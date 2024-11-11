¤­¤é¤á¤¯Ìë·Ê¤ò´ã²¼¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥éー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¡ÖImage des couleurs de Noel¡×¤òÈÎÇä

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https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/30th/plan/122293/index.html
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¢£ Image des couleurs de Noel
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¡¡¡¡¡¡Dinner¡§17:00～21:00¡ÊL.O.19:00¡Ë
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¡¡¡¡¡¡12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 25Æü¡Ê¿å¡ËLunch¡§\8,000 Dinner¡§\16,000
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TEL¡§03-3707-7200¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
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TEL ¡§03-3700-1093
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