iPSºÙË¦¤ÇÆ°ÊªºÆÀ¸°åÎÅ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëVetanic¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì´ë¶È¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È´ðËÜ¹ç°ÕÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒVetanic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ë¾·î ¾¼Åµ¡¢°Ê²¼¡ÖVetanic¡×¡Ë¤Ï¡¢¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹ 177A¡¢ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¹§¿Í¡¢°Ê²¼¡¢¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¡ÖÆ°ÊªÍÑiPSºÙË¦Í³ÍèºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÆ°ÊªºÆÀ¸°åÎÅ¸¦µæÍÑÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡×¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Vetanic¤ÏÆÈ¼«¤ÎÆ°ÊªiPSºÙË¦¼ùÎ©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ½Ã°åÎÅ°è¤Ç¤ÎiPSºÙË¦Í³ÍèºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1st¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥¤¥ÌiPSºÙË¦Í³Íè´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¡ÊiMSC¡Ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ÌÅù¤Î°ìÉô¤ÎÆ°Êª¼ï¤Ç¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤Î¼ùÎ©¤¬º¤Æñ¡ÊÂ¿Ç½ÀÍ¶Æ³ÂÑÀ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂç³ØÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô ½Ã°å³Ø²Ê½Ã°å³°²Ê³Ø¸¦µæ¼¼ »ÞÂ¼°ìÌï¶µ¼ø¡Ê½Ã°å»Õ¡Ë¡¢µ×Î±ÊÆÂç³Ø°å³ØÉô¼À´µ¥â¥Ç¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ±öß·À¿»Ê¶µ¼ø¡Ê¸µ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ¸Íý³Ø¶µ¼¼¡¢½Ã°å»Õ¡Ë¤ª¤è¤Ó·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØºÆÀ¸°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ²¬Ìî±ÉÇ·¶µ¼ø¡Ê¸µÆ±Âç°å³ØÉôÀ¸Íý³Ø¶µ¼¼¶µ¼ø¡¢°å»Õ¡Ë¤é¤Ï¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤³¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢Î×¾²±þÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿iPSºÙË¦¤òºîÀ½¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò´°À®¤µ¤»(*1¡¢ÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*2¡£ËÜµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆVetanic¤Ï¡¢iMSC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ËÌôµ¡Ë¡(*3¤Ë´ð¤Å¤¯Æ°ÊªÍÑºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iMSC¤Ê¤É¤ÎºÙË¦¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëºÙË¦¤Î¾õÂÖ¤¬¼£ÎÅÀ®ÀÓ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢½ÐÈ¯¸¶ÎÁ¤«¤éºÙË¦ÇÝÍÜ¹©Äø¡¢¥Ð¥¤¥¢¥ë½¼Å¶¤«¤éÅà·ëÊÝ´É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Æ¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏÉÊ¼Á¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¶Ñ°ì¤Ë°Ý»ý¤·¡¢´üÂÔ¤¹¤ë°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÃí°Õ¿¼¤¯À½ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÙË¦ÇÝÍÜÍÑÇÝÃÏ¤ÎÆÈ¼«³«È¯¤ä¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¤¿¤á¤ÎºÙË¦²Ã¹©¤Î¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ìÀþ¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¥È°åÎÅ¤Ç¼ÂÍÑ²½³«È¯¤¬¿Ê¤àºÙË¦³°¾®Ë¦ÂÎ¡Ê¥¨¥¯¥½¥½ー¥à¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼¸¦µæ¤âÆÈ¼«¤ÎÇÝÃÏ¤Ç»Ù±ç¡¢¤µ¤é¤Ë½Ã°åÎÅ¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦É¸½à¤ÎÆ°ÊªºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª¤¬Í¤¹¤ëÃÎ¸«¤äÇÝÍÜ»ñºà¤ò³èÍÑ¤·¸¦µæ³«È¯¤Î³ÆÃÊ³¬¤ò²ÃÂ®¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊÀ½Â¤¤Î¿ä¿Ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ÎÁá´ü¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ç¤ÏÆ°ÊªiPSºÙË¦¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬²½Í¶Æ³ºÙË¦¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ã°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢in vitro¥Çー¥¿¤ÎÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Ò¥È°åÎÅ¤Ø¤Îtranslational research¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤Î¡Ö3R¤Î¸¶Â§¡×(*4¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤éÆ°ÊªiPSºÙË¦Í³ÍèÊ¬²½Í¶Æ³ºÙË¦¤ÎºÇÅ¬ÇÝÃÏ¤Î³«È¯¡¢¥¥Ã¥È²½Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª¤¬Í¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤äÃÎ¸«¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤òÆÀ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Vetanic¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆ°ÊªiPSºÙË¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¢¥É¥Êー¥Õ¥êー¤ÇºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Åª¤Ç¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ø¤â¹¬Ê¡¤òÆÏ¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
- iPSºÙË¦¤È¤Ï
ºÙË¦¤òÇÝÍÜ¤·¤Æ¿Í¹©Åª¤Ëºî¤é¤ì¤¿Â¿Ç½À¤Î´´ºÙË¦¤Î¤³¤È¡Ê¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¡Êinduced pluripotent stem cell¡Ë¡Ë¡£2006Ç¯8·î¤ËµþÅÔÂç³Ø¤Î»³Ãæ¿Ìï¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆiPSºÙË¦¤¬ºîÀ½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²è´üÅª¤Ê¸ùÀÓ¤«¤é2012Ç¯¤Ë¥Îー¥Ù¥ë°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»³Ãæ¿Ìï¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤ËÊ¬²½¡¦À®½Ï¤·¤¿ÂÎºÙË¦¤Ë4¤Ä¤Î½é´ü²½°äÅÁ»Ò¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸ÂÎÁÈ¿¥¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¼õÀºÍñ¤Î¤è¤¦¤ÊËüÇ½¤ÊºÙË¦¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¸½ºß¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
- ´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¡ÊMSC¡Ë¤È¤Ï
MSC¤ÏÂÎ¤Ë¤â¤È¤â¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´´ºÙË¦¡ÊÂÎÀ´´ºÙË¦¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¼«¸ÊÊ£À½Ç½¤ÈÂ¾¤ÎºÙË¦¤Ø¤ÎÊ¬²½Ç½¤ò»ý¤ÄºÙË¦¤Ç¤¢¤ë¡£iPSºÙË¦¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊ¬²½¤Ç¤¤ëºÙË¦¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ü¡¢Æð¹ü¡¢»éËÃ¡¢¿À·Ð¡¢´ÎºÙË¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÙË¦¤ËÊ¬²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë¥Ò¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾µÇ§ºÑ¤ß¤ÎMSCÀ½ºÞ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼À´µ¼£ÎÅ¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºßÎ×¾²Åª¤Ë¤Ï»éËÃ¤ä¹ü¿ñ¡¢Ëö¾¿·ì¤Ê¤É¤«¤éºÎ¼è¡¦Áý¿£¤·¤¿MSC¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*1) ¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¼ï¤«¤éiPSºÙË¦¤òºî½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤Î³ÎÎ©-´´ºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÙË¦¹©³Ø¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥ê¥½ー¥¹-¡×¡¡https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2021/4/2/210402-1.pdf
*2) ÆÃµö½Ð´ê2021-514245
*3) ¡Ö°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ïÅù¤ÎÉÊ¼Á¡¢Í¸úÀµÚ¤Ó°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×
*4) Æ°Êª¼Â¸³¤Î¡Ö3R¤Î¸¶Â§¡×¡§°åÌôÉÊ³«È¯Åù¤ÇÉ¬¿Ü¤ÎÆ°Êª¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂåÂØË¡¤ÎÍøÍÑ¡ÊReplacement¡Ë¡¢»ÈÍÑ¿ô¤Îºï¸º¡ÊReduction¡Ë¤ª¤è¤Ó¶ìÄË¤Î·Ú¸º¡ÊRefinement¡Ë¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñºÝ¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£iPSºÙË¦Í³ÍèÊ¬²½ºÙË¦¤ÏÂåÂØË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Í¸úÀ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÈÍÑÆ°Êª¿ô¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£¡¡https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2602a/02.pdf
³ô¼°²ñ¼ÒVetanic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Vetanic¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡¢Î×¾²±þÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿Æ°ÊªiPSºÙË¦¼ùÎ©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ2021Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿Âç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÈ¯µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¤ÎÂç³ØÈ¯¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¡ã¼Ò²ñ´Ô¸µ²ÃÂ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSCORE¡Ë¡ä¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êhttps://www.jst.go.jp/start/biz-model/startup.html¡Ë
ÆÈ¼«¤ÎÆ°ÊªiPSºÙË¦¤«¤é´ÖÍÕ·Ï´´ºÙË¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥É¥Êー¥Õ¥êー¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦É¸½à¤È¤Ê¤ëÆ°ÊªºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1981Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤·¡¢ºÙË¦ÇÝÍÜÍÑÇÝÃÏ¤äÂÎ³°¿ÇÃÇÍÑ°åÌôÉÊ¡¢ºÙ¶Ý¸¡ººÍÑÇÝÃÏ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢ºÙË¦²Ã¹©¤Î¼õÂ÷¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇºÆÀ¸°åÎÅ¤Î»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙË¦¤ÎÇÝÍÜ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇÝÍÜ±Õ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÇºÆÀ¸°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒVetanic
contact@vetanic.com