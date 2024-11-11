¡Ú¥Þ¥¯¥¢¥±¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È272¡ó±ÛÃ£À®¡ª¡ÛÂç¿Íµ¤´ë²èÂè£²ÃÆ¡ª´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ªÇö¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¥²¥ëÁÇºà¤¬¼ê¼ó¤ä¿Æ»Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡ª

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-0d1a9e36c362cafc0e30-0.jpg ]³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥º¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜ²¬¾¡Â§¡Ë¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹Makuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î8Æü(¶â)～12·î9Æü(·î)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¼ê¼ó¡¦¿Æ»Ø¥²¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤òÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»ÏÃæ¤Ç¤¹¡£¼ê¼ó¡¦¿Æ»Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¡ª¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¼ê¼ó¡¦¿Æ»Ø¥²¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-9717865c212e298f9a35-1.jpg ]ÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤Î²È»ö¤ä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä±¿ÈÂºî¶È¤Ê¤É¤Î»Å»ö¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢¼ê¼ó¤ä¿Æ»Ø¤ÎÆ°ºî¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËèÆüÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ëÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡ª[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/b99b82d162b4ff2e13030c73918313de.gif ]Çö¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥²¥ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ë¡¢´¬¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Æ»Ø¤È¼ê¼ó¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡Ö´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¼ê¼ó¡¦¿Æ»Ø¥²¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹½Â¤¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢öÂè1ÃÆ¤ÏÂç¹¥É¾¡ªÃ£À®Î¨2660%¡ª[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-455d66d21a0711025cae-2.jpg ]Âè1ÃÆ¤Ï1,352Ì¾¤Î¥µ¥Ýー¥¿ーÍÍ¤è¤ê±þ±ç¹ØÆþÄº¤¡¢266Ëü±ß¤òÃ£À®¡ª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¡ªÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤Î¤ß¤Î¥µ¥Ýー¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿Æ»Ø¤ò¹¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤Ø¿Ê²½¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-7febe22971c0e814361f-3.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-7335a00b9de784b4807c-3.jpg ]¿Íµ¤¤Îµ¡Ç½¤Ï´°Á´·Ñ¾µ¡ªÁ´ÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-debade8f06bce7d8adde-5.jpg ]ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¹¥¥ó¥«¥éー¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-2fe1d69af2e541494fb1-6.jpg ]¤³¤ó¤Ê¤ËÇö¤¯¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¤¢öÍ¥¤ì¤¿¿½ÌÀ¤Î¥²¥ëÁÇºà¡ª¡Ö´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¼ê¼ó¡¦¿Æ»Ø¥²¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤Ï¡¢Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¡¢Í¥¤ì¤¿¿½ÌÀ¤Î¥²¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ê¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ËºàÎÁ¤ÎÁªÄê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-34c200667ee2c8ac2dad-7.jpg ]¤³～¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤ë¡ª[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/ac1b8f95923d8bfe988925bad7df76da.gif ]¡Ú¥À¥Ö¥ë¥Ûー¥ë¥É¹½Â¤¡Û¿Æ»Ø¤Þ¤ï¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¡ª[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/a02fd0508c91380c7e954c34152e8fe1.gif ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-b4e3934bbb947f38c9a7-8.jpg ]¥À¥Ö¥ë¥Ûー¥ë¥É¹½Â¤¤Ï¼ê¼ó¤«¤é¿Æ»Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ØÀá¡ÖÂçÉ©·Á¹ü¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡ª¿Æ»Ø¤òÆ°¤«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼ê¼ó¤Î´ØÀá¡×¤È¡Ö¿Æ»Ø¤Î´ØÀá¡×¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¥Ûー¥ë¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¼ó¤È¿Æ»Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-828978debd47fd58ea0f-9.jpg ][²èÁü14: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-6b6cc614228c3a01f597-10.jpg ]Æâ´¬¤¡õ³°´¬¤¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¡ª¡Ö´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ± ¿Æ»Ø¡¦¼ê¼ó¥²¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ë´¬¤¯ÊýË¡¤È³°Â¦¤Ë´¬¤¯ÊýË¡¤Î2ÄÌ¤ê¤Î´¬¤Êý¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡ª¿Æ»Ø¤ÎÆ°¤¤ÎÉéÃ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´¬¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡Ú³°´¬¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡Û¡¦ ¿Æ»Ø¤òÆâÂ¦¤Ë¶Ê¤²¤ë¤ÈÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëÊý[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/5771555b450b7aa7b0e9a491bd2a4537.gif ]¡Ú³°´¬¤¤ÎÊýË¡¢¢¢¡Û[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/83560c276b0c0b9fb1e63d7631305d16.gif ]¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î·êÉôÊ¬¤Ë¿Æ»Ø¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Î¹ÃÂ¦¤Ë²ó¤·¡¢¼ê¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤Þ¤¹¡£¡ÚÆâ´¬¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡Û¡¦ ¿Æ»Ø¤ò³°Â¦¤Ë³«¤¯¤ÈÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëÊý[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/98e5bd2f3e44ea12f207c365d4ea1879.gif ]¡ÚÆâ´¬¤¤ÎÊýË¡¢¢¢¡Û¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î·êÉôÊ¬¤Ë¿Æ»Ø¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÂ¦¤Ë²ó¤·¼ê¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤Þ¤¹¡£[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/1cb7570e113b93c74ccafdd4a18e8e18.gif ]´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡ª¼ê¼ó¤È¿Æ»Ø¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª[²èÁü19: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/2a1a8deaf9dc130476fd8fed21572ab6.gif ]¶¯¤¤Ç´ÃåÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¡ª[²èÁü20: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/c689904fc2361101a953ffd3352cb5ad.gif ]Ç´ÃåÎÏ¤Î¶¯¤¤¥²¥ëÁÇºà¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¤¥º¥Õ¥êー¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ø¤ì¤ÆÇ´ÃåÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤Æ¤â¿åÀö¤¤¤¹¤ì¤ÐÇ´ÃåÎÏ¤ÏÉü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡ªÉ½ÌÌ¤ÎÄÌµ¤¸ý¤ÇÄÌµ¤ÀUP¡ª[²èÁü21: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-24fb689ac2542a2134de-11.jpg ]ÄÌµ¤À¤ò¹â¤á¤Æ¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ーÉ½ÌÌ¤ËÊ£¿ô¤ÎÄÌµ¤¸ý¤ò³«¤±¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀß·×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª[²èÁü22: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-adbff27094e503d320db-12.jpg ]¿å»Å»ö¤ÎºÝ¤Ç¤â¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤Æ¤â¿åÀö¤¤¤¹¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü23: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-469152a4ea182bbd22cc-13.jpg ]½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¡¾¾ËÜÀèÀ¸ ´Æ½¤[²èÁü24: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-af9159686262a193bc8b-14.jpg ]ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û[²èÁü25: https://prtimes.jp/i/75529/314/resize/d75529-314-481042bdb01d73be704b-15.jpg ]¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡§11·î8Æü(¶â)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¡§12·î9Æü(·î)È¯Á÷Í½Äê¡§2025Ç¯1·î²¼½Ü¤´¤í¤è¤êÈ¯Á÷³«»Ï¡üÌÜÉ¸¶â³Û¡§100,000±ß¡ü¾ÜºÙURL¡§https://www.makuake.com/project/gel_supporter2/¢¨¾Ü¤·¤¤È¯Á÷»þ´ü¤Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¤«¥áー¥ë¤Ë¤ÆÅ¬»þ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£