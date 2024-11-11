¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¢AI¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö AOS¥Çー¥¿¼Ò¡ÖÂè5²óAI-MIS(TM)︎¡Ê·Ð±Ä¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡ßAI/DX¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×11/19³«ºÅ

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AOS¥Çー¥¿³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/40956/458/resize/d40956-458-9b28f791db380fe1aeba-0.jpg ]Âè5²ó¤Ï¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ²ñ¼Ò¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Àー¤¬¸ì¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎDX¤È¥Ù¥¹¥È¥Ö¥êー¥É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖAI-MIS¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ëÌî¤Ë¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤òAI¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë´Ä¶ºî¤ê¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¡¢Çä¾å¥¢¥Ã¥×¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£<ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È>¢£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎDX¤È¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ö¥êー¥É¡§¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Àー¤¬¸ì¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎDX¤È¥Ù¥¹¥È¥Ö¥êー¥É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖAI-MIS¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ëÌî¤Ë¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤òAI¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë´Ä¶ºî¤ê¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¸»º´ÉÍý¡¢¥Çー¥¿ÀïÎ¬¡¢Àß·×¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤Î¶¦Í¡§¼ÂºÝ¤ËDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£³Æ¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¡§¶È³¦¤Î¥ー¥×¥ìー¥äー¤È¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡£¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢£¡ÖAI-MIS ·Ð±Ä¾ðÊó¥Õ¥©ー¥é¥à¡ßAI/DX¥Õ¥©ー¥é¥à November¡×³«ºÅ³µÍ×(1)Æü»þ¡§2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë13:30～16:10¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡¡13:15¡Ë(2)²ñ¾ì¡§Æü·Ð¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¡¡https://www.nikkei-hall.com/access/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-3-7¡¡Æü·Ð¥Ó¥ë6F¡¡¡öÅöÆü¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£(3)ÂÐ¾Ý¼Ô¡§·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÊý¡¹(4)¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¡§ https://www.idx.jp/mis/forum5/#mosikomi<ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹>¡¦·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡§´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¤ÎÀ¸»º´ÉÍý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥êー¥Àー¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¼ÒÆâ¤Î¡§¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤¤¡£[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40956/table/458_1_904b87fb0241829eb072d2df0f918941.jpg ]¡öËÜ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI³×Ì¿¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¼çÆ³¤Î·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢º£¤³¤³¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢£AI-MIS AI´ðÈ×´ë¶È·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÜÅªAI-MIS¡Ê·Ð±Ä¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤Ï¡¢AI´ðÈ×¤Î¥Çー¥¿Åý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£´ë¶ÈÆâ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼ý½¸¤·¡¢Ê¬ÀÏ¡¢Í½Â¬¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¼çÆ³¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ö¥êー¥É¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë´ë¶È¤¬À½Â¤¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¢¥×¥ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/40956/458/resize/d40956-458-ec7d59fbb18023bf6df7-0.jpg ]¡ÚAOS¥Çー¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÌ¾ ¾Î¡§AOS¥Çー¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§º´¡¹ÌÚ Î´¿ÎÀß Î©¡§2015Ç¯4·î¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-1-5 ¥á¥È¥í¥·¥Æ¥£¿ÀÃ«Ä®¥Ó¥ë4F»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â15²¯2500Ëü±ß¡Ë¡¡URL¡§https://www.aosdata.co.jp/AOS¥Çー¥¿¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿´ÉÍýµ»½Ñ¤ÇÃÎÅªºâ»º¤ò¼é¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È8000¼Ò°Ê¾å¡¢¹ñÆâ²ñ°÷90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿»ö¶È¡¢20Ç¯¤ËÅÏ¤ê100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÌµ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤òÉüµì¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿Éüµì»ö¶È¡¢1,300Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥Çー¥¿»ö¶È¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿°Ü¹Ô¡¢¥Çー¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Çー¥¿Éüµì¡¢¥Çー¥¿¾Ãµî¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Çー¥¿¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢BCN¥¢¥ïー¥É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯Ï¢Â³ÈÎÇäËÜ¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜººµ¡´Ø¡¢ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Úµò¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤ä¾Úµò³«¼¨¤ÎE¥Ç¥¤¥¹¥«¥Ð¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»ö·ï¤Î²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿µ»½Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Î¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤Î¥êー¥¬¥ë¥Çー¥¿»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¡¢º£¸å°ìÁØ¡¢¥Çー¥¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢AI¡¦DX¥Çー¥¿¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥Çー¥¿¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Çー¥¿»ñ»º¤òÁí¹çÅª¤Ë¼é¤ê¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ ËÉ±Ò¾Ê¤Î¼ã¼êÂâ°÷¤ÎÅÐÍÑ¡¦°éÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¼ãÇ¯ÄêÇ¯À©ÅÙ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ë¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë»º´±Ï¢·È¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£