¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼ÒIDENCE¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÊÔ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹Ô[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-b05fc6b4b770b3ad7594-0.png ]¡¡¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ£±£µÈÖ£²£°¹æ ¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£¡¡ÄçÂ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼ÒIDENCE¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー(CM)¤ò¿·ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Åö¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーÀ©ºî¤ÏÎáÏÂ£´Ç¯¤Î¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢Ì¤Íè¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ¡×°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1¡¥¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーÀ©ºî¤ÎÌÜÅª¡¡¤Á¤å¤¦¤®¤ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¼è°ú¤Î¿»Æ©¤ÇÍèÅ¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ³×¥¹¥Ôー¥É¤ò²ÃÂ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅö¼Ò¤ä¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿³èÌö¿¶¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÆÏ¤±¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡££²¡¥¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¸ø³«Æü¡¦¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉWEB¥µ¥¤¥È¡¡¡¡Àè¹Ô¸ø³«11·î7Æü(ÌÚ) ¤è¤ê[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-59504397a7f437372d27-1.png ]
https://www.chugin-fg.co.jp/company/brand/¡¦¿·ÀßInstagram¤Á¤å¤¦¤®¤óFG¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡¸½ºß¥Æ¥£¥¶ー¹ðÃÎÅ¸³«Ãæ¡¢11·î10Æü(Æü) ¤è¤ê¥êー¥ëÆ°²è¤È¤·¤Æ¸ø³«³«»Ï[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-c1090263936b5a28cf24-2.jpg ]
https://www.instagram.com/chugin_fg_official/£³¡¥¹¹ðÅ¸³«11·î9Æü(ÅÚ) ¤è¤ê³«»Ï¡¦YouTube¹¹ðÇÛ¿®¡¡¡¡²¬»³¸©¡¦¹áÀî¸©¡¦¹Åç¸©Åù¤ÎÅö¼Ò±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤Î¥æー¥¶ー¤ËÇÛ¿®¡¦¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¡¡¡¡²¬»³¸©¡¦¹áÀî¸©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥ÈCM¤òÊü±Ç¡¡¡¡12·î¤«¤é¤Ï°Ê²¼ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËCMÊüÁ÷¼Â»Ü¡¡¡¡¡¡¡¡OHK²¬»³ÊüÁ÷¡¡¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó(¿åÍËÆü)¡¡¡¡¡¡¡¡RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¡RSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹(¶âÍËÆü)¡¦¿·Ê¹¹¹ð¡¡¡¡11·î9Æü(ÅÚ)ÉÕ»³ÍÛ¿·Ê¹15ÃÊ°ìÌÌ¹¹ð¼Â»Ü¡¡¡¡ÊÌ»æ1¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸³«¥¤¥áー¥¸¡×»²¾È£´¡¥À©ºîÂÎÀ©À©ºî²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDENCE (ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÈÄÃ«Í¦Èô)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¸µÀõÁð4-10-6 AUSPICE¸µÀõÁð 6F¡¡¡¡¡¡¡¡ url: https://idence.jp/¡¡[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/493_1_0b7d15879e066a745daf4cc909e9a864.jpg ]¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸³«¥¤¥áー¥¸[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-1beda60abb5670ecc4ba-3.png ]¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¥¹¥Èー¥êー£â£ï£ï£ë1.¥¹¥Èー¥êー¡¡Á°È¾¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹ÔµìËÜÅ¹¤«¤é¸½ËÜÅ¹¥Ó¥ë¤Ë¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Î´ÇÈÄ¤¬²Í¤«¤ë¤Þ¤Ç¤òCG¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÅÁÅý¤È¤Ï¼é¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¡£¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢Ì¤Íè¤È¤Ê¤ë¡£¡×Àº¿À¤ÇÀ¸¤À¸¤¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¡¢¼ã¼ê¤ÎÄ©Àï¤òÂ¥¤·¸«¼é¤ë¾å»Ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-56171bbe77cb48ffb4d3-4.png ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-4ebf143a4b8ac09548f5-6.png ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-d0df5bd3f58a5203331d-8.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-0b0b795339fd7bd52e79-5.png ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-46607183c7823ed813e1-7.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-de6295aaca1cf3e78222-9.jpg ][²èÁü11: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-41f54f024ef9fe09652d-10.jpg ]2.¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸(¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ)¤³¤Î³¹¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÁÔÂç¤ÊÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ÌÀÆü¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢Àµ²ò¤¬¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¡¤·´ó¤»¤ëµ»½Ñ¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤¢¤ê¤¤ÇÁÛ¤¤¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-9dff1a3674838265521d-11.png ]£³.IDENCE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ÈÄÃ«Í¦Èô»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Âç³Ø¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µー¥¯¥ësense.¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð22ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¡£¼ÒÆâ¤ËCG¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢ºî¶Ê²È¡¢¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤¬¤é±ÇÁüÀ©ºî¤Î¸µ¼õ¤±¡¦¼ÒÆâ°ì´ÓÀ©ºî¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£Snow Man¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªBREAKOUT¤ÎCG¡¦ÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡url: https://idence.jp/ÈÄÃ«Í¦Èô»á¤ÎÎ¬Îò¡¡¡¡2018:Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡¦»³ÍÛ¿·Ê¹¼Ò¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯ºâÃÄ¼çºÅOKAYAMA INNOVATION PROJECT2018¤Ë²¬»³¸©Î©Áà»³¡¡¡¡¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë»²²Ã¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈMASC¾Þ¼õ¾Þ¡¡¡¡2020:Âç³Ø2Ç¯À¸»þ¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¥¤¥áー¥¸¥àー¥ÓーºîÀ®¡¡¡¡2021:±ÇÁüÀ©ºî¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¡³ô¼°²ñ¼ÒIDENCE¤òÀßÎ©¡¢CEO½¢Ç¤¡¡¡¡2024:±ÇÁüºî²È100¿Í¤ËÁª½Ð¡Ò2018Ç¯Åö»þ¡Ó[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-c158f7fbf3f217e5a3cc-12.png ]²¬»³¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2018¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤è¤ê°úÍÑhttps://www.oi-project.jp/arch/arch2018/¡Ò¸½ºß¡Ó[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-5b171b22599991aa16d5-13.png ]IDENCE HP¤è¤ê°úÍÑhttps://idence.jp/projectdesigners[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/493_2_480d958d7d6b9da5bc52a66ac25f63e9.jpg ]£´.¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¹ÓÀî¤Á¤« (¼ç¿Í¸ø¡¡¼ã¼ê¼Ò°÷Ìò)[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-7e44b8ade489f668f5b7-14.png ]¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ã¥×¡¡½êÂ°¡¡¡¡¡¡https://www.vap.co.jp/management/¡¡¡¡·ÐÎò¡¡¡¡ÆüËÜÂç³Øéº½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³ー¥¹Â´¡¡¡¡¡Ú¼ç¤Ê´ÆÆÄºîÉÊ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡±Ç²è¡ØCOMPASS¡Ù¡¡¡¡¡Ú¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¡Û¡¡¡¡¡ã±Ç²è¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡ÊºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÅìµþ²ÈÂ²¡Ù¡Ê»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤ËëËö¡Ù¡Ê¶¶ËÜ°ì´ÆÆÄ¡Ë¡¢Â¾¡¡¡¡¡ã¥É¥é¥Þ¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø18/40 ～¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÌ´¤âÎø¤â～¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS¡ËÂ¾[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/493_3_a8525bd3dbac71a9bad71c9d5fdf1435.jpg ]ÌÚÄÅ¡¡¸× (Í§¾ð½Ð±é:¥É¥íー¥ó¥Ù¥ó¥Á¥ãーCEOÌò)[²èÁü16: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-0a8717627f21f480e1ac-15.png ]¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTOLLER¡¡CEO¡¡¡¡¡¡HP https://toller.jp¡¡¡¡¡¡²¬»³¸©Î©²¬»³Áà»³¹â¹»1Ç¯À¸ºß³ØÃæ¡¡¡¡¡¡(Ãí)À©ºî¼ÔÈÄÃ«Í¦Èô½Ð¿È¹»¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í§¾ð½Ð±é¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¡¡·ÐÎò¡¡¡¡2021/3 ²¬»³¸©Î©²¬»³Áà»³Ãæ³Ø¹»Æþ³Ø¡¡¡¡2022/12¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¥ã¥Ã¥¹¥ëÃæ»Í¹ñÂç²ñÃæ¹ñ¶ä¹Ô¾Þ¡¡¡¡2024/1 ～Ì¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤±!¼ã¼êµ¯¶È²È¥Ô¥Ã¥Á¥Ð¥È¥ë～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖMomo-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡¡¡¡¡2024/2³ô¼°²ñ¼ÒTOLLERÀßÎ©CEO½¢Ç¤¡¡¡¡2024/4 TOKIO¥Æ¥é¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡Í¥¾¡¡¡¡¡2024/4²¬»³¸©Î©²¬»³Áà»³¹â¹»Æþ³Ø¡¡[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/493_4_a1a45c4d766e12529410204157ea6f39.jpg ]¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーÀìÍÑ¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡×¥í¥´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¼µ¤Î¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤óFG¡×¥í¥´¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-9dff1a3674838265521d-11.png ]¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥Ôー¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌÚÄÅ¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTOLLER¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¢¨ËÜ¥í¥´¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥ÓーÀìÍÑ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÅ¸³«¤ò¹¤²¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡££µ.À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£´ü¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸CM¤ò»È¤Ã¤¿¹¹ðÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë²ñµÄ¤Ç¼ã¼ê¼Ò°÷¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¤Ê¤¼¤Á¤å¤¦¤®¤ó¤Ï¥¤¥áー¥¸CM¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¼è°ú¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£(·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£)¡¡¼¡¤ËÊÌ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤«¤é¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÈÄÃ«Í¦Èô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¡Ö±ÇÁüºî²È100¿Í2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÄÃ«¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«? £²£³ºÐ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦E¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËIDENCE¤ËÄó°Æ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÈÄÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢´ë²èÄó°Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Â»Ü¤òÍ×ÀÁ¡£¼è°úÀè¤«¤é¡Ö¼Ò°÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤³¤ì¼«ÂÎ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖËÜÉô¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²¿»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È½ÀÆð¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö±Ä¶ÈÅ¹¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¤Î¤³¤È¤òÌ¤¤À¤Ë¡ØÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤Æ¤âÅÏ¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò³°¤Î¼ã¼ê¤É¤³¤í¤«¡¢±Ä¶ÈÅ¹¼Ò°÷¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬¡¦·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¦ËÜÉô¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÑ³×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬½½Ê¬¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡×¤È¥ì¥Ýー¥È¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Äó°Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ²½¤äÄ©Àï¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ©Àï¤·¤è¤¦!¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¥¤¥áー¥¸±ÇÁü¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ãÄó°Æ¥×¥ì¥¼¥óÌÏÍÍ¡ä[²èÁü18: https://prtimes.jp/i/68743/493/resize/d68743-493-2efe10a7aa7dbec29229-16.jpg ]¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¥ê¥¯¥ëー¥È¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤È¿·Â´½¢¿¦³èÆ°À¤Âå¤Ç¤Ï¹¥´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Äó°Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢£±£°ºÐÂå£²£°ºÐÂå¼Ò°÷¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÊç½¸¤·¡¢Äó°Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÄó°Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌäÂê²ò·è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤¬¼çÍ×¶ÈÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¶¦´¶¡¦»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÏIDENCE¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥àー¥Óー(¥¤¥áー¥¸¥Ó¥Ç¥ª)¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£