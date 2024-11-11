Á´¹ñ¹â¹»±ÑÃ±¸ìÁª¼ê¸¢¡Ö¥â¥Á¥¿¥óÇÕ¡×¤Î»²²Ã¹»¤¬1000¹»¤òÆÍÇË¡ªÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡ª
±ÑÃ±¸ì¥¢¥×¥ê¡Ö¥â¥Á¥¿¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAstran¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±ÑÃ±¸ìÁª¼ê¸¢¡Ö¥â¥Á¥¿¥óÇÕ¡×¤ò10·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¡¢³«»Ï¤è¤ê2½µ´Ö¤Ç»²²Ã¹»¿ô¤¬1000¹»¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥Á¥¿¥óÇÕ¡×¤È¤Ï
Á´¹ñ¹â¹»±ÑÃ±¸ìÁª¼ê¸¢¡Ö¥â¥Á¥¿¥óÇÕ¡×¤Ï¡¢AI±ÑÃ±¸ì¥¢¥×¥ê¡Ö¥â¥Á¥¿¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¤´¤È¤Î±ÑÃ±¸ìÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢±ÑÃ±¸ì¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½êÂ°¹â¹»¤ÎÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¹»¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï100Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÏÍ½Áª¤ÈËÜÁª¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¾å°Ì10¹»¤¬ËÜÀï¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ÈËÜÀï¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Í½Áª´ü´Ö¡§2024/10/28(·î)～12/18(¿å)
ËÜÀï´ü´Ö¡§2024/12/19(ÌÚ)～1/29(¿å)
ËÜÀï1°Ì¤Î¹â¹»¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¹â¹»¾Þ¤È¤·¤Æ100Ëü±ß¡¢ËÜÀï2°Ì～9°Ì¤Î¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢°ìÎ®¹â¹»¾Þ¤È¤·¤Æ5Ëü±ß¡¢ËÜÀï10,20,30,40,50,60,70,80,90,100°Ì¤Î¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢3Ëü±ß¤ò¾Þ¶â¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºß¹»À¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â´¶ÈÀ¸¤âÊì¹»¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¡¢¥â¥Á¥¿¥óÇÕÆÃÀßHP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://astran.jp/motitan/motitan-hai/
»²²ÃÊýË¡
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¥â¥Á¥¿¥ó¤òApp Store¡¢Google Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://motitan.astran.jp/V3rAOr
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¹â¹»Ì¾¤òÅÐÏ¿
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§±ÑÃ±¸ì¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥Ð¥È¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È
¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡§³ÍÆÀ¤·¤¿BP¤Ï½êÂ°¹â¹»¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã»»
AI±ÑÃ±¸ì¥¢¥×¥ê¡Ö¥â¥Á¥¿¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥â¥Á¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¿Í¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²Ê³Ø¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿±ÑÃ±¸ì¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê·ÑÂ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Á¥¿¥ó¤Î±ÑÃ±¸ìµ²±¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐÀï·Á¼°¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¤ÎÆüËÜ¸ì°ÕÌ£¤ò¡¢ÁÇÁá¤¯¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖÂÐÀï¥âー¥É¡×¤Ç¤¹¡£ÂÐÀï¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐÀï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎBP¡Ê¥Ð¥È¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢°ì¿Í¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Áð¸¶¡¢Àã¹ñ¡¢º½Çù¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¡ÖËÁ¸±¥âー¥É¡×¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±¥âー¥É¤Ï¡¢¡Öµ²±¤ÎÄêÃå¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¡£¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤ò¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¡¢±Ñ¸ìÌõ¡¢²èÁü¡¢²»À¼¡¢¶õ½êÊä½¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤ËÇ¾¤ËÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ²±¤Î¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÑÃ±¸ì¤ò³Î¼Â¤Ëµ²±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î±ÑÃ±¸ì¥¢¥×¥ê¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ë¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÃç´Ö¡¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìÂÎ´¶
¡Ö¥â¥Á¥¿¥ó¡×¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¤Ï1¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤äÍ§Ã£¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡§ºÇÀèÃ¼AI¤Ë¤è¤ëÀäÌ¯¤ÊÆñ°×ÅÙÄ´À°
¿Í´Ö¤Ï¡¢Æñ¤·¤¹¤®¤º¡¢´ÊÃ±¤¹¤®¤º¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤¤Æñ°×ÅÙ¡×¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Û¤É¤è¤¤Æñ°×ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥Á¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤¬¥æー¥¶ー¤ÎÌÜÉ¸¡¢µ²±¤Î·¹¸þ¡¢ËºµÑ¶ÊÀþ¡¢ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÀäÌ¯¤ÊÆñ°×ÅÙÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢´°Á´¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬À¸À®¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ºÇ¤â³Ú¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë±ÑÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3¡§¥Õ¥íー¾õÂÖ¤Î³ÍÆÀ¤ÈÆâÈ¯Åª¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»É·ã
¥Õ¥íー¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉË×Æ¬¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢³Ø½¬Ç½ÎÏ¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Õ¥íー¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Á¥¿¥ó¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÂÐÀï¡×¡ÖÀµ¸í¤ÎÂ¨»þ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÀäÌ¯¤ÊÆñ°×ÅÙÄ´À°¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥Õ¥íー¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÆâÈ¯Åª¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§4¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÊó½·
¥â¥Á¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¥³¥¤¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Ê¤É¤ÎÊó½·À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¡¢¥³¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Á¥ã¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿·î´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤ê¡¢µ¬Äø¤ÎÏ¢Â³³Ø½¬Æü¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥¥ã¥é¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î·ÑÂ³¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§5¡§¿ÊÄ½¤Î²Ä»ë²½¤È¼«¸Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
¥â¥Á¥¿¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ø½¬¿ÊÄ½¤òÄÉÀ×¤·¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ï¥â¥Á¥¿¥ó¸ø¼°HP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Á¥¿¥ó¸ø¼°HP¡§https://astran.jp/motitan/