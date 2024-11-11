²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖRe:Re:Re:TUNE supported by au¡×¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë³«Àß¡ª

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YouTube¡§ https://youtu.be/DVN_PsbwxzI
Director ¡§Reo Akanishi
Cinematographer¡§Komy
Assistant Camera¡§Adria Gonzalez Liz
Lighting Director¡§Ryota Suzuki
Art Designer¡§Kotoi Morita (tokyobikou)
Editor¡§Komy
Sound Producer¡§Terufumi Miyazaki
Mix ¡§Tatsuhiko Yoshida
Producer¡§Hiroto Ebisawa
Production¡§EPOCH inc.
Original Love ¡ÖÀÜÊ Kiss ¡× https://umj.lnk.to/kiss_au
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¡¦¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/ReReRe_TUNE(https://x.com/ReReRe_TUNE)
¡¦¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/rereretune/(https://www.instagram.com/rereretune/)
¡¦¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡×¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@rereretune
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Creative Producer¡§Masaki Takahashi (NERD)
Creative Director¡§Sohta Ozawa
Art Director¡§Touko Nakamura (yenter)
Assistant¡§wanpocola
Teaser Director¡§Meg
Production Manager¡§Mio Berger
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