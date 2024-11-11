¡ÚËÜ³Ê¤ª¤¦¤Á¥µ¥¦¥Ê¡Û¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ÇÄ¶¼ê·Ú¤Ë¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡ª¥Û¥Ã¥È¥¹¥Áー¥à¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹ ¡ÖÂ­¤À¤±¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
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³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-5675bd5554714e61b501-0.jpg ]¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸https://vvstore.jp/feature/detail/14719¥Û¥Ã¥È¥¹¥Áー¥à¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹ ¡ÖÂ¤À¤±¥µ¥¦¥Ê¡×¾øµ¤¤ÇÂ¤ò¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¢ö¼ê·Ú¤Ë¥µ¥¦¥Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Áー¥à¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ÇÄ¶¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ10ÉÃ¤Ç¥¹¥Áー¥à¤¬Ê®¤½Ð¤ëÂÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-0592b495d751c774e112-0.jpg ]¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ç¼ê·Ú¤Ë"Â¥µ¥¦¥Ê"²È¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ê»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Áー¥à¥µ¥¦¥Ê¤â³Ú¤·¤à...¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-ca1b5d5bc1d7289ef5cb-0.jpg ]½àÈ÷¤âÊÒÉÕ¤±¤â¤«¤ó¤¿¤ó¡ªÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤À¤±¡ªËÜÂÎ¤Ëµë¿å¥¿¥ó¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤é10ÉÃ¤Ç¥¹¥Áー¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±¤â¥é¥¯¥é¥¯¡ª»ÈÍÑ¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÓ¿å¤â·Ú¡¹¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-8dc48e0253c8b3fb3918-0.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-924ce58a6d6def3a16c6-0.jpg ]ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ªÂ¤ò²¹¤á¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¢öÈè¤ì¤¿Æü¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÂÀè¤ÎÎä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¡ÖÂ¤À¤±¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-6730d90dbd3817ee0afd-0.jpg ]¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢´ò¤·¤¤µ¡Ç½²¹ÅÙ¤ä»þ´Ö¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®¤¹¤®¤¿¤ê¤Ì¤ë¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Èè¤ì¤¿Â¤Ë´ò¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥íー¥éー¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-7dbd41d9f06b01302db3-0.jpg ]¤µ¤é¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤ËÂÎ¢ÈÄ¤Ë¤Ï¥Ý¥×¥ê¤ä´ÁÊý¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹ÉÕ¤¡ªÃÈ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-086364adf37338ab925d-0.jpg ]Â¤ò²¹¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤ÏÅß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Â¤ò²¹¤á¤ë¡ÖÂ¤À¤±¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÇ¯Ãæ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÎäË¼¤ÇÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿ÂÀè¤ò²¹¤á¤¿¤ê¡¢¥¬¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤«¤È¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-c2b8eeeceab467c1164a-0.jpg ]¢£¥Û¥Ã¥È¥¹¥Áー¥à¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥¹ ¡ÖÂ¤À¤±¥µ¥¦¥Ê¡×²Á¡¡³Ê¡§16,800±ß (ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§Éý350¡ß±ü¹Ô380¡ß¹â¤µ240(mm)[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/18131/5764/resize/d18131-5764-5e8bbd4992a7580ceee4-0.jpg ]ÂÐ±þÂ¥µ¥¤¥º¡§27.5cm(Â¤Î¼ÂºÝÀ£Ë¡)¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½½Å¡¡ÎÌ¡§Ìó3.1kgÅÅ¸»AC¡§100V 50/60Hz¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§Ìó450W¥âー¥É¡§3¼ïÎà(¼å/Ãæ/¶¯)²¹ÅÙ¼å¡§Ìó42¡î¡¢Ãæ¡§Ìó45¡î¡¢¶¯¡§Ìó48¡î¡¢¢¨³Æ¥âー¥É¡Þ5¡î´Ä¶²¹ÅÙ¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¥¿¥¤¥Þー¡§10Ê¬/20Ê¬µë¿å¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§260mLÇÓ¿å¥È¥ì¥¤ÍÆÎÌ¡§200mL°ÂÁ´ÁõÃÖ¡§¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¡¢²¹ÅÙ¥Ò¥åー¥º¥³ー¥ÉÄ¹¡§Ìó2mºà¡¡¼Á¡§PP¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥·ー¥ë¡ß3¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§Éý420¡ß±ü¹Ô280¡ß¹â¤µ410(mm)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡§Ìó4.0kg¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª°Ê³°¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨»ÅÍÍ¤Ï²þÁ±¤Î¤¿¤áÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£----------------------------------¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥óhttps://vvstore.jp/?utm_source=press¡ÚX¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://twitter.com/vgvd¡ÚFacebook¡Ûhttp://www.facebook.com/VillageVanguardOnline¡Úinstagram¡Ûhttp://instagram.com/village_vanguard---------------------------------