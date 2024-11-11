¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚROXX¡Û¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ýー¥ÈËþÂÅÙ£³Ç¯Ï¢Â³No.£±¡Ê¢¨£±¡Ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëTWOSTONE&Sons¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒROXX[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18129/140/resize/d18129-140-6a43d8a3d11ce5c82dba-0.jpg ]Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À½Â¤¡¦·úÀß¡¦±¿Í¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¶ÈÅù¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯ÎÎ°è¡É¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÏÇ¯¼ý400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê¢¨£²¡Ë¡¢ÈóÂçÂ´¤Ï66%¡Ê¢¨£³¡Ë¡¢ÈóÀµµ¬Î¨¤â37%¡Ê¢¨£³¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙROXX¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢TWOSTONE&Sons¤È¿·¤¿¤Ë¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBranding Career¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Øtech boost¡Ù¤È¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤È¤ÎÁê¸ßÏ¢·È¤òÄÌ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ª¤è¤ÓÀµ¼Ò°÷½¢Ï«»Ù±ç¤Î²ÃÂ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18129/140/resize/d18129-140-af1e195f7370c739768f-1.jpg ]º£²ó¤Î¡Øtech boost¡Ù¤È¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁ÷µÒÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯ÎÎ°è¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Èµá¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û³ô¼°²ñ¼ÒTWOSTONE&Sons ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ¹â¸¶¹îÌï »áÅö¼Ò¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëBranding Career¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¸þ¤±¤Î¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡Øtech boost¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¤·Ð¸³¤«¤éIT¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤¬¤Þ¤º¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖIT¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¢¤È¤ËÀµ¼Ò°÷½¢¿¦¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Z¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒROXX ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅèÂÁÏ¯¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµá¿¦¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ëー¥º¤Ï¼ê¤Ë¿¦¤ò¤Ä¤±°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Øtech boost¡Ù¤ÈÁê¸ßÏ¢·È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢IT¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äµ¡³£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿¦¼ï¤¬ÁªÂò»è¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤âµ»½Ñ¿¦¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨£±¡§¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡§¥¼¥Í¥é¥ë¥ê¥µー¥Á¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2019Ç¯£¸·î26Æü～28Æü¡¢2020Ç¯10·î12Æü～14Æü¡¢2021Ç¯11·î24Æü～25Æü¡¡¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¡¡¦Ä´ºº³µÍ×¡§¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë10¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥µ¥¤¥ÈÈæ³Ó¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¡¡¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷ 1,073Ì¾¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷ 1,073Ì¾¡¢20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷ 1,006Ì¾¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷ 1,005Ì¾¡Ê2021Ç¯¡Ë¢¨£²¡§¹ñÀÇÄ£¡ÖÎáÏÂ£´Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¢¨£³¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ£´Ç¯ Ï«Æ¯ÎÏÄ´ººÇ¯Êó¡×¢£tech boost¤Ë¤Ä¤¤¤Ætech boost¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾å¤Ç¡¢Å¾¿¦ / ¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥× / Éû¶È / X-tech ¤Ê¤É¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø½¬»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬ÍýÁÛ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tech-boost.jp/ ¢£TWOSTONE&Sons¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTWOSTONE&Sons¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7352¡Ë¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²-22-£³¡¡½ÂÃ«Åì¸ý¥Ó¥ë£¶F¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡²ÏÃ¼ÊÝ»Ö¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡¹â¸¶¹îÌï¡¦ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î£²Æü¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://twostone-s.com/ ¢£Z¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://platform.zcareer.com/ ¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¸þ¤±Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ÏÇ¯¼ý400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê¢¨£²¡Ë¡¢ÈóÂçÂ´¤Ï66%¡Ê¢¨£³¡Ë¡¢ÈóÀµµ¬Î¨¤â37%¡Ê¢¨£³¡Ë¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¿Íºà¾Ò²ð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬³ØÎò¤ä¿¦Îò¤ò»ý¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ¤Îµá¿¦¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒROXX¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¶È³¦¹½Â¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤Îµá¿¦¼Ô¤ÈºÎÍÑ´ë¶È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤È¤Îµá¿ÍÏ¢·È¤ò³«»Ï¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î·×8.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµá¿Í°Æ·ï¤òÂ·¤¨¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ª¤è¤Ó¿¦¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤·Ð¸³ÁØ¤ÈºÎÍÑ´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒROXX¡Û¡¦½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-27-30 ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ 8³¬¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅèÂÁÏ¯¡¦ÀßÎ©Æü¡§2013Ç¯11·î£±Æü¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥«ー¸þ¤±Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹/¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Øback check¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦URL¡§ https://roxx.co.jp