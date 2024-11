ZEROGRAM¡¢¡ÇÃå¤ë¥·¥å¥é¥Õ¡Ç¡ÖRAMONA¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä

株式会社ZEROGRAM

株式会社ZEROGRAM(所在地:東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM)は、ハイブリッドアウターダウン「RAMONA」シリーズを2024年11月15日より発売いたします。厳しい環境下でバックパッカーが身体を守るために選択するギア ’着るシュラフ’ として、軽やかに着用・携帯できるグースダウンジャケットです。

■製品概要

RAMONA(ラモナ)シリーズは軽やかに着用・携帯できるハイブリッド アウターグースダウン。スタンドカラーフルジップジャケット「Ramona120 Goose Zerolight Stand Jacket」と、フーディーフルジップジャケット「Ramona130 Goose Zerolight Hoodie Jacket」の2種類です。

耐久撥水加工がされた超軽量な7D表生地に、最上級のハンガリアングースダウン800-850FPを110g充填しました。ZEROGRAMのシュラフ開発で培ったキルティングラインは体温を末端まで高速に伝達しコールドスポットができづらく、バックパッカーの身体を冷気からしっかり保護します。

軽量で単体アウターとして、静的保温性ミドルレイヤーとして、アウトドアから日常まで活躍します。

●軽やかさ

重量は軽やかに羽織れる325g(Lサイズ)。

7Dの耐久撥水加工した独自の超軽量の表地(19g/sqm)に、少量でも優れた保温性を発揮するHUNGARIAN GOOSE DOWN FP800-850FPを110g(Lサイズ)充填しました。

●高い保温性

シュラフ開発で培ったキルティング構造を採用、体温を末端まで高速に伝達する熱伝導率の良さとコールドスポットができづらい作りです。耐久性の高い表地は軽い雨雪を弾きながら優れた防風性を発揮します。

●ポケッタブル

ジャケット内側についているスタッフサックに入れ、コンパクトに携帯できます。着用時は内ポケットとして収納性を高めます。

●その他

・ダウン脆弱性と摩擦への対応

肩と脇下には保温性と耐久性アップ。水分に脆弱なダウンの短所を補い、ザック等との摩擦を抑えます。

・2wayフルジップ

ジッパーは上下どちらからも開閉できます。ベンチレーションとしても機能します。

・ハンドウオーマーポケット

両サイドのハンドウオーマーポケットはミニマムなホンソルジッパー。

・フード内側のマジックテープ

利用者や状況にあわせた視野の確保が可能です。

RAMONA特設ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/news/20241108120930

■ラインナップ

「Ramona120 Goose Zerolight Stand Jacket」

ハイブリッド アウターグースダウン(スタンドカラーフルジップジャケット)

販売価格 44,000円税込

SPEC

・素材: 表地、裏地 7D Nylon100%

中綿 HUNGARIAN GOOSE DOWN 850-800+FP(充填量100g)

・重量: 325g(Lサイズ)

・カラー:BLACK, GREEN, LIGHT GRAY, ORANGE

・サイズ: S, M, L, XL(UNISEX)

商品ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/item/000000000500

「Ramona130 Goose Zerolight Hoodie Jacket」

ハイブリッド アウターグースダウン(フーディーフルジップジャケット)

販売価格 50,600円税込

SPEC

・素材: 表地、裏地 7D Nylon100%

中綿 HUNGARIAN GOOSE DOWN 850-800+FP(充填量100g)

・重量: 355g(Sサイズ)

・カラー:BLACK, GREEN, LIGHT BLUE, LIGHT GRAY, MUSTARD

・サイズ: S, M, L, XL(UNISEX)

商品ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/item/000000000504

GO LIGHT GET MORE

ZEROGRAM(ゼログラム)は、

人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。

ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添えるとZEROGRAMは考えます。

身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。

【株式会社ZEROGRAM について】

社名:株式会社ZEROGRAM

代表者:代表取締役社長 スコットキム

所在地:東京都港区三田2-7-12徳文堂ビル4F

事業内容:テント、キャンプ用品、登山用品、スポーツ用品、衣料品の輸出入及び卸売り、小売業、インターネット上のショッピングモールの開設および運営、インターネットを利用した情報提供サービス、電子商取引に関するコンサルティング、通信販売業およびこれに関連する支援事業、広告代理店業、前各号に付帯する一切の業務 衣料品の輸出入及び卸売り、小売業