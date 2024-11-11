¥½¥ê¥È¥ó¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÂçÀ®·úÀß¤ÎSIP¡ö1¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¥À¥à¸½¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶±ó³ÖÁà½Ä¤ËÀ®¸ù
ÊóÆ»´Ø·¸³Æ°Ì
2024Ç¯11·î11Æü
¥½¥ê¥È¥ó¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÂçÀ®·úÀß¤ÎSIP¡ö1¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Æ»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¥À¥à¸½¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶±ó³ÖÁà½Ä¤ËÀ®¸ù
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ê¥È¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ùÅÄÍý¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥ê¥È¥ó¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZao SDK¡×¤¬¡¢ÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSIP¡Ë¡¢Âè£³´ü²ÝÂê¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡×¤Î¥µ¥Ö²ÝÂêA¡Ö³×¿·Åª¤Ê·úÀßÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¡×¡ö2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯µ¡´Ø¤ÎÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÀîÁ±Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÀ®·úÀß¡×¡Ë¤¬¹Ô¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤«¤é¥À¥à¸½¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶±ó³ÖÁà½Ä¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö1¡§Cross-ministerial Starategic Innovation Promotion Program
SIP ÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à
¡ö2¡§https://sip-icas-project.org/2024/09/26/9-26-taisei-demo/
¡¡¡¡ https://sip-icas-project.org/2024/09/14/11-14-terauchi_dam/
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¥À¥àÂÏº½½èÍý¤òÏ¼¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤é±ó³ÖÁà½Ä¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇµ»½Ñ¤Î³ÎÇ§¼Â¸³¤Ç¤¹¡£À¾Èø¥ì¥ó¥È¥ªー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Èø¸ø»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖÀ¾Èø¥ì¥ó¥È¥ªー¥ë¡×¡Ë¤Î±ó³ÖÁà½Ä¼°Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë¥½¥ê¥È¥ó¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZao SDK¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î»ûÆâ¥À¥à¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¿å»ñ¸»µ¡¹½´ÉÍý¡Ë¤ÈÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î¹âÂì¥À¥à¡ÊÀéÍÕ¸©´ÉÍý¡Ë¤Î£²¤«½ê¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î·úÀßµ¡³£¤Î±ó³ÖÁà½Ä¤Ï¡¢ÆÃÄê¾®ÅÅÎÏÌµÀþ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿ôÉ´¥áー¥È¥ë¤Î±ó³ÖÁà½Ä¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤è¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Î±ó³ÖÁà½Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢LTE²óÀþ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÅÅÇÈ¾õ¶·¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖZao SDK¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢LTE²óÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿±ÇÁüÅÁÁ÷¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¿®¹æÅÁÁ÷¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥½¥ê¥È¥óÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢LTE²óÀþ¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÄÌ¿®¤ò°ÂÄê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ç¡ÖZao SDK¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±þÍÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤êÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»³´ÖÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡Öi-Construction 2.0¡×¤¬·Ç¤²¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¶±ó³ÖÁà½Ä¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò¡Êº¸¡§¼Âµ¡¡¢±¦¡§±ó³ÖÁàºîÂî±ÇÁü)
º£²ó»î¸³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³µÎ¬¿Þ
¡Ú ³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ê¥È¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
ÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥½¥ê¥È¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÏIT¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¶È³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤«¤é¥µ¥¤¥ÐーÂÐºö¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ²óÀþ4GŽ¤5G¤äWi-Fi¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âÀººÙ¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±ó³Ö±¿Å¾¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤â¤ÎÁÏ¤ê¡×¡¢¡ÖÆÈÁÏ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§1979Ç¯¡¢Çä¾å190²¯±ß¡Ê2023Ç¯12·î´ü¡¦Ï¢·ë¡Ë¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à
HP¡§https://www.soliton.co.jp/
¡Ú Zao SDK¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥ê¥È¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º ±ÇÁü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
Tel¡§03－5360－3860 stc-sales@list.soliton.co.jp