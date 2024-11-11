²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖRe:Re:Re:TUNE supported by au¡×¡¡11·î11Æü¡Ê·î¡Ë³«Àß¡ª

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Director ¡§Reo Akanishi


Cinematographer¡§Komy


Assistant Camera¡§Adria Gonzalez Liz


Lighting Director¡§Ryota Suzuki


Art Designer¡§Kotoi Morita (tokyobikou)


Editor¡§Komy


Sound Producer¡§Terufumi Miyazaki


Mix ¡§Tatsuhiko Yoshida


Producer¡§Hiroto Ebisawa


Production¡§EPOCH inc.



Original Love ¡ÖÀÜÊ­ Kiss ¡× https://umj.lnk.to/kiss_au



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¡¦¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/rereretune/(https://www.instagram.com/rereretune/)


¡¦¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡×¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@rereretune


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¢£¡ÖRe:Re:Re:TUNE supported by au¡× ¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー


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Creative Producer¡§Masaki Takahashi (NERD)


Creative Director¡§Sohta Ozawa


Art Director¡§Touko Nakamura (yenter)


Assistant¡§wanpocola


Teaser Director¡§Meg


Production Manager¡§Mio Berger


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