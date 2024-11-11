Canal £´¡î¤Î¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Åß»ÅÍÍ¤Ë¡ª¤·¤í¤¯¤Þ¤¬Î¤µ¢¤ê¤¹¤ë¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¸¥å¥¨¥êー

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³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¡¦¥Ç¥£¡¦¥·¥£¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/19046/356/resize/d19046-356-17dd4d26ba16ae9f1c32-0.jpg ]¡¡Canal £´¡î¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥¥åー¥È¤ÊÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤¿Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤Ã¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤·¤í¤¯¤Þ¤¬Î¤µ¢¤ê¤¹¤ë¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Î¤ªÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¤·¤í¤¯¤Þ¤ä¤·¤í¤¯¤Þ¤Î²ÈÂ²¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¡£²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°¦¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤í¤¯¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¸þ¤«¤¦¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤â¡¢Åß¤é¤·¤¯¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡¡¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Åß¤ÎÍ¥¤·¤¤Ë¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¢£°¦¤é¤·¤¤¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/19046/356/resize/d19046-356-07b1bcef01b6d16583a4-11.png ]From LeftSV(PGc) Necklace set / Pearl / CZ \22,000¡¡¡¡SV(PGc) Ring set CZ \19,800¡¡¡¡SV(PGc) Bracelet / CZ \15,400¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤í¤¯¤Þ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÌ¤ÎÄ®¤ËÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤·¤í¤¯¤Þ¤¬¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤ä²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤·¤í¤¯¤Þ¤È¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤¿¤Ô¤ª¤«¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÊÂ¤Ó²ÈÂ²¤Î·Ò¤¬¤ê¤äå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¡¢¤·¤í¤¯¤Þ¤È¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤¬´ó¤êÅº¤¤¤¢¤¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢½Å¤ÍÉÕ¤±¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤ÃÄ¤é¤ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥åー¥È¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¢£Åß¤é¤·¤¯¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤ä¤ß¤Ë¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤â[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/19046/356/resize/d19046-356-cba5f9d8eee107f7fb45-11.png ]From LeftSV(PGc) Necklace / CZ \17,600¡¡¡¡¡¡SV(PGc) + K10PG(Post) Pierced Earring / CZ \22,000SV(PGc) Earrings / CZ / Pearl \24,200¡¡¡¡¡¡SV(PGc) Cuff ring / CZ \13,200SV(PGc) Necklace / CZ / Pearl \22,000ËÌ¤ÎÄ®¤Ç¤¯¤é¤¹¤Õ¤í¤·¤¡Ê¤Û¤·¡Ë¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤¿¤Ô¤ª¤«¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥¹¤ä¥¤¥äー¥«¥Õ¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤ÎÌÓÈé¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¤ä¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤Í¤³¡¢Çò¥¥Ä¥Í¤ÎÌÓÈé¤òÃå¤¿¤·¤í¤¯¤Þ¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅß»ÅÍÍ¤Ë¡£¤ß¤Ë¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢³Ú¤·¤²¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥¥åー¥È¤Ê¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Î¤ªÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤ò¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¢£¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¤·¤í¤¯¤Þ¥â¥Áー¥Õ¤Î¸ÂÄê¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/19046/356/resize/d19046-356-7a8dc9a05935ea24e8a6-3.jpg ]Canal £´¡î¤È¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¤ª¤¦¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ªÊñ¤ß¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Þ¤¯¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤í¤¯¤Þ¤Î¸ý¤ÎÃæ¤«¤é¥¸¥å¥¨¥êー¤¬´é¤òÇÁ¤¯»Å³Ý¤±¤¬Í·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î°Ù¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢£¼õÃíÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Ú¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û2024Ç¯11·î11Æü(·î)10»þ00Ê¬～2024Ç¯11·î25Æü(·î)16»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡£¢¨ÁÛÄê¼õÃí¿ô¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯Á÷Æü¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬¤ªÅÏ¤·Æü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú°ìÉôCanal £´¡îÅ¹ÊÞ¡ÛÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´ÛÅ¹¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥²ー¥È¥âー¥ëÅ¹¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡ÚCanal £´¡î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/sumikko/?bid=canal4c