ZÀ¤Âå¤¬µá¤á¤ë¼ÂÁ©·¿¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¡¢ËþÂÅÙ98%¤Ç¹âÉ¾²Á
Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©´Ö ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þー¥¥å¥êー¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¸¦½¤¡×¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨¥¿¥¤¥È¥ëÃí¼á)ËþÂÅÙ98%¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¸¦½¤Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼Ô¤Î³ä¹ç
¸¦½¤¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤â½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´Ä¶À°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨1)¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)»²¹Í¡§2024Ç¯Â´¥Ö¥ó¥Ê¥Ó³ØÀ¸Ä´ºº(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000090419.html)(2023Ç¯2·î)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆþ¼Ò¸åÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¡Ö½Å»ë¤¹¤ë¡×¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬9³äÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦½¤³µÍ×
¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Î½¾¶È°÷
´ü´Ö¡§1Æü´Ö
»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¤é¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤ë¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¸¦½¤
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Æþ¼Ò¸å3¥ö·î°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿½¾¶È°÷
´ü´Ö¡§1Æü´Ö
ÄÌ¿®¶È³¦¤Î¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢³Æ¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×¤ÊÅÁ¤¨Êý¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©·Á¼°¤Î¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥»ー¥ë¥¹Ç½ÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
»²²Ã¼Ô¿ô¡§878Ì¾
¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿: 59.0%¡Ê518Ì¾¡Ë
ÎÉ¤«¤Ã¤¿: 39.3%¡Ê345Ì¾¡Ë
°¤«¤Ã¤¿: 1.4%¡Ê12Ì¾¡Ë
¤È¤Æ¤â°¤«¤Ã¤¿: 0.3%¡Ê3Ì¾¡Ë
»²²Ã¼Ô¤Î98.3%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡Öº£¸å¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥ïー¥¯¤ÎÆâÍÆ¤äÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ëÊý¸þÀ¤¬¥°¥ëー¥×Æâ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¤¿¤á¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤äÉ¾²Á¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¸¦½¤¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
»²²Ã¼Ô¿ô¡§733Ì¾
¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿: 403Ì¾ (55.0%)
ÎÉ¤«¤Ã¤¿: 318Ì¾ (43.4%)
°¤«¤Ã¤¿: 9Ì¾ (1.2%)
¤È¤Æ¤â°¤«¤Ã¤¿: 3Ì¾ (0.4%)
»²²Ã¼Ô¤Î98.4%¤¬¸¦½¤¤ËËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤¹¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤»¤¿¡×
¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÆâÍÆ¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾
¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢º£¸å¤â½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤È²þÁ±¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢½¾¶È°÷¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þー¥¥å¥êー¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¥å¥êー¤Î¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¸¦½¤»öÌ³¶É¤Î±¿±Ä¤Þ¤Ç¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§press@mercury-group.co.jp
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢£´ë¶È¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2 ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë23³¬
ÂåÉ½¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½©´Ö ¹ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6388-0023
URL¡§https://mercury-group.co.jp/
ÀßÎ©¡§2006Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â3,000Ëü±ß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§5,437Ì¾¡ÊÀµ¼Ò°÷Î¨90¡ó°Ê¾å¡¿2024Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù
¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡Ö´¶Æ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò¤«¤«¤²¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¾ðÊó°ìÍ÷
¡¦¿·Â´ºÎÍÑ https://recruit.mercury-group.co.jp/
¡¦¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ https://career.mercury-group.co.jp/
¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷ https://mercury-group.co.jp/news
¡¦YouTube¥Þー¥¥å¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/@mercury_channel
¡¦ºÎÍÑ¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://twitter.com/mercury_HR?s=06
¡¦TikTok https://www.tiktok.com/@mercury_channel
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¹Êó»öÌ³¶É¡ÊÎáÏÂPRÆâ¡Ë¡§mercury-group@reiwapr.jp