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¡ÚNTTSportict¡Û11/13～15¡ÖInter BEE 2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportictSTADIUM TUBE X1¡ÊÎ¬¾ÎST-X1¡Ë[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-9b891a0e4b7b1fa755f2-6.jpg ]Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤È¹âÂ®¼«Æ°¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¥«¥á¥é¡£±ó¤¯¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¼«Æ°ÄÉÀ×¤·¤Ê¤¬¤éÏ¿²è/ÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¡ª¡¡³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ï¡¢¶¥µ»¼Ô¤ò¸¡½Ð¤·¼«Æ°¤ÇÄÉÈø»£±Æ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥éー¤ÎÈ¿¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¥«¥á¥é¥Ø¥Ã¥É¤Ï¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ß¥éー¤Î³ÑÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÓÉÒ¤Ê¥Ñ¥ó/¥Á¥ë¥È¡Ê¥«¥á¥é¤Î¸þ¤¤òº¸±¦¾å²¼¤Ë¸þ¤±¤ëÆ°ºî¡Ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥µ»¼Ô¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ä BMX ¤Ê¤É¹â¤µ¤äÂ®¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢³«È¯¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤ÎÆÃÀ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-a593d9514eff65ac4396-6.png ]STADIUM TUBE X1¡ÊÎ¬¾ÎST-X1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹▶︎¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000076870.htmlSTADIUM TUBE X£±¾Ò²ð¥µ¥¤¥È▶︎https://stx.nttsportict.co.jp/¡¡¡¡STADIUM TUBE TouchÄ¾´¶Åª¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÁàºî¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-66b0ebc6f30669ce6c9c-1.png ]¡¡AI¥«¥á¥é¤äPTZ¥«¥á¥é¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉºÇÂç4Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¾å¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë±ÇÁü¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Î¥¹¥³¥¢¤ä¥Æ¥í¥Ã¥×É½¼¨¡¢¥ê¥×¥ì¥¤¤äÆ°²èÁÞÆþ¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó£±¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ÊÀßÈ÷¤äµ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢½àÈ÷¤äÇÛ¿®¤Ç¤Î¿Í¼ê¤òÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡ªSTADIUM TUBE Touch¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹▶︎¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-0a9300053b089c4f2ae1-6.png ]https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000076870.htmlSTADIUM TUBE TouchÀâÌÀÆ°²è▶︎https://www.youtube.com/watch?v=QnGFH2bYJIoInter BEE 2024½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆInter BEE 2024²ñ´ü¡§2024Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë～15Æü¡Ê¶â¡Ë²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡£±F ¥Ûー¥ë£¸ ±ÇÁüÀ©ºî/ÊüÁ÷´ØÏ¢µ¡ºàÉôÌç ¥³¥ÞÈÖ¹æ8214²ñ¾ì¿Þ¤ÎÀÖ¤¯°Ï¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬NTTSportict¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-056906a6297fbaa3bf64-1.png ]NTTSportict¥Öー¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=326[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-c7c060de27333b630d18-6.png ]»²²Ã¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.inter-bee.com/¡ãSTADIUM TUBE¡ä¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-23c676441660d95a6361-1.png ]¡¡»î¹ç¤ò¼«Æ°¤Ç»£±ÆÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¥¹¥Ýー¥ÄAI¥«¥á¥éPixellot¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖSTADIUM TUBE¡×¡£À¸À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¼«Æ°¤ÇwebÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇÛ¿®web¥µ¥¤¥È¤È¶¦¤Ë¡¢»î¹ç±ÇÁü¤ÎºÆÀ¸Á°¤ËÆ°²èCM¤òÁÞÆþ¤Ç¤¤ë¹¹ðµ¡Ç½¡¢²Ý¶âµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£¥Áー¥à¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼ý±×¡¦PR¤Î¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡ÖSTADIUM TUBE¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤äÃÄÂÎ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤äPR¡¢±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿¥Áー¥à¶¯²½¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-5132a4c9e8c7038ad1ee-6.png ]¢§STADIUM TUBE ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤éhttps://stadiumtube.com¡ãSTADIUM TUBE Double Play¡ä¡¡AI¤Ë¤è¤ë´°Á´Ìµ¿ÍÌîµåÃæ·Ñ¥·¥¹¥Æ¥à[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/76870/226/resize/d76870-226-13a9044f0b97a63ccbf4-1.jpg ]¡¡Ìîµå¾ì¤ËAI¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÎý½¬¤ä»î¹ç¤Î»£±Æ～WebÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡AI¥«¥á¥é2Âæ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê£¿ô¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë»£±ÆÂÎÀ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÌîµå¤ÎÃæ·Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢§Double Play¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤Ï¤³¤Á¤éhttps://www.videoflow.io/channel/vfc-k-30qkair¡ÚNTTSportict ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊNTT¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¯¥È¡Ë½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®4ÃúÌÜ15ÈÖ82¹æNTTÀ¾ÆüËÜ QUINT BRIDGE3³¬ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼ÀµÉÒÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î1Æü¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û¡¦AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀµÚ¤Ó±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È¡¦¹¹ð¡¦Êü±Ç¸¢¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä¡¡Åù