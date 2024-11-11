TIB OPEN INNOVATION DAY ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ¡ª

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https://www.ideation-jam.metro.tokyo.lg.jp/idea-flash-session-3/
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https://tsg.metro.tokyo.lg.jp/about?id=about05&sc=aboutFinal(https://tsg.metro.tokyo.lg.jp/about?id=about05&sc=aboutFinal)