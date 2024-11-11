¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü
ÅÅÏÃ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Æî ½¨¸÷¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5580¡¢°Ê²¼¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï2024Ç¯11·î11Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×¤Ë¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥óÍÑÅÓ¤ò´ðËÜ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤äµ¡Ç½¤¬¿ï»þ¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ìÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢INNOVERA¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤ò¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.ÄÌÏÃÍúÎò¤ËÀÚÃÇ¼Ô¾ðÊó¤òÉ½¼¨
ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¡¢È¯¿®¸µ¤Ê¤Î¤«Ãå¿®Àè¤Ê¤Î¤«¤É¤Á¤é¤¬ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÏÃ¥Þ¥ÊーÅù¤Î´ÉÍýÅù¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
2.³Æµ¡Ç½¤ÎÎã³°ÆüÀßÄê¤ò²þÁ±
INNOVERA¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ÎON/OFF¤ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Æ°±þÅú¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¼«Æ°±þÅú¤ò²ò½ü¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Îã³°Æü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÎã³°Æü¤òÄÉ²Ã¡¢ºï½ü¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.½êÂ°¥Þ¥¹¥¿¤Î¥æー¥¶ÁªÂò»þ¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò²þÁ±
½êÂ°¥Þ¥¹¥¿¤Î¥æー¥¶ーÁªÂò»þ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÈÏ°ÏÁªÂò¤È¸¡º÷µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4.¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤¿ÄÌÏÃÏ¿²»¤ÎºÆÀ¸²èÌÌ¤ò²þÁ±
¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¤¿ÄÌÏÃÏ¿²»¤ÎºÆÀ¸²èÌÌ¤ËÈ¯¿®¸µ¡¢Ãå¿®Àè¤Î¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ÈµÚ¤Ó¡ÖINNOVERA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×(https://innovera.jp/¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£INNOVERA¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¸½Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÅÏÃ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈJapan Quality¡É¤Î¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥óÍÑÅÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://prodelight.co.jp/
¡ÚÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È
·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡À¶¿å
¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@prodelight.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6233-4555
FAXÈÖ¹æ¡§06-6233-4588