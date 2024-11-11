¡Ú¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¡ÛÆó½½»ÍÀáµ¤¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¡¢¡Ö»Íµ¨¤ÎÎ¹¿Í - É÷¤ÎÀºÎî¡×Á´6¼ï¤ò11·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î45³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ðー¡×¡Ê¹Á¶èÀÖºä9-7-1 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥·¥ã¥Ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡Ë¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤µ¨Àá¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¤¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»Íµ¨¤ÎÎ¹¿Í - É÷¤ÎÀºÎî¡×Á´6¼ï¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ï¡¹¤È°Ü¤í¤¦ÆüËÜ¤Îµ¨Àá¤ò¡Ö»Íµ¨¤ÎÎ¹¿Í - É÷¤ÎÀºÎî¡×¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¡¢É÷¤ÎÀºÎî¤¬±¿¤Ö¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¡¢É÷¤Î¹á¤ê¡¢¿´¤Î¾ð·Ê¤ò¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤ÆÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3D Vault S.R.L¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥°¥é¥¹¤ä¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥°¥é¥¹¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¶¡¦¥Ðー¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æó½½»ÍÀáµ¤¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡¢¿·¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´6¼ïÎà¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏÄÌÇ¯¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±«¿å (ºùÁ°Àþ)
¡¦2·î15Æü¤«¤é5·î4Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥¹¥Èー¥êー¡§É÷¤ÎÀºÎî¤ÏÅß¤ÎÌ²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¡¢¼«Á³¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃÏ¤Ï¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ÎÃÂÀ¸¤ËÈ÷¤¨¡¢É÷¤ÏÍ¥¤·¤¤±«¤ÎÃæ¤Çºé¤»Ï¤á¤ëé²¤Î½é¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¿·Á¯¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤ä¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§¥ß¥¯¥¿ー¥º US-1 ¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥¹¥È¥ìー¥È¥é¥¤¡¢µ®ÏÂÌª¡¢À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¡¢ ±ü¤Î»³ ËõÃã
¡¦ÎÁ¶â¡§3,800±ß
Î©²Æ¡Ê²Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ë
¡¦5·î5Æü¤«¤é6·î20Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦²Æ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷¤ÏÂÀÍÛ¤Î²¹¤â¤ê¤ÈË§¤·¤¤¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÀºÎî¤ÏÌî¤òÉñ¤¤¡¢ÊÑ²½¤Î´î¤Ó¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ãÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ë½é²Æ¤Î³èÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤È¿§ºÌ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì£¤ï¤¤¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡¢¥Þ¥ó¥Áー¥Î ¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È ¥»¥Ã¥³¡¢¥É¥é¥¤¥·¥§¥êー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¡¢¥«¥«¥ª¥Óー¥ó¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¥å¥¬ー
¡¦ÎÁ¶â¡§3,800±ß
²Æ»ê
¡¦6·î21Æü¤«¤é9·î22Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥¹¥Èー¥êー¡§ ²Æ¤ÎÀ¹¤ê¡¢É÷¤ÏÎÏ¶¯¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¤Æü¤ÈºÇ¤âÃ»¤¤Ìë¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÀºÎî¤ÏË¤«¤µ¤È¼Â¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò½¸¤á¡¢²Æ¤Î¼ý³Ï¤ÎìÔÂô¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§¤¤¤¤¤Á¤³ ºÌÅ·¡¢°æÆþÇÀ±à µ¨Àá¤ÎÏÂ¥Ïー¥Ö¡¢¥íー¥º¥¼¥é¥Ë¥¦¥à ¥³ー¥Ç¥£¥¢¥ë
¡¦ÎÁ¶â¡§3,800±ß
½©Ê¬¤ÎÆü
¡¦9·î23Æü¤«¤é10·î4Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥¹¥Èー¥êー¡§½©¤ÏÀÅ¤±¤µ¤È¿´¤Î¿¼±ü¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÀºÎî¤ÏÎÃ¤·¤¤¤½¤èÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢²«¶â¤ÎÍÕ¤Î´Ö¤ò¤µ¤µ¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤Î°¥½¥¤È²º¤ä¤«¤µ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢À®½Ï¤ÈÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢ÅÚ¤Î¹á¤ê¤ä²¹¤«¤¤¥¹ー¥×¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥¯¥é¥Õ¥È ¥¦¥©¥Ã¥« HAKU Çò¡¢¥¢¥áー¥é¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¥¥ó¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×¡¢Î¾¹ñ¼·Ì£¡¢µ¨Àá¤ÎÏÂ¥Ïー¥Ö
¡¦ÎÁ¶â¡§4,300±ß
¾®Àã ¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î²Î
¡¦10·î5Æü¤«¤é12·î8Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥¹¥Èー¥êー¡§Åß¤ÎË¬¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëº¢¡¢É÷¤Ï°ìÁØÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢½éÀã¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÎäµ¤¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¹¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®¤¤¤ªÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò´¨¤µ¤ËÈ÷¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²¹¤«¤µ¤È°Â¤é¤®¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢½©¤Ë½Ï¤·¤¿´»µÌ¤Îµ²±¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§µ¨¤ÎTEA µþÅÔ¥É¥é¥¤¥¸¥ó¡¢ËÙ°æ¼·è¬±à ¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¥ê¥ì¥Ö¥é¥ó¡¢¹ñ»º¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ó¥¿ー¥º ÀÖ¾¾
¡¦ÎÁ¶â¡§3,800±ß
Åß»ê¡§¼¯¤ÎÂÔµ¡
¡¦12·î9Æü¤«¤é2·î9Æü¤Î´ü´Ö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥¹¥Èー¥êー¡§Åß¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÀºÎî¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¡¢Åß¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀÅ¤±¤µ¤ÈÆâ¤Ê¤ë°Â¤é¤®¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢µÙÂ©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÀÅ¼ä¤È¸·¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¿¼¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯Ì£¤ï¤¤¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ºàÎÁ¡§¥Ñ¥È¥í¥ó¥·¥ë¥Ðー¡¢Ãº»ÀÉ¹¡¢Í®»Ò¡¢ÇòÌ£Á¹¤Î¥¢¥¤¥ì¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×
¡¦ÎÁ¶â¡§3,800±ß
- Äó¶¡¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥Ðー¡Ê45³¬¡Ë
- ÎÁ¶â¡§ 3,800±ß～4,300±ß¡ÊÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§
·î～ÌÚ 14:00～23:30 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:00)
¶â¡¦½ËÁ°Æü 14:00～24:00 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:30)
ÅÚ 12:00～24:00 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:30)
Æü 12:00～23:30 (L.O. Food 22:00 / Beverage 23:00)
- Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-6434-8711¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¢10:00 - 20:00¡Ë
- URL¡§https://bar.ritzcarltontokyo.com/
¢¨12ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢12»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¶¡¦¥Ðー¤Ç¤Ï¤ªÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ÝÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢Á´¤ÆÄÌÇ¯¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Ðー¡×¥Ø¥Ã¥É¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢ÏÂÅÄ·òÂÀÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¥ß¥¯¥½¥í¥¸¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢2012Ç¯7·î¤Ë¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¡¦¥·ー¥Ð¥¹ ¥Þ¥¹¥¿ー¥º 2018¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÏÂÅÄ¤¬ºî¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ ¡Ö¥¶¡¦¥Ðー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー50¡Ê50 Best Discovery¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¶¡¦¥Ðー(https://www.theworlds50best.com/discovery/Establishments/Japan/Tokyo/The-Bar-at-the-Ritz-Carlton-Tokyo.html)¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ðー¥ë·¿¤Î¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÔ²ñ¤ÎÌë·Ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¾å¥¹¥Æー¥¸¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢²»¤¬¿åÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Á¤¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤²»¿§¤È¹¤¬¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー50¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥êー¥É¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë50 Best¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥Õー¥É¥é¥¤¥¿ー¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢¥·¥§¥Õ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¼Ô¡¢Î¹´·¤ì¤¿¥°¥ë¥á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë50¥Ù¥¹¥È¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤ÁªÄê¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ðー¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ðー50¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë50¡×¤ÎÄ¾¶á¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁêÅö¿ô¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡¢50¥Ù¥¹¥È¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ëÃÏ°èÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤ÏÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¡¢Åìµþ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâºÇ¹âÊö¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー¤ÎºÇ¾åÁØ9¥Õ¥í¥¢¤òÀê¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤«¤é¤Ï360ÅÙ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíµÒ¼¼¿ô245¤Î¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤Î¤¦¤Á40¼¼¤Ï¥¹¥¤ー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥¹¥Ñ Åìµþ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î´²¤®¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï²ñÀÊ¡¢¼÷»Ê¡¢Å·óÏÍå¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÎÁÍý ¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡ÖHeritage by Kei Kobayashi (¥¨¥ê¥¿ー¥¸¥å ¥Ð¥¤ ¥±¥¤ ¥³¥Ð¥ä¥·)¡×¡¢¥Ó¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡Ö¥¿¥ïー¥º¡×¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ö¥é¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡×¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥Ðー¤Î7Å¹ÊÞ¤È¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±ã²ñ»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æº§Îé¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Facebook¡Êhttps://www.facebook.com/RitzCarltonTokyo/¡Ë¡¢Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/RitzCarltonTokyo/¡Ë