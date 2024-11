¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È ¥¨¥­¥¹¥Ý in Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¥Õ¥ê¥åー¤¬½ÐÅ¸¡ª¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤ä¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò½é¸ø³«

フリュー株式会社

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下フリュー)は、11月15日(金)、16日(土)に開催されるアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ(略称:AEPO2024)」へ出展することを決定いたしました。11月16日(土)のユーザーデーではビジネス目的ではないお客様もプリントシール(以下プリ)機の体験ができる他、フリュープライズの新商品などをご覧いただくことが可能です。

フリューのブースでは、プリントシール(以下、プリ)機を無料で体験できるエリアをご用意しました。プロジェクターを搭載したプリ機『EVERFILM(エバーフィルム)』は、プリ本来の魅力である“その日の想い出を可愛く、楽しく残す”ことを再提案する注目の機種。盛れる体験だけでなく、“思い出”をテーマに、撮影から落書き、シール印刷までをお楽しみいただけます。また、12月5日(木)に登場する最新プリ機『VERUA(ヴェルア)』を先行設置。「大人な雰囲気になりたい、でも可愛さは捨てられない」という女の子の願いを叶えるプリ機を、いち早く体験いただけます。

また、AEPOと同時開催の「プライズフェア」では、フリューのオリジナルフィギュアシリーズ『ぬーどるストッパーフィギュア』10周年を記念した特別展示を実施。歴代の“ぬースト”100体を一挙にご覧いただける他、「フリュープライズ」公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしている方を対象にしたステッカープレゼントキャンペーンも。この他にも、11月から12月に登場する新商品を展示します。

<フリュー出展内容>

■アーケードゾーン:出展No.5-16

<プリ機『EVERFILM』と『VERUA』の無料体験を実施!>

【プリ機『EVERFILM』の魅力】

1.プリ×プロジェクターの新感覚の撮影体験!「プロジェクターフォト」

2.誕生日・放課後・テスト…選べるテーマは60種類以上!

選んだテーマにぴったりなコンテンツで進められる「撮影テーマ選択」

3.毎日を可愛く残せる“キラッと華やかビジュ”が魅力の写り

プリ機『EVERFILM』外装イメージ

≪『EVERFILM』プレスリリース https://www.furyu.jp/news/2024/08/everfilm/ ≫

【プリ機『VERUA』の魅力】

1.大人っぽい雰囲気の中にも可愛さを感じる「儚い美少女盛れ」な写り

2.高級感ある洗練された豊富なシールデザインと自分好みに仕上がるシールカスタム

3.“大人可愛い”バランスにこだわれる新機能!メイクペン&ヘアーエクステ

プリ機『VERUA』外装イメージ

≪『VERUA』プレスリリース https://www.furyu.jp/news/2024/11/verua/ ≫

■プライズゾーン:出展No. 5-01(プライズフェア内)

『ぬーどるストッパーフィギュア』10周年記念特別展示と11月・12月の新商品お披露目を実施

『ぬーどるストッパーフィギュア』(通称“ぬースト”)は、飾るだけでなく、カップ麺の蓋のストッパーとしても楽しめる実用的なアイテムで好評を博している、フリューのオリジナルフィギュアシリーズです。本シリーズの10周年を記念して、第1作目となる「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア」をはじめとする歴代のアイテム100体を特別に公開。また、11月16日(土)限定で公式Xフォローキャンペーンも実施します。“ぬースト”ファン必見の内容にご注目ください。

この他にも、人気キャラクターたちのプライズ商品を多数展示予定。11月、12月に展開する商品をはじめ、25年春先に展開予定のアイテムも直接ご覧いただけます。

≪公式サイト(キャラ広場) https://charahiroba.com/ ≫

『ぬーどるストッパーフィギュア』10周年ロゴシリーズ1作目の「すーぱーそに子 ぬーどるストッパーフィギュア」

■「フリュープライズ」公式Xフォローキャンペーン概要

11月16日(土)に「プライズフェア」内のフリューゾーンへ来場した方で、「フリュープライズ」のアカウントをフォローしている方を対象にした、プレゼントキャンペーンを実施します。プレゼントは『ぬーどるストッパーフィギュア』をデザインしたオリジナルステッカー(全4種類)で、お好きなデザイン1種類を差し上げます。

[参加方法]

フリュープライズ」公式Xアカウントをフォローの上、フォロー画面をフリューゾーン内のスタッフに提示

[プレゼント] オリジナルステッカー全4種類のうちお好きなデザインを1枚

[ステッカーデザイン]

・オーバーロード ぬーどるストッパーフィギュア―アルベド・水着ver.―

・初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア―恋するセーラー服 パープルver. ―

・Fate/Grand Order ぬーどるストッパーフィギュア―プリテンダー/オベロン(第二再臨)―

・TVアニメ『葬送のフリーレン』 ぬーどるストッパーフィギュア―フリーレン―

[URL] フリュープライズ公式X @FURYU_prize https://x.com/FURYU_prize

「フリュープライズ」公式Xフォローキャンペーンでプレゼントするステッカーデザインに起用した『ぬーどるストッパーフィギュア』「フリュープライズ」公式Xフォローキャンペーンでプレゼントするステッカーデザインに起用した『ぬーどるストッパーフィギュア』「フリュープライズ」公式Xフォローキャンペーンでプレゼントするステッカーデザインに起用した『ぬーどるストッパーフィギュア』「フリュープライズ」公式Xフォローキャンペーンでプレゼントするステッカーデザインに起用した『ぬーどるストッパーフィギュア』

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会

Art by さくらしおり (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C) 山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

<開催概要>

「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」はアーケードゲームの祭典!

ゲームセンターや遊園施設で楽しめるゲームマシンや遊具の最新機種が遊び放題!

会場内にあるマシンが無料で楽しめるほか、アーケードゲームやプライズに関する様々なイベントが開催され見どころいっぱい!

[名称] アミューズメント エキスポ 2024 (略称:AEPO2024)

[主催] 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA)

[会場] 東京ビッグサイト 東展示棟5・6ホール(東京都江東区有明3-10-1)

[会期]

2024年11月15日(金) 10:00~18:00 【ビジネスデー】

2024月11月16日(土) 9:00~17:00 【ユーザーデー】

[公式サイト] https://amusementexpo.jp/

※本リリース記載の内容は、予告なく変更になる場合がございます。

※EVERFILM、VERUA、キャラ広場、ぬーどるストッパーフィギュア 他は、フリュー株式会社の商標または登録商標です。

※会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

