Å·Á³À®Ê¬¥·¥È¥éー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡ÀìÍÑ¸¤ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤¬ÂÔË¾¤Î¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒQIX¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¸ÅÄÌÜ¹¯Æ»¡Ë¤ÏÅ·Á³À®Ê¬¥·¥È¥éー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡ÀìÍÑ¸¤ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¡ÖBASICS CitraCare ¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ò2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¤Î½Ã°åÈéÉæ²ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌôºÞ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³°ÍÑ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì³î¤ÄÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤½¤Î´Ø¿´¤«¤é¡¢¸¤¤ÎÈéÉæ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Àö¾ô¤¬¼çÎ®¤òÀê¤á¡¢Ë¢¤Ç¤ÎÀö¾ô¡¢¥¢¥ß¥Î»À·Ï¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢Äã»É·ã¤Ê¤É¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÂÎ¼ÁÅª¤Ë»é¤Ã¤Ý¤¤¸¤¼ï¤ÎÎ®¹Ô¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½Ã°å»Õ¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇQIX¤Ç¤Ï¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡ÀìÍÑÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¸þ¤±¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÅ·Á³À®Ê¬¥·¥È¥éー¥ë¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖBASICS CitraCare ¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤ÎÈé»é¡¦ÈïÌÓ¤Î±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤·¡¢³î¤ÄÃ¦»é¤·¤¹¤®¤Ê¤¤À®Ê¬½èÊý¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ËÇº¤à½Ã°å»Õ¡¢»ô¤¤¼ç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ BASICS CitraCare ¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï¡¢Å·Á³À®Ê¬¥·¥È¥éー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°ÊªÉÂ±¡ÀìÍÑ¸¤ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç¤¹¡£
ÆÃµö½Ð´êÁÈÀ®¤Ë´ð¤Å¤Åö¼Ò¤Ë¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ²½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸¤¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆÃµö½Ð´êÆâÍÆ¤Ï¡¢º£¸å¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥¤¥äー¥±¥¢¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¥·¥È¥éー¥ëÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Èé»é¤¬Â¿¤¤¸¤¤ÎÈéÉæ¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¡£ÈéÉæ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤ÇÇº¤à¸¤¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌôÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò·ÑÂ³»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©¹áÎÁ¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥È¥éー¥ë¡Ê¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡Ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢Ë¢ÀÚ¤ìÎÉ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¤¢¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤Î¶È³¦ÃíÌÜÅÙ
Àè¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÖJBVP ÆüËÜÎ×¾²½Ã°å³Ø¥Õ¥©ー¥é¥à Âè26²óÇ¯¼¡Âç²ñ2024¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±²ñ¾ìÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£Åö¼Ò¤¬¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ê½Ã°å»Õ¥×¥í¥°¥é¥à ÈéÉæÉÂ³Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÄëµþÂç³Ø°å¿¿¶Ý¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¦²ÃÇ¼ÎÝ¶µ¼ø¡¢¸¤¤ÈÇ¤ÎÈéÉæ²Ê¡¦Â¼»³¿®Íº½Ã°å»Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤Î»ÈÍÑË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Õ¥©ー¥é¥à²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤¿½Ã°å»Õ¤Ï¤¸¤á½Ã°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢90¡ó°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ã°åÎÅ¶È³¦¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¡¡BASICS¡¡CitraCare¡¡¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー
¡¦¼ïÎà ¡§¡¡Æ°ÊªÉÂ±¡ÀìÍÑ¡¡¸¤ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ê»¨²ßÉÊ¡Ë
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¡¡400£íL
¡¦ÈÎÇäÀè¡§¡¡Á´¹ñ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡
¡¦È¯ÇäÆü¡§¡¡2024Ç¯11·î18Æü(·î)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.qix.co.jp/products/PEM0749
¢£ BASICS CitraCare¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BASICS ¤ÏQIX¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Àö¤¤¤Î´ðËÜ¥Ù¥¤¥¸¥ó¥°¤«¤é¡¢¹â¿å½à¤ÎÊÝ¼¾¤Þ¤Ç¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤È¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¹Ô¤¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CitraCare¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤Ëºî¤é¤ì¤¿BASICS¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥·¥È¥éー¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥·¥È¥éー¥ëÇÛ¹ç¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¥·¥êー¥º¤Î¾å»Ô¤¬º£¸å¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼çÍÍ¤ÎÀ¸³è¤äÂÎ¸³¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
QIX¡§Quest for Integrated Experience¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¡¢Æ°Êª°åÎÅ¡¢ÈþÍÆ¡¢¾ðÊó¡¢IT¡¢½ÐÈÇ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢QAL¡ÊQuality of Animal Life¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒQIX ¡Êhttps://www.qix.co.jp/¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§À¸ÅÄÌÜ¹¯Æ»
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2009Ç¯11·î25Æü
ËÜ¼Ò¡¡¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¿¹Ìî1-24-13 ¥®¥ã¥é¥ó¥Õ¥©¥È¥Ó¥ë4F
»ñËÜ¶â ¡§1,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§
1.¡¡Æ°ÊªÉÂ±¡ÍÑ¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È
2.¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È
3.¡¡¥Ûー¥à¥±¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È
4.¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È
5.¡¡·Ð±Ä¡¦»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È
6.¡¡ÀìÌç¶µ°é»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
7.¡¡¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó»ö¶È
¢£ Åö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼ÒQIX
ÀïÎ¬´ë²è¼¼¡¡Ã´Åö¡§µÜ³À
¢©194-0022¡¡ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¿¹Ìî1-24-13 ¥®¥ã¥é¥ó¥Õ¥©¥È¥Ó¥ë4F
TEL¡§042-860-7462