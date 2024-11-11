¡Ú¥Ò¥Î¥­¸¶ÌÚ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡Û¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¡ª¥¢¥í¥ÞÂÐ±þ¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á²Ã¼¾´ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-fcd52771556e5fd029f6-0.jpg ]¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸https://vvstore.jp/feature/detail/14719¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á²Ã¼¾´ïÊ²¤²Ðµ¤Ê¬¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤æ¤é¤°±ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á²Ã¼¾´ï¤Ê¤é¡¢Éô²°¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÊ²¤²Ðµ¤Ê¬¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÊ²¤²Ð¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¥Ò¥ß¥Ä¤Ï"¥ß¥¹¥È¤ÈLED¤Î¹ç¤ï¤»µ»"¡£Ê®Ì¸¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥ß¥¹¥È¤Ë±ê¤Î¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿LED¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¤æ¤é¤°±ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-c510187c210cb1a7e1a4-0.jpg ]¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á¤ÎÆÃÄ§¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½ËÜÊª¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢³°Áõ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ò¥Î¥¤Î¸¶ÌÚ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§Ì£¤äÌÏÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¼°¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡¦LED¥é¥¤¥È¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤ß¤ÎÅëºÜ¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î"ÀÚ¤ê¹þ¤ß"¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-377f2634488a65fbe276-0.jpg ]¥¢¥í¥Þ¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ø¿åÍÏÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤È±ê¤Î¤æ¤é¤®¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹ÎÓÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£±¿Å¾²»¤¬¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ê¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤ä¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-595b6c3a0345aec4ccd7-0.jpg ]¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£ºÇÂç²Ã¼¾ÎÌ110ml/h²Ã¼¾ÎÌ¤ÎÄ´À°¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾ÎÌ¤ÏºÇ¾®Ìó55ml/h¤«¤éºÇÂçÌó110ml/h¤Ç¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£LEDÀÚÂØ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇLED¥é¥¤¥È¤ÎÅÅ¸»Áàºî¤¬¤Ç¤¡¢Ê®Ì¸¤Î¤ß¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤ê²Ã¼¾ÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£LEDÅÀÅô»þ¤Ï±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-a0f2b7ed4af35b5c6783-0.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-3ddabd618fba3b80f31f-0.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-a8c2ec873c2281cd9ab2-0.jpg ]¢£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Èー¥Á²Ã¼¾´ï²Á¡¡³Ê¡§8,980±ß (ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§Éý185¡ß±ü¹Ô200¡ß¹â¤µ300(mm)[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/18131/5763/resize/d18131-5763-e56cf3b0e00f9c29ee46-0.jpg ]½Å¡¡ÎÌ¡§Ìó1.5kgÅÅ¡¡¸»¡§AC100V 50/60HzÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§25WÅÅµ¤ÂåÌÜ°Â¡§1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó0.7±ß¡Ê1kWh¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò31±ß¤È¤·¤Æ·×»»¡Ë¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§Ìó2.1LÊ®Ì¸ÀÇ½¡§ÌµÃÊ³¬¡¡ºÇ¾®Ìó55ml/h¡¡ºÇÂçÌó110ml/h¢¨¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤ê²Ã¼¾ÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹»ÈÍÑ¿ä¾©´Ä¶¡§¼¼²¹15¡î°Ê¾å¡¡¼¾ÅÙ40%°Ê²¼¥³ー¥ÉÄ¹¡§Ìó1.5mºà¡¡¼Á¡§ËÜÂÎ ABS¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡¢¤ª¼êÆþ¤ìÍÑ¥Ö¥é¥·¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§Éý223¡ß±ü¹Ô223¡ß¹â¤µ318(mm)¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¹þ¤ß½ÅÎÌ¡§Ìó2kg¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª°Ê³°¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨»ÅÍÍ¤Ï²þÁ±¤Î¤¿¤áÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£----------------------------------¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥óhttps://vvstore.jp/?utm_source=press¡ÚX¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ûhttps://twitter.com/vgvd¡ÚFacebook¡Ûhttp://www.facebook.com/VillageVanguardOnline¡Úinstagram¡Ûhttp://instagram.com/village_vanguard---------------------------------