢¨Àµ¼°±þÊç¤Ï·Ð»º¾ÊHP¤Ø¤Î½ñÎàÄó½Ð¤ò°Ê¤Æ´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤äÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢Web¹¹ð¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥²ー¥¸¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î°Û¤Ê¤ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ØÌÖÍåÅª¤Ëµá¿Í¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ùhttps://www.enjapan.com/
¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¿ÍºàºÎÍÑ¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¡×¤ò¡¢¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î´´Éô¸õÊä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤äDXÃ´Åö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNGO¡¿NPO¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¡¦»Ö¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥Ðー¡Ä¡ÄÅù¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊç½¸¤ò¡ÖÆþ¿¦¸å¤Î³èÌö¡×¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¡×¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤ÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²è¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¼èºà¡¦¥»¥ß¥Êー¤ÎÅÐÃÅ°ÍÍê¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¡§ÃæÎÓ
TEL¡§03-3342-6590
MAIL¡§social_impact@en-japan.com¡¡
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÐÍ³Æþ¿¦¼Ô¤Î³èÌö¤ËÇ÷¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ØImpactors¡Ù
¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)
¢£Âè1ÃÆ
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=P7t3GywYJRU ]
¢£Âè2ÃÆ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=OCyyr1YcwaQ ]
¢£Âè3ÃÆ
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=O91DphxTHSQ ]
¢£Âè4ÃÆ
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=-H3HT2WTYwQ ]
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://prtimes.jp/a/?f=d725-947-2e1bb11721bfff68193a76b113ffba77.pdf¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§À¶¿å¡¢¹âÅÄ¡¢óîÆ£¡¢¹âÅÄ¡ÊÎµ¡Ë¡¢Ô¢Åç
TEL¡§03-3342-6590
E-mail:en-press@en-japan.com