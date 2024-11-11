¡ÖViola e Viola¡×¤È¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¡Ù½é¥³¥é¥Ü¡ª11·î11Æü(·î)¤è¤ê¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤¬¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¡¿ÂåÉ½¡§°ÂÌî À¶¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±ÄÌÈÎ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViola e Viola¡Ê¥ô¥£¥ª¥é ¥¨ ¥ô¥£¥ª¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢Î©¤Á¼ª¤¦¤µ¤®¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Viola e Viola¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ähttps://belluna.jp/violaeviola/
¡¡
¡¡Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViola e Viola¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¾®¤µ¤Ê¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡Ø¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë2¼ïÎà¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤¬ËÜÆü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Î¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î»É繡¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡£È©¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤³¤â¤³¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Ä¹¤á¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡£¶»¸µ¤ËÉÕ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤È¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î¤ª²Ö²°¤µ¤ó¡ØFlower Miffy¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡ÖFlower Miffy ¤Û¤ï¤Û¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¥Öー¥± ¥Ô¥ó¥¯¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡ÖFlower Miffy ¤Û¤ï¤Û¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¥Öー¥± ¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
±þÊç´ü´Ö¡¡¡§2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë10:00～12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë9:59
±þÊçÊýË¡¡¡¡§±þÊç¥Úー¥¸¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊç¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ëー¥Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¥Úー¥¸¡§https://cloud.ma.belluna.jp/241103-reg
ÅöÁª¼Ô¿ô¡¡¡§6Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Flower Miffy ¤Û¤ï¤Û¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¥Öー¥± ¥Ô¥ó¥¯¡¡
¢£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ¡Ë
¢£URL¡§https://belluna.jp/goods/276115.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥¹
¢£¥µ¥¤¥º¡¿²Á³Ê¡§M～3L¡¿2,990±ß
¢£¿§¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ëー
¢£ÆÃÄ¹¡§¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡£ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î»É繡¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶»¸µ¤Ë¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÌÜ¤È¸ý¤¬¤³¤Ã¤½¤ê»É繡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²È»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤âÊØÍø¤ÊÂµ¸ý¥´¥à¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Ä
¢£¥µ¥¤¥º¡¿²Á³Ê¡§M～3L¡¿2,990±ß
¢£¿§¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ëー
¢£ÆÃÄ¹¡§¿þ¥´¥àÆþ¤ê¤ÇÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥Ò¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÂç¤¤¯¡Ömiffy¡×¤Î»É繡¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤ÎÌÜ¤È¸ý¤Î»É繡¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Ì¤¯¤Ì¤¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¢£URL¡§https://belluna.jp/goods/276117.html
¢£¥µ¥¤¥º¡¿²Á³Ê¡§M～3L¡¿4,990±ß
¢£¿§¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó
¢£ÆÃÄ¹¡§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤³¤â¤³¤ÎÁÇºà¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î»É繡¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡£¶»¸µ¤ËÉÕ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥Õ¥£ー¤Î´é¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥¹¤¬´ë²è¡¦À½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ëー¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ªµÒÍÍ¤Î°á¿©½»Í·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡É¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î²¼¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤è¤ê»þÂå¤òÂª¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òº£¸å¤âÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Viola e Viola¡Ê¥ô¥£¥ª¥é ¥¨ ¥ô¥£¥ª¥é¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Viola e Viola¡Ê¥ô¥£¥ª¥é ¥¨ ¥ô¥£¥ª¥é¡Ë
¢£¼è°·¾¦ÉÊ¡§°áÎÁÉÊ¡¢Éþ¾þ»¨²ß¤Ê¤É
¢£¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://belluna.jp/02/010101/shop/violaeviola/index/(https://belluna.jp/02/010101/shop/violaeviola/index/)
https://www.instagram.com/violaeviola_official/
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
-Êë¤é¤·¤Î°ìÈÖ¶á¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£-
Viola¡Ê¥¹¥ß¥ì¡Ë¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¡£Viola e Viola¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤È¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤À¤ï¤ê
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÈ©¤ËÆëÀ÷¤à¿´ÃÏÎÉ¤¤ÁÇºà´¶¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Ê¤É¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¥ëー¥Ê²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê
¢£ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÌî À¶
¢£½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¾åÈø»ÔµÜËÜÄ®4ÈÖ2¹æ
¢£´ë¶È¥µ¥¤¥È
https://www.belluna.co.jp
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¿²½¾ÑÉÊ·ò¹¯¿©ÉÊ»ö¶È¡¿¥°¥ë¥á»ö¶È¡¿
¥Êー¥¹´ØÏ¢»ö¶È¡¿¸âÉþ´ØÏ¢»ö¶È¡¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß»ö¶È¡¿
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È¡¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹³èÍÑ»ö¶È