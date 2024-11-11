¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È ¥¨¥­¥¹¥Ý in Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¥Õ¥ê¥åー¤¬½ÐÅ¸¡ª¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤ä¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò½é¸ø³«

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Art by ¤µ¤¯¤é¤·¤ª¤ê (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
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https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2066-bd6189b47861ede55ef4c1effed6b776.pdf