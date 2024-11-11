IX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖKANSAI DX AWARD 2024¡×¤Ë¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ

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https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/masuya-autonomous-organizational-change
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https://i-reporter.jp/interview/5228/
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