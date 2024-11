»³ÆâÆüºÚ»Ò¥×¥í¡ÖFuelCell 3000 v1¡×¤È¤È¤â¤Ëº£µ¨½éÍ¥¾¡ ¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢·ÀÌó¥×¥í¤¬¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Çº£µ¨35Àï15¾¡

株式会社ニューバランス ジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-19b060c5d3c1c5489876-0.jpg ] ニューバランスゴルフ 山内日菜子プロが、11月10日(日)に最終日を迎えたJLPGAツアー2024第35戦「第40回 伊藤園レディスゴルフトーナメント」にて、今季初優勝を飾りました。今大会の優勝でツアー通算2勝目、今シーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2024」の出場権も獲得し、地元宮崎県での活躍も期待されます。ニューバランスジャパンは、今年より“Break Your Best.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのゴルファーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信していきます。ニューバランスはこれからも山内プロの挑戦を応援し、足元を支えていきます。山内プロはアパレル・シューズ共にニューバランスゴルフを着用しており、「プロに転向してからニューバランスのウエアとシューズを着用していますが、デザインのみならず、高い機能性がパフォーマンスに貢献してくれ、今大会で優勝する事が出来ました。残りの試合もニューバランスとともに優勝目指していきます。」と語っています。プロフィール山内日菜子プロ(所属:ライク)1996年4月22日生まれ、宮崎県出身。9歳でゴルフを始め、2016年にプロテスト合格。2017年「Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament」でステップツアー初優勝。2023年地元宮崎での大会である「アクサレディスゴルフトーナメントinMIYAZAKI」でツアー初優勝。2024年「伊藤園レディスゴルフトーナメント」では大逆転Vで優勝、昨季以来のツアー通算2勝目を飾った。山内プロ着用商品概要【FuelCell 3000 v1】山内プロをはじめ、今季多くのプロゴルファーに実績をもたらしている「FuelCell 3000 v1」。プロツアー選手が求める高いグリップ力と安定性と快適性を高次元で両立させたプレミアムプロモデル「FuelCell 3000」。契約プロと共同開発したこのシューズは、ミッドソールにFuelCellを採用し、ミッドソール側に埋め込んだ鋲座と土踏まずを支えるスタビリティウェブが低重心の安定性を確保。プロのパワフルなスイングに安定性を与えつつ、長時間の歩行の快適性を維持します。https://shop.newbalance.jp/shop/g/gUG3000MP品番:UG3000カラー:MP(WHITE/PINK)ウイズ/サイズ:2E/22.5~29.0cm価格: オープン価格[画像2: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-ac6f0a0f49dfb98f3978-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-ffaf1366f29582d9b694-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-78f6f667c8a3531d124c-1.jpg ]【オーバーラップロゴ クルーネックニットプルオーバー(WOMENS SPORT)】大胆に個性を主張できるニットプルオーバー。しっとり滑らかなニット素材に、重なり合ったオーバーラップロゴを全面に落とし込んだ存在感抜群のアイテムです。配色部分が全体をまとめるバランスの良いアクセントに。生地には細かくカットしたポリエステルをウール用機械で紡績したファブリック「WOOL LIKE POLY」を採用しており、ふっくらとしたウールのような温かみとポリエステル本来の発色性を併せ持っています。またストレッチ性に富んだ動きやすさはもちろん、軽量でストレスを感じさせない快適な着心地です。1枚で着映えるデザイン性の高いアイテムでゴルフコーデを豊かにしてくれます。https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-category/nbg-category-knit/0124270505.html?dwvar_0124270505_color=080品番:0124270505カラー:パープル、ベージュ、ブラックサイズ:0~3価格: 18,700円(税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-f74b47e897d67fb1f9d8-4.jpg ]【4WAYストレッチ 撥水スリムロングパンツ(WOMENS SPORT)】水や汚れを弾きやすい撥水素材「MEMORICH SHIELD」を採用したロングパンツ。4WAYストレッチ性によるノンストレスな穿き心地も魅力です。伸縮性があることで動きやすいことはもちろん脚のラインを美しく見せてくれる効果も期待できます。シンプルなデザインなので様々なトップスと合わせることができ、品の良さを残しつつカジュアルにもキレイ目にも幅広いスタイリングを楽しめます。ジャストレングス/股下72cmhttps://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-category/nbg-category-pants/0124231502.html?dwvar_0124231502_color=010 品番:0124231502カラー:ブラック、ホワイト、ベージュ、カーキサイズ:00~3価格: 11,000円(税込)[画像6: https://prtimes.jp/i/29460/1280/resize/d29460-1280-8d11c2a08cccfaeab5c2-5.jpg ]取り扱い店舗ニューバランス公式オンラインストア ※シューズのみFuelCell 3000 v1 https://shop.newbalance.jp/shop/g/gUG3000MPニューバランス心斎橋 https://company.newbalance.jp/store/official-store/shinsaibashiその他のニューバランスゴルフ取扱い店舗にて販売中その他ゴルフシューズは下記よりご覧ください。https://shop.newbalance.jp/shop/goods/search.aspx?tree1=10&tree2=50その他のゴルフアパレルは下記よりご覧ください。ニューバランス ゴルフ公式オンラインストア:https://store.tsigs.com/newbalance-golf▼株式会社TSIについてファッション・アパレル商品を中心に、50を超えるブランドを有する株式会社TSIホールディングスの連結子会社。衣料品の企画・生産・輸入並びに専門店・百貨店への卸売及び直営店での小売販売を行う。TSIホールディングスグループは、幅広い事業ポートフォリオと多様な販売チャネル、性別・年齢を問わない顧客との接点など独自の強みを持つ。2022年4月にパーパスとして「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」を掲げ、時代の流れを先取りするファッションエンターテインメント創造企業を目指している。<ニューバランス ゴルフ>▼ニューバランス ゴルフ公式オンラインストア:https://store.tsigs.com/newbalance-golf▼ニューバランス ゴルフ公式Instagram:@newbalancegolf_japanhttps://www.instagram.com/newbalancegolf_japan▼ニューバランス ゴルフ公式Brand Site:https://www.newbalance-golf.com【一般のお客様】シューズについて株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120アパレルについて株式会社 TSI ニューバランス ゴルフ セクション newbalance-golf@sanei.net ▼ ニューバランスについてマサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で9,000人の従業員を雇用し、2023年の世界売上は65億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL: https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp URL:https://twitter.com/newbalance_jp▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx