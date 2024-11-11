¥¿¥¤¤Ë±öÁÇ²½±ö¥Ó¼ù»é¡Ê£Ã£Ð£Ö£Ã¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÂè£²¹©¾ì¤ò¿·Àß
2024Ç¯11·î11Æü
ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£¡¡·ÉÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å²½³Ø¡×¡Ë¤Î´Ä¶¡¦¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡§Ê¿µï¡¡µÁ¹¬¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç¡¡Íø¹Ô¡¢°Ê²¼¡ÖSSCT¡×¡Ë¤Î¥¿¥¤ÅìÆîÉô¥Þ¥×¥¿¥×¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Þ¥éー¥È¥¤ー¥¹¥¿¥ó¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤ËÂè£²¹©¾ì¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£²¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ²¼´ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å²½³Ø¤Ç¤Ï¡¢SSCT¤Ë¤ª¤¤¤Æ±öÁÇ²½±ö¥Ó¼ù»é¡Ê°Ê²¼¡ÖCPVC¡×¡Ë¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É²½¤·¡¢¡ÖDurastream¡Ê¥Ç¥å¥é¥¹¥È¥êー¥à¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼ù»éÇÛ´É¤Ê¤É¤òÀ®·¿¤¹¤ë³¤³°¥áー¥«ー¤ËÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CPVC¤Ï¡¢±öÁÇ¤òÉÕ²Ã¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¤Ç¡¢¼ç¤ËÂÑÇ®À¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡¢µëÅò´ÉÍÑ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥éーÍÑ¤Ê¤É¤ÎÇÛ´Éºà¤Î¸¶ÎÁ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SSCT¹©¾ì³°´Ñ
CPVC¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É(¥¤¥áー¥¸)¤ÈCPVCÍÑÅÓÎã(µëÅò´É¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥éー¤Ê¤É)
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¹ñ¤ÇÂÑÇ®À¼ù»éÇÛ´Éºà¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·øÄ´¤Ê¿¤Ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SSCT¤ËÂè£²¹©¾ì¤ò¿·Àß¤·¡¢CPVC¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò£±¡¥£¶ÇÜ¶¯¤ËÁý¶¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å²½³Ø¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤È°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ã£Ó£Ó£Ã£Ô¤Î³µÍ×¡ä
¡¦¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡¡SEKISUI SPECIALTY CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2013Ç¯12·î19Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§¡¡476É´Ëü¥¿¥¤¥Ðー¥Ä
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡¡ÃæÅç¡¡Íø¹Ô
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡CPVC¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤ËPVA¡¦PVB¼ù»é¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä
¡¦»ö¶È½ê¡¡¡¡¡§
¡¡ËÜ¼Ò
¡¡¡¡968 12th Floor, U-Chuliang Building, Rama 4 Road, Silom, Bangrak,
¡¡¡¡Bangkok 10500, Thailand
¡¡¹©¾ì
¡¡¡¡5/5 Phangmuang Chapoh 3-1 Road, Huaypong Sub-district, Muang district,
¡¡¡¡Rayong, 21150 Thailand