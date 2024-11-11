±¿Á÷ÊªÎ®¶È³¦¤ÎºÎÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¡×～ÃæµéÊÔ～
¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÄã¸ÂÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿Á°²ó¤Î½éµéÊÔ¡£
º£²ó¤ÎÃæµéÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÀÜÎ¨¤ÈºÎÍÑÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ïµá¿¦¼Ô¤ò³Î¼Â¤ËÆþ¼Ò¤Ë·Ò¤²¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£
¢
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï±þÊçÃÊ³¬¤Ç
´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á²ò¾Ã¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£
¢
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½é¼ê¤Ç¤¤¤«¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤µá¿¦¼Ô¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ç¾¡Éé¤Ï·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¤´²ÈÂ²¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂÐºö
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¥Í¥ë¡¢ÌÌÀÜÍÑ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡Ä¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡ª
ÃæµéÊÔ¤âÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¨½éµéÊÔ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ªÁ°²ó¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨Í½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸åÆü¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÎÏ¿²è¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://doraducts.jp/seminar/11-20/
¢£¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È
¡¦½éµéÊÔ¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¡¦¡ÖÍ¸ú±þÊç¡×¤òÁý¤ä¤¹µá¿Í¸¶¹Æ¤Îºî¤êÊý
¡¦µá¿¦¼Ô¤Ï¡Ö¾ðÊó¡×¤Ç°Ï¤¤¹þ¤à
¡¦ºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡õºÎÍÑ»ñÎÁ¡õ´ë¶ÈSNS¤Î½ÅÍ×À
¢£¹Ö»ÕÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥µ¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥»ー¥ë¥¹¥°¥ëー¥×
ÅìAS¥Áー¥à¡¡¥µ¥Ö¥êー¥Àー
ÊÌÉÜ ¾°ºÈ
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡¡±¿Á÷ÊªÎ®¶È³¦¤ÎºÎÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¡×～ÃæµéÊÔ～
¡Ú¾ì½ê¡Û
¡¡ZOOM¤Ë¤è¤ëweb¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¡ÚÆüÄø¡Û
¡¦11·î20Æü(¿å)14:00～15:00
¡¦11·î21Æü(ÌÚ)14:00～15:00
¡¦Ï¿²èÁ÷ÉÕ´õË¾
¢¨Î¾Æü¤È¤âÆ±ÆâÍÆ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸åÆü¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÎÏ¿²è¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¡±¿Á÷¡¦ÊªÎ®¶È³¦¤Î¿Í»ö¤äºÎÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¸þ¤±
¡Ú¼çºÅ¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥µ¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡ÌµÎÁ
¡ÚÄê°÷¡Û
¡¡³Æ²óÀèÃå40Ì¾
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://doraducts.jp/seminar/11-20/