¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÇ§¾Ú¡ÖISO/IEC 27701:2019¡×¡¢ISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú¡ÖISO/IEC 27017:2015¡×¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÊÆÅÄ¸÷¹¨¡¢°Ê²¼¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤è¤ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO/IEC 27701:2019ÊÂ¤Ó¤ËISO/IEC 27017 : 2015¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î3ÆüÉÕ¤ÇÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÆÀ·èÄê¤ÎÇØ·Ê¡Ê2024Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤è¤ê¡Ë
- ISO/IEC 27701:2019¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¼è°·¤¤¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO/IEC 27701¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ISO/IEC 27017:2015¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶áÇ¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¬¤«¤«¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¿±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¾å¤ÎÀµ¤·¤¤±¿ÍÑ¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ ISO/IEC 27017¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼èÆÀÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ISO/IEC 27701:2019
¡¦ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºÎÍÑÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³
¡¦µá¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¶ÈÌ³
¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷³«È¯¶ÈÌ³
¡Ê2024Ç¯7·î1ÆüÉÕÅ¬ÍÑÀë¸À½ñ¡¡Âè2ÈÇ¡Ë
- ISO/IEC 27017:2015
¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¡¢Heroku¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥«¥¹¥¿¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ëISMS¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ê2024Ç¯7·î1ÆüÉÕÅ¬ÍÑÀë¸À½ñ¡¡Âè2ÈÇ¡Ë
¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤ÏÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë2030Ç¯Ï«Æ¯¼ûµëGAP²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¡¢¤Þ¤¿±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6551¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-3-5 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ7ÃúÌÜ¥Ó¥ë7¡¦8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ ÊÆÅÄ¸÷¹¨
Àß¡¡Î©¡§2007Ç¯2·î28Æü
U R L ¡§https://tghd.co.jp/
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö2030Ç¯Ï«Æ¯¼ûµëGAP²ò¾Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ßRPO(ºÎÍÑÂå¹Ô)¡ß¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ð¼´»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£