º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨ºÆ½¸·ë¤·¤¿ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓµÈ¿Í¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ²»³ÚÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç¤Ï¡¢ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×·ëÀ®40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
1984Ç¯¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¡ÖRUNNER¡×¡Ö¥ê¥¾¡¦¥é¥Ð[resort lovers]¡×¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×¤Ê¤É»þÂå¤òºÌ¤ë¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¡£
1999Ç¯4·î¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯3·î¤ËºÆ½¸·ë¤ò²Ì¤¿¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ØIKIGAI¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë10·î23Æü¤Ë¤Ï2ËçÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö40th Anniversary BEST ALBUM IKIGAI 2024¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×～IKIGAI～¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯ÆüÃæÍ§¹¥LIVE ¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎIKIGAI¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥«¡©¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë11·î17Æü¤ÎÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ーËöµÈ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¼«¤é¤â¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÉÛ°á¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüÃæÍ§¹¥LIVE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤Î¸òÎ®¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬²ÃÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£±þÊç¾ò·ïÅù¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢§ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ê´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡ËÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×～IKIGAI～¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯ÆüÃæÍ§¹¥LIVE ¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎIKIGAI¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥«¡©¡É
½é²óÊüÁ÷ ¡§11/17(Æü)17:00～
ÈÖÁÈHP:https://tv.spaceshower.jp/p/00088640/
¢§ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¥á¥ó¥Ðー¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://tv.spaceshower.jp/present/013391/index.html
¢§ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥× ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP
https://www.sonymusic.co.jp/artist/BakufuSlump/
ÈÖÁÈPRÆ°²è¥ê¥ó¥¯
https://youtu.be/vEvg_DVnN8E