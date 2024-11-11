¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Áー¥à¥¨¥³¥ïー¥¯¤ò¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°»°¾ò¤Ç³«ºÅ
¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-d6fdcb50cf11f97bc127-3.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-97fd2b75371a168bc3d0-11.jpg ]¸©±ûÃÏ¶è¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°»°¾ò¤ÎÎÐ²½¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÅö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿Ìó120Ì¾¤Çµåº¬¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅÆü¡§2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ¡§£±.¥¨¥³³èÆ°¡Êµåº¬¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¡Ë£².Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥ÈµÚ¤ÓÅ¸¼¨²ñ¥¨¥³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-c61a7881258de0d53b4d-9.png ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-30630b53d6a0ef95d7c2-11.jpg ]¥¨¥³³èÆ°¤Î¸å¡¢¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWIZ'A¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¾¦ÉÊ18V¶¦ÄÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Äー¥ë¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¥Ö¥í¥ïー¡ÊÁ÷É÷µ¡¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-072c3738738db2d32d65-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-7ba7c5284935d4f64d78-11.png ]¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º¤ÏÃÏµå´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò³µÍ×[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-3508453215d6f15a7665-1.png ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/82655/135/resize/d82655-135-b96f22b4ebaf75b02c40-0.png ]¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤¯¤é¤·¡¢Ëþ¤¿¤¹¡£¤³¤³¤í¡¢Ëþ¤¿¤¹¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ¸³è²ÁÃÍÄó¶¡¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥à¥µ¥·¡×¡¢¡Ö¥Ó¥Ð¥Ûー¥à¡×¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¡¢¤«¤é¤¢¤²Äê¿©ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¡Ö½»¡×¤È¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ÈÊÑ²½¤òÂ³¤±¤ë»ö¤ÇÀìÌçÀ¤ò¶Ë¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤¤¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾¦¹æ ¡¡ ¡§¥¢ー¥¯¥é¥ó¥º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºäËÜÀ²É§½êºßÃÏ ¡§¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¾å¿Üº¢445ÈÖÃÏ ¡Ê¢©955-8501¡ËÀßÎ© ¡¡ ¡§1970Ç¯7·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®Çä¶È¡¢³°¿©»ö¶È¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡¢EC»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È»ñËÜ¶â ¡§6,462É´Ëü±ßURL ¡§https://www.arclands.co.jp/