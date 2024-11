1700V/300A SiC-MOSFET¥â¥¸¥åー¥ë¤ò³«È¯

株式会社三社電機製作所FCA300AD170

株式会社三社電機製作所(本社:大阪市)はこのたび、1700V/300A SiC MOSFETモジュールを開発しました。

SiC(シリコンカーバイド)パワーデバイスは、従来のSi(シリコン)を超える低損失、高速動作が可能なため、大電流、高電圧用途として、車載や産業用分野などで省エネルギー化のキーデバイスとして注目されています。

すでにリリースされている1200Vに加え、今回新たなラインアップとして1700V製品をリリースしました。従来製品より電流容量を拡大した300A定格としており、よりハイパワーな用途に最適な仕様となっています。

【新製品の特長】- 高耐圧 1700Vの実現により、より効率化した回路アプリケーションが可能- 当社独自のTechno Blockパッケージ技術※1を用いたことで小型化、長期信頼性設計※2- ダイオード機能を内蔵したDioMOS(Diode integrated MOSFET)チップ搭載により、高速動作を実現- 高温動作時でも長い短絡耐量時間を保持し保護機能の設計が容易- 高温動作時でも低オン抵抗を保つ特性を持ち高出力アプリケーションに有利(他社の同一電流定格品に比べて倍近い電流の制御が可能)- 誤動作に強いチップを搭載(Vgsth =4.0V(Typ.))ゲートのノイズ信号に対する感度が低く設計が容易

※1はんだ接合技術と、トランスファーモールド工法を組み合わせた当社独自のパッケージ技術です。

※2 パワーサイクル耐量 当社従来比約3倍 (ワイヤーボンディング技術を使用しないTechno Block技術採用により従来からのパッケージ品に比べ長期信頼性の向上)

【主な用途】

- 産業用インバーター- スイッチング電源- 各種高周波電源 など【製品の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14790/table/33_1_bcf00658cd35ffb357172e5b5e4d634a.jpg ]接続図【環境への配慮】

本製品はRoHS※指令(2011/65/EUおよび(EU)2015/863)に準拠しています。

※ Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

【価格】

当社半導体営業部までお問い合わせください。

【三社電機製作所について】

1933年に開発した映写機用電源以来長きにわたり、「パワー半導体」と「電源機器」メーカーとして事業を展開。2023年にはパーパス「パワーエレクトロニクスと創造力で、社会を前進させる。」を掲げ、そのパーパスのもとに研究・開発を行い、高性能、高品質な製品の創造に努めております。さらに詳しい情報は当社ウェブサイト(https://www.sansha.co.jp/)をご覧ください。

※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに内容が変更となる場合もあります。何卒ご了承ください。