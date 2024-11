¡ÚANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¡ÛMAGUS with BOYS AND MEN Ê¿¾¾¡õµÈ¸¶ Xmas ²¾ÌÌÉñÆ§²ñ

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋[画像1: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-605b65c41b99d2d2731f-0.jpg ]ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋(名古屋市中区、執行役員総支配人:石井 孝治)は、名実ともに日本を代表する「奇術師」MAGUS(メイガス)と「BOYS AND MEN」メンバーの平松賢人と吉原雅斗による、仮面舞踏会をコンセプトにしたクリスマスディナーショーを開催する。優雅なホテルバンケットでホテル特製コース料理と飲み物を味わいながら、世界中を魅了した「奇術師」”MAGUS”の驚きのイリュージョンと、地元で愛される男性アイドルグループ「ボイメン」の”平松賢人&吉原雅人”。初のコラボレーションによる一夜限りのクリスマスが愉しめる。・開催日:2024.12.24(火)※要予約・時 間:受付6:30p.m.~/ディナー7:00p.m.~/ライブ8:15p.m.~・会 場:7F大宴会場「ザ・グランコート」・料 金:\25,000(洋食コース料理・フリードリンク・税金・サービス料込)※全席指定。※写真・ビデオ撮影および録音NG※未就学児は入場不可協力/FM AICHI【プロフィール】MAGUS(メイガス/イリュージョニスト)[画像2: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-1eff35d85c4c1db1567e-3.jpg ]1988年、オーストラリア建国200年祭にて2000人の観衆の前で初舞台を踏む。2016年 5月、国際マジック誌『バニッシュ・マガジン』に、 16ページにわたる巻頭特集として掲載された。NHK「紅白歌合戦」に2年連続出演し(2018~2019)その劇的な半生は、 NHK「逆転人生」でも紹介された。2018年、世界最大のマジック団体「インターナショナル・マジシャンズ・ソサイエティ」によって選定される、現在マジック界で最も権威ある賞の一つ『マーリン ・ アワード』を受賞。2019年、デアゴスティーニ社とタッグを組み、マジックの科学をアカデミックに解説するシリーズ「ザ・マジック 」を出版開始し(第1号 16万部突破)4年もの期間を費やし2022年12月、完結号No.100までのリリースを達成した。日本屈指の博識を誇る西洋マジック史研究家であり、マジックの歴史に関する監修・写真や映像資料の権利調運の調整窓口として、国外に強力なネットワークを持つ。過去の常識を超えた至近距離で演じらるイリュージョンや。 海外発の最新マジックが話題となり、 様々なメディアに登場。現在、 名実ともに日本を代表するイリュージョニストである。平松賢人(ひらまつ けんと/BOYS AND MEN)[画像3: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-369f466b42640f1af09c-1.jpg ]2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」のメンバー。2022年10月5日に念願のソロデビューを果たし、演歌・歌謡曲で新しいジャンルに挑戦!歌番組にも多数出演し、グループ活動だけでなく、ソロ活動でも活躍中。カメラの才能を発揮し写真展も開催している。【最新出演情報】・主演映画「右へ行ってしまった人」・映画「SOMEDAYS」出演吉原雅人(よしはら まさと/BOYS AND MEN)[画像4: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-e2902b589ffa19a65436-1.jpg ]2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」のメンバー。2021年7月 駐名古屋大韓民国領事館広報サポーターズに就任。世界で大流行の「Twichi」などで吉原雅斗GAME配信チャンネルを開設するほどのゲーム好き。【最新情報】テレビ愛知「古家正亨の韓流クラス」にレギュラー出演中!!!・30-DELUX NAGOYA本公演第3弾「義経千本桜~源平天外絵巻~」主演・ミュージカル「スタミュ」鳳樹役で出演(2024年1月~)・ミュージカル「マギ」-バルバット狂騒曲-マスルール役で出演・縦型映画「TikTok怪談×ワンミニ女」出演本リリースの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)における1つの目標に貢献しています。[画像5: https://prtimes.jp/i/53713/133/resize/d53713-133-d240675f934a604887d3-4.png ]〔ご予約・お問い合わせ〕ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋宴会イベント係 052-683-4445(10:00a.m.~6:00p.m.)◆ホテル公式WEBサイトhttps://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて:クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。客室でのスリープアドバンテージ(R)プログラムのほか、24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市(釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本)で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて: IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,400軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 ラグジュアリー&ライフスタイル:シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴプレミアム:voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズエッセンシャルズ:ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ スイーツ:Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツエクスクルーシブパートナーズ:イベロスター ビーチフロント リゾーツInterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約375,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年6月30日現在 日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。今後は大阪市内の3つのガーナーホテル(2024年)、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート(2024年)、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢(2025年)、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、インターコンチネンタル札幌(2025年)、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル(2026年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの15ホテルの開業を予定しています。また2025年には、日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2024年8月31日現在IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservationIHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/ IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298 IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels