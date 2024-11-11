¡ÚANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¡ÛMAGUS with BOYS AND MEN Ê¿¾¾¡õµÈ¸¶ Xmas ²¾ÌÌÉñÆ§²ñ

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ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-605b65c41b99d2d2731f-0.jpg ]ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò°÷Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÀÐ°æ ¹§¼£¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö´ñ½Ñ»Õ¡×MAGUS¡Ê¥á¥¤¥¬¥¹¡Ë¤È¡ÖBOYS AND MEN¡×¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊ¿¾¾¸¿Í¤ÈµÈ¸¶²íÅÍ¤Ë¤è¤ë¡¢²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Í¥²í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È°û¤ßÊª¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡Ö´ñ½Ñ»Õ¡×¡ÉMAGUS¡É¤Î¶Ã¤¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ü¥¤¥á¥ó¡×¤Î¡ÉÊ¿¾¾¸¿Í¡õµÈ¸¶²í¿Í¡É¡£½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬Ìû¤·¤á¤ë¡£¡¦³«ºÅÆü¡§2024.12.24¡Ê²Ð¡Ë¢¨Í×Í½Ìó¡¦»þ¡¡´Ö¡§¼õÉÕ6:30p.m.～¡¿¥Ç¥£¥Êー7:00p.m.～¡¿¥é¥¤¥Ö8:15p.m.～¡¦²ñ¡¡¾ì¡§7FÂç±ã²ñ¾ì¡Ö¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥³ー¥È¡×¡¦ÎÁ¡¡¶â¡§\25,000¡ÊÍÎ¿©¥³ー¥¹ÎÁÍý¡¦¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡¦ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡£¢¨¼Ì¿¿¡¦¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ª¤è¤ÓÏ¿²»NG¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¶¨ÎÏ¡¿FM AICHI¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÛMAGUS¡Ê¥á¥¤¥¬¥¹¡¿¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-1eff35d85c4c1db1567e-3.jpg ]1988Ç¯¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢·ú¹ñ200Ç¯º×¤Ë¤Æ2000¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤à¡£2016Ç¯ 5·î¡¢¹ñºÝ¥Þ¥¸¥Ã¥¯»ï¡Ø¥Ð¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¡¢ 16¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë´¬Æ¬ÆÃ½¸¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤·¡Ê2018～2019¡Ë¤½¤Î·àÅª¤ÊÈ¾À¸¤Ï¡¢ NHK¡ÖµÕÅ¾¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£2018Ç¯¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÃÄÂÎ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¥º¡¦¥½¥µ¥¤¥¨¥Æ¥£¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¸½ºß¥Þ¥¸¥Ã¥¯³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ø¥Þー¥ê¥ó ¡¦ ¥¢¥ïー¥É¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¡¢¥Ç¥¢¥´¥¹¥Æ¥£ー¥Ë¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î²Ê³Ø¤ò¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡×¤ò½ÐÈÇ³«»Ï¤·¡ÊÂè1¹æ 16ËüÉôÆÍÇË¡Ë4Ç¯¤â¤Î´ü´Ö¤òÈñ¤ä¤·2022Ç¯12·î¡¢´°·ë¹æNo.100¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÇî¼±¤ò¸Ø¤ëÀ¾ÍÎ¥Þ¥¸¥Ã¥¯»Ë¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë´Æ½¤¡¦¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü»ñÎÁ¤Î¸¢ÍøÄ´±¿¤ÎÄ´À°Áë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ³°¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡£²áµî¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿»ê¶áµ÷Î¥¤Ç±é¤¸¤é¤ë¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤ä¡£ ³¤³°È¯¤ÎºÇ¿·¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¸½ºß¡¢ 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]¡Ì¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÍANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°±ã²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È·¸¡¡052-683-4445¡Ê10:00a.m.～6:00p.m.¡Ë¢¡¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ¹Á¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ì¥¸¥ãー¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤â¡¢Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ç¤Î¥¹¥êー¥×¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸(R)¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Û¤«¡¢24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥Õー¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤È¤â½¼¼Â¤·¤¿½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜÁ´¹ñ 20ÅÔ»Ô¡Ê¶üÏ©¡¢ÀéºÐ¡¢»¥ËÚ¡¢½©ÅÄ¡¢°ÂÈæ¹â¸¶¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢¶âÂô¡¢À®ÅÄ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢ÊÆ»Ò¡¢¾¾»³¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡Ë¤Ç¡¢5,000 ¼¼°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.crowneplaza.com,¤½¤ÎÂ¾SNS¥µ¥¤¥Èhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,400¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,000¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë:¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥×¥ì¥ß¥¢¥à:voco, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º:¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥¹¥¤ー¥Ä:Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º:¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー 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