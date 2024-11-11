DAIJOBU³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎÁí¹ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢web3ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë DAIJOBU³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÃæÍµµ®¡¢°Ê²¼¡ÖDAIJOBU¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁýÂç¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¡Öweb3ÎÎ°èÆÃ²½¡×¤«¤é¡Ö¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎÁí¹ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ø¤È¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://daijobu.io/¡Ë¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢web3ÎÎ°è¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢web3¡¦AI¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼ÎÎ°è¤äDXÎÎ°è¤Ê¤ÉÂ¾ÎÎ°è¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://daijobu.io/
1. ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢web3ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢web3ÎÎ°è¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºAI¤äDXÎÎ°è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢µá¿¦¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥È¹½À®¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢DAIJOBU¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Á´ÌÌÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¡¢¿·µ¬¥Úー¥¸¤ò´Þ¤á±ÜÍ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢DAIJOBU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(1). ¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ¥Úー¥¸¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
ÊÀ¼Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿·µ¬¤ÇÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢3¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤ËÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë°ÊÁ°¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥Ûー¥à¥Úー¥¸³°¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡Êhttps://web3qa.daijobu.io/¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤ËÅý¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿¼²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(2). ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡×¥Úー¥¸¤Î¿·Àß
ÊÀ¼Ò¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¸þ¤±¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¥Úー¥¸¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥Õ¥íー¡¢À®²ÌÊª¡¢¤´ÍøÍÑÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¾ðÊó¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤´Ë¬Ìä¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¤âÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³ÐÅª¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(3). ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¡×¥Úー¥¸¤Î¿·Àß
¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Úー¥¸¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¥Æ¥¹¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î5¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(4). Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤Î¸¡º÷À¸þ¾å
Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò°ìÍ÷¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Úー¥¸¤ò¿·Àß¤·¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò°ìÁØ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¼ÂÀÓ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(5). ±Ñ¸ì¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
¸À¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÊÀ¼Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ú¤Â³¤¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://daijobu.io/contact
¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡×
¡Ö¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö¡×¤Ï¡¢web3¤äAI¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼ÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢DX¤ä´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥¹¥È´ÑÅÀ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢³«È¯¥ê¥½ー¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤Îºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤éÉÔ¶ñ¹ç¤ò½ü¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÉÊ¼Á¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
DAIJOBU³ô¼°²ñ¼Ò
DAIJOBU³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£web3¤äAI¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼ÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢DX¤ä´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸ÜµÒ¤ËÈ¼Áö¤·¡¢»ö¶È¤ò¿¤Ð¤¹¡É¹¶¤á¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/136673/table/9_1_c310781ba08d7cbd33355e9f18a78bfa.jpg ]