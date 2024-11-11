¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¥¹¾è¼Ö·ô¤ò¸ÂÄêÈÎÇä
¹âÄÐ»Ô[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/118013/498/resize/d118013-498-77c04b520ef7b8db6cdc-1.jpg ]¤³¤ÎµÇ°¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤Ë½êºß¤¹¤ë´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤¬ËÜ»Ô¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢º£Ç¯¤Ä¤¤¤Ë¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯2·î¤Ë»Ô±Ä¥Ð¥¹¤¬³«¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤æ¤«¤ê¤Î4¿Í¤Î´ý»Î¡¢Ê¡ºêÊ¸¸ã¶åÃÊ¡¢±ºÌî¿¿É§È¬ÃÊ¡¢¸Å¿¹ÍªÂÀ¸ÞÃÊ¡¢¶Í»³À¶À¡¶åÃÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤«¤ì¤¿220±ßÉáÄÌ·ô4Ëç¤È»Ô±Ä¥Ð¥¹Á´Àþ¤¬¾è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´Àþ1day¾è¼Ö·ô¡×£±Ëç¤ò¡¢¼ÖÆâ³°¤¬¾´ý°ì¿§¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¡Ö¹âÄÐ¾´ý¥é¥¤¥Êー¡×¡¢¾´ýÌ¡²è¡Ö¾´ý¤ÎÅÏÊÕ¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿A4¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÀ½Âæ»æ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/118013/498/resize/d118013-498-3d37be7fea92876cf6b0-1.jpg ]¤ËÉõÆþ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡££±¥»¥Ã¥È2000±ß¤Ç11·î16Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹âÄÐ¾´ý¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÆÃÀßÈÎÇä¥Öー¥¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡£ÍâÆü17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤«¤é¤ÏJR¹âÄÐ±ØÆî°ÆÆâ½ê¤ÇÄÌ¾ïÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê2000¥»¥Ã¥È¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¾è¼Ö·ô¤ò¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚµÇ°¾è¼Ö·ô³µÍ×¡Û1. Àè¹ÔÈÎÇäÈÎÇäÆü»þ¡§ÎáÏÂ6Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë10»þ¤«¤é16»þ¤Þ¤ÇÈÎÇä¾ì½ê¡§°ÂËþ°äÀ×¸ø±àÆÃÀßÈÎÇä¥Öー¥¹¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£²Á³Ê¡§£±¥»¥Ã¥È2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2. ÄÌ¾ïÈÎÇäÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§ÎáÏÂ6Ç¯11·î17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë8»þ30Ê¬¤«¤é ÈÎÇä¾ì½ê¡§¹âÄÐ»Ô±Ä¥Ð¥¹JR¹âÄÐ±ØÆî°ÆÆâ½ê¡Ê¹âÄÐ»Ôº°²°Ä®3ÈÖ1¹æ ¥°¥êー¥ó¥×¥é¥¶¤¿¤«¤Ä¤3¹æ´Û1³¬¡Ë²Á³Ê¡§£±¥»¥Ã¥È2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¡¢2¤È¤â¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢10¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¡£¢¨ÎáÏÂ6Ç¯11·î16Æü¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯11·î15Æü¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¹âÄÐ»Ô¸òÄÌÉôÁíÌ³´ë²è²ÝÅÅÏÃ¡§072-677-3507¡Ú´ØÏ¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û¹âÄÐ»Ô±Ä¥Ð¥¹³«¶È70¼þÇ¯¡õ¿·´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¥ªー¥×¥óµÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê¹âÄÐ»Ô¸òÄÌÉô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ëhttps://www.citybus.city.takatsuki.osaka.jp/oshirase/2024091700012/