¡Ú¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛÂè°ìÃÆ¤Ï¡ÖRed¡ßBlack¡×¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ï¡ÖRed¡ßPink¡×½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¡¢°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤ò¥«¥éー¥Æー¥Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖStrawberry Afternoon Tea¡×¤òÈÎÇä
¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßBlack～¡×¡ß¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßPink～¡×¥¹¥¤ー¥Ä½¸¹ç
¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1¡¾30¡¾1 Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»°Âð¹¯À²¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÂÉ÷¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー FUGA¡ÊÉ÷²í¡Ë¡×¡Ê25F¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¡ß¥«¥éー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¡¢2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç2¥·ー¥º¥ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡È¤¤¤Á¤´¡É¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£
Âè°ìÃÆ¡Ê2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë¤Ï¡¢Åß¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¡È¤¤¤Á¤´¡É¤Î¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÂç¿Í¥·¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¡£
Âè°ìÃÆ¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßBlack～¡×
ÂèÆóÃÆ¡Ê2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¡È¤¤¤Á¤´¡É¤Î¥ì¥Ã¥É¤È¡Èºù¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤«¤é½Õ¤ÎË¬¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¡¢¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÃÆ¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßPink～¡×
Âè°ìÃÆ¡ØStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßBlack～¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥ëー¥¸¥å¡¦¥¨¡¦¥Î¥ïー¥ë¡×
¡Ö¼¿¹õ¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¥É¥ê¥ó¥¯¡×
1.¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É!?¡Ö¥ëー¥¸¥å¡¦¥¨¡¦¥Î¥ïー¥ë¡×¡£
²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Òー¤ò¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Û¤í¶ì¤¤Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
2.¡Ö¼¿¹õ¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¥ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á°»¤ÇÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤È²»¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3.ÃÝÃº¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¤ä¤¤¤Á¤´¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤¤¤Á¤´¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ßÃÝÃº¡á¥Ó¥¿ー¤ÇÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤
ÂèÆóÃÆ¡ØStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßPink～¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Öºùºé¤¯¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×
¡Ö¥¶¡¦¥µ¥¯¥é¥Ù¥êー¡×
1.¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤Çºù¤òºé¤«¤»¤ë¡Öºùºé¤¯¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£ºù¤Î·Á¤ò¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤ºùÌ£¤Î
¥á¥ì¥ó¥²¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥¼¥êー¤ÎÃæ¤Ë¤Ïºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤â!?
2.ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¶¡¦¥µ¥¯¥é¥Ù¥êー¡×¤Ï¡¢ÂçÎ³¤Î¤¤¤Á¤´¤½¤Ã¤¯¤ê¤ËÉ½¸½¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ëºù¤È¤¤¤Á¤´¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3.½ÕËþµÊ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ª¤¤¤Á¤´¡ßºù¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¡£
¡ØStrawberry Afternoon Tea¡Ù Âè°ìÃÆ¡¦ÂèÆóÃÆ ³µÍ×
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û ¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßBlack～¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ÖStrawberry Afternoon Tea～Red¡ßPink～¡× ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û 2:00P.M.～5:00P.M.¡ÊL.O.4:30P.M.¡Ë ¢¨2»þ´ÖÀ©
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ÏÂÉ÷¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー FUGA¡ÊÉ÷²í¡Ë¡Ê25F¡Ë
¡ÚÎÁ¡¡¶â¡Û 1Ì¾¤µ¤Þ Ê¿Æü:\6,000¡¡ÅÚµÙÆü:\6,500¡Ê¥í¥¼¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉÕ¤¡Ë
¡ØStrawberry Afternoon Tea¡Ù ¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ
- Red¡ßBlack-
2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¡¥ëー¥¸¥å¡¦¥¨¡¦¥Î¥ïー¥ë ～¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥ÉÉ÷～
ÊÌÅº¤¨¡§¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Òー
¢¡3ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ò¾åÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë
¤¤¤Á¤´¥Þ¥Õ¥£¥ó / ¤Þ¤ë¤´¤È¤¤¤Á¤´¥Þ¥«¥í¥ó
¼¿¹õ¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥å¥ì¥É¥ê¥ó¥¯¡¡ÊÌÅº¤¨¡§¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á°»
¡ÒÃæÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¥àー¥¹ / ÃÝÃº¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥çー¥È¥±ー¥ / ¥¹¥³ー¥ó¡Ê¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¤¤¤Á¤´¡Ë
¡Ò²¼ÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥¤¥«ËÏ¥Ñ¥¹¥¿ / ¹õ¸ÕËã¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å
¥Þ¥°¥í¤Î³¤ÂÝÄÑ¼Ñ¥¿¥ë¥¿¥ë / ¤¤¤Á¤´¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹
¢¡¥É¥ê¥ó¥¯
¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥êー¥Õ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê9¼ï¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー / ¥³ー¥Òー³Æ¼ï
- Red¡ßPink -
2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡ºùºé¤¯¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
ÊÌÅº¤¨¡§ºù¥á¥ì¥ó¥²
¢¡3ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ò¾åÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë
ºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¥¼¥êー¡¡ÊÌÅº¤¨¡§¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á°»
¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥× / ¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥Ë¥³ー¥ó
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥åー¥¯¥êー¥à
¡ÒÃæÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥¶¡¦¥µ¥¯¥é¥Ù¥êー / Âç¿Í¤Î¤¤¤Á¤´¥¿¥ë¥È
¥¹¥³ー¥ó¡Ê¥×¥ìー¥ó¡Ë
¡Ò²¼ÃÊ¡Ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¤¤¤Á¤´¤ÈÀ¸¥Ï¥à¥Áー¥º¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹ / ¤¿¤³¤Î¥Þ¥ê¥Í
¥µー¥â¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¥¿¥ë¥È / ¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¥àー¥¹
¢¡¥É¥ê¥ó¥¯
¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥êー¥Õ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê9¼ï¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー / ¥³ー¥Òー³Æ¼ï
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/strawberry/afternoontea/1226/2024/
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ²ñ·×»þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹ÎÁ13¡ó¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¿©Êª¤Î½üµî¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¡¦¿©ºà¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê11·î11Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£