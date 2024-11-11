¹â¤¤ÂÑ¿ÌÀ¡¦ÃÇÇ®À¤ÇÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë ¥»¥ß¥ªー¥Àー·¿µ¬³Ê½»Âð¡ØY Limited(¥ï¥¤¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)¡Ù½»ÂðÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§À¶Â¼¹À°ì¡¢°Ê²¼¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥ªー¥Àー·¿µ¬³Ê½»Âð¡ÖY Limited¡Ê¥ï¥¤¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥ºÅ¸¼¨¾ì¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖY Limited¡×¤Ï¡¢Ìó17ËüÅï¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¹â¤¤½»ÂðÀÇ½¤È°Â¿´ÌÌ¤òÈ÷¤¨¤¿½»¤Þ¤¤¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥ß¥ªー¥Àー·¿µ¬³Ê½»Âð¡ÖY limited¡×¤È¤Ï
¡ÖY Limited¡Ê¥ï¥¤¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢µ¡Ç½À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Èµ¬³Ê½»Âð¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê½»Âð¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë´Ö¼è¤ê¤ä²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ò°é¤à´Ö¼è¤ê¤Ê¤ÉÌó17ËüÅï¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥×¥é¥ó¤«¤éÁªÂò¡£³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿å²ó¤êÀßÈ÷¤Ï¡¢¥×¥í¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤À¤±¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤«¤±¤ë¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤ËÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡¦Í¥¤ì¤¿½»ÂðÀÇ½
É¬Í×¤ÊÀÇ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê½»Âð¤Ç¤¹¡£ÂÑµ×À¤äÃÇÇ®À¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðËÜÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢²÷Å¬¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áª¤Ù¤ë´Ö¼è¤êËÉÙ¤Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó
Áª¤Ù¤ë´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ45¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢Ê¿²°·ú¤Æ15¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¡£ËÉÙ¤Ê¥×¥é¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤é¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÍýÁÛ¤Î´Ö¼è¤ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï²óÅ¾¤äÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ö¼è¤ê¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¢¨1¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢½»¤Þ¤¦Êý°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î ¡È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¡É ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÊÑ¹¹¤Ë¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÑÎÏÊÉ¤ÏÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¡£
¡ü¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥é¥ó
¡¦ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë³°Áõ¤ÈÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¿å²ó¤êÀßÈ÷
½»¤Þ¤¤¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¿å²ó¤êÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë³°Áõ¤Ï¡¢½»¤à¿Í¤Î¸ÄÀ¤òºÌ¤ê¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËËþÂ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£ËèÆü¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¿å²ó¤êÀßÈ÷¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖY Limited¡×¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡Êhttps://yamadahomes.jp/products/lineup/ylimited/¡Ë
¢¨¾åµ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡Ö¤¯¤é¤·¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦½»ÂðÊ¬¾ù¡¦Çã¼è¤êºÆÈÎ¡¦ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ËÉý¹¤¯¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡¢ÁÏ¶È70Ç¯°Ê¾å¤ÎÁí¹ç¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¸ø¼°HP¡Êhttps://yamadahomes.jp/¡Ë
¡ü¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥ºÅ¸¼¨¾ì°ìÍ÷¡Êhttps://yamadahomes.jp/products/office/¡Ë